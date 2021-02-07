7 февраля воскресенье
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 75.11
eur 89.89
Тема дняВ Новосибирске появится конкурент IKEA

Все новости

Все новости

«Я спросила: за что, мне сказали: "за компанию"» — 6 человек задержали на площади Ленина

Среди задержанных есть несовершеннолетние

1 278
79Обсудить

Поделиться

Молодые люди стояли с одиночными пикетами у Оперного театра&nbsp;

Молодые люди стояли с одиночными пикетами у Оперного театра 

Поделиться

6 человек задержали в центре Новосибирска

6 человек задержали на площади Ленина сегодня, 7 февраля. Об этом сообщила одна из задержанных Дарья.

Около театра оперы и балета проходили одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального.

— Нас шесть человек было, четверо встали с плакатами у Оперного, еще одна девочка стояла с плакатами в пакете и снимала. Нас всех приняли, я спросила: за что, мне сказали: «за компанию», — рассказала Дарья.

Девушка уточнила, что задержанных увезли в отдел полиции № 6 «Октябрьский».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что не располагают информацией о задержаниях.

В прошлые выходные на площади Ленина задержали 30 человек. Там проходил народный ход и серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

задержаниепикет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (79)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...