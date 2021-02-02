В Новосибирске перекрыли дорогу рядом с главным зданием МВД и поставили заборы у Первомайского сквера

В центре Новосибирска перекрыли движение на улице Щетинкина
Сегодня утром,
Мы обратились в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать причину перекрытия дороги. В полиции сообщили, что информации об этом у них нет.
Также читатель НГС сообщил, что ограждения появились в Первомайском сквере.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, с чем связано перекрытие.
В прошлый раз перекрытия в городе были в воскресенье,
Также сегодня с 11 до 15 часов в Новосибирске ограничат продажу алкоголя — это коснется магазинов в центре города. На сегодняшний день запланировано, что суд в Москве будет рассматривать требование ФСИН изменить условный срок Навального на реальный за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».