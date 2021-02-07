«Я спросила: за что, мне сказали: "за компанию"» — 6 человек задержали на площади Ленина

6 человек задержали на площади Ленина сегодня, 7 февраля. Об этом сообщила одна из задержанных Дарья.

Около театра оперы и балета проходили одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального.

— Нас шесть человек было, четверо встали с плакатами у Оперного, еще одна девочка стояла с плакатами в пакете и снимала. Нас всех приняли, я спросила: за что, мне сказали: «за компанию», — рассказала Дарья.

Девушка уточнила, что задержанных увезли в отдел полиции № 6 «Октябрьский».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что не располагают информацией о задержаниях.