В центре Новосибирска снова выставили ограждения и пригнали автозаки

В центре Новосибирска появилось оцепление и автозаки
Днем с 7 февраля в центре Новосибирска, на площади Ленина, снова выставили железные ограждения. К площади пригнали автозаки и полицейские автобусы.
На площади дежурят сотрудники полиции. Ограждения заметили также у здания облправительства.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не стали комментировать информацию о перекрытиях.
Вчера в центре города также заметили автозаки и ограждения.
До этого ограждения у скверов выставляли 2 февраля — в Первомайском сквере, в сквере возле здания правительства и возле Оперного театра. В этот день оппозиционеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный. После этого новосибирцы принесли гвоздики к зданию, в котором находятся мировые суды Октябрьского и Калининского районов. Ранее перекрытия в городе были в субботу, 23 января, и воскресенье, 31 января, когда в Новосибирске прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. О том, как это было, мы рассказывали в этом репортаже.