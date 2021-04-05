Объявит о новых выплатах? В Кремле назвали дату обращения Путина к Федеральному собранию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков огласил дату, в которую Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, — 21 апреля. Президент зачитает свое традиционное обращение, в котором подведет итоги прошедшего года, наметит цели на текущий и, возможно, объявит о новых льготах, выплатах и важных кадровых решениях. Это ежегодный документ о перспективах развития страны, идеологии, политике, экономике и новых законах.
На этой неделе у президента состоится совещание с правительством о выполнении целей послания в 2020 году.
Послание Федеральному собранию в прошлом году оказалось сенсационным: сначала Путин объявил о реформе Конституции, увеличении маткапитала и продлении популярных детских выплат, а затем тем же вечером правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Занимавший пост главы кабмина Дмитрий Медведев ушел на должность зампреда Совета Безопасности, его место в правительстве занял бывший глава ФНС Михаил Мишустин. Среди причин кадровых перестановок называлось, в частности, то, что правительство Медведева не справилось с выполнением национальных проектов.