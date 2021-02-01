Какой была протестная акция в Новосибирске — показываем в 2-минутном ролике

Толпы протестующих на воскресной акции в Новосибирске попали на видео
В воскресенье, 31 января, в Новосибирске прошла несогласованная, но массовая протестная акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального. По данным полиции, в мероприятии приняли участия
Мы собрали хронологию шествия и кадры с акции в одном видеоролике.
Улицы в центре Новосибирска начали перекрывать незадолго до акции. Рядом с площадью Ленина выставили автомобили, автобусы, на месте дежурили полицейские. Они пришли еще до начала митинга к станции метро «Красный проспект». Вскоре одного из участников силовики унесли с акции, а затем был задержан активист Михаил Рязанцев.