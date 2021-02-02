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В Новосибирске перекрыли дорогу рядом с главным зданием МВД и поставили заборы у Первомайского сквера

В полиции информацию не комментируют

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С раннего утра на улице Щетинкина стоят машины полиции, а в Первомайском сквере появились ограждения

С раннего утра на улице Щетинкина стоят машины полиции, а в Первомайском сквере появились ограждения

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В центре Новосибирска перекрыли движение на улице Щетинкина

Сегодня утром, 2 февраля, в центре города на площади Ленина сотрудники полиции перекрыли улицу Щетинкина.

На улице Щетинкина располагается Главное управление МВД по Новосибирской области<br><br>

На улице Щетинкина располагается Главное управление МВД по Новосибирской области

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Мы обратились в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать причину перекрытия дороги. В полиции сообщили, что информации об этом у них нет.

Движение на этой улице перекрыто

Движение на этой улице перекрыто

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Также читатель НГС сообщил, что ограждения появились в Первомайском сквере.

Заборчики появились утром

Заборчики появились утром

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НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, с чем связано перекрытие.

В прошлый раз перекрытия в городе были в воскресенье, 31 января, в день протестной акции в поддержку Алексея Навального.

Также сегодня с 11 до 15 часов в Новосибирске ограничат продажу алкоголя — это коснется магазинов в центре города. На сегодняшний день запланировано, что суд в Москве будет рассматривать требование ФСИН изменить условный срок Навального на реальный за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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Новосибирскплощадь Ленина
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