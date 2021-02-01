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Какой была протестная акция в Новосибирске — показываем в 2-минутном ролике

НГС собрал хронологию шествия и кадры с улиц

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Участники прошли от Дома офицеров до площади Свердлова, а затем вернулись в Первомайский сквер&nbsp;

Участники прошли от Дома офицеров до площади Свердлова, а затем вернулись в Первомайский сквер 

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Толпы протестующих на воскресной акции в Новосибирске попали на видео

В воскресенье, 31 января, в Новосибирске прошла несогласованная, но массовая протестная акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального. По данным полиции, в мероприятии приняли участия 1300 человек, штаб Навального в Новосибирске сообщает о 10 тысячах участников. К концу дня, по данным МВД по НСО, задержали 154 человека. Подробнее о шествии читайте в нашем репортаже.

Мы собрали хронологию шествия и кадры с акции в одном видеоролике.

Улицы в центре Новосибирска начали перекрывать незадолго до акции. Рядом с площадью Ленина выставили автомобили, автобусы, на месте дежурили полицейские. Они пришли еще до начала митинга к станции метро «Красный проспект». Вскоре одного из участников силовики унесли с акции, а затем был задержан активист Михаил Рязанцев.

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