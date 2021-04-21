«Свет в квартире вырубили, чтобы он вышел»: 18-летнего новосибирца задержали за пост на странице во «ВКонтакте»

Новосибирца задержали за анонс митинга в защиту Навального
18-летнего Кирилла Саенко задержали во вторник, 20 апреля, за пост на личной странице во «ВКонтакте». Молодой человек до сих пор находится в спецприемнике. Об этом сообщает «Апология протеста».
По информации правозащитников, на новосибирца завели дело по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — он разместил у себя на странице анонс предстоящей акции в поддержку Алексея Навального.
В протоколе сказано, что 18 апреля Кирилл Саенко «без подачи уведомления организовал публичное мероприятие в центре Новосибирска», а именно «оповестил возможных участников» путем размещения поста во «ВКонтакте», пишет «Апология протеста».
— Данное сообщение находилось в доступе для неопределенного круга лиц, на момент осмотра отметку о просмотре оставило 200 пользователей. Таким образом, Саенко совершил административное правонарушение, — сказано в протоколе.
В отдел полиции к Кириллу Саенко выезжал адвокат Роман Коршиков.
— Срок его задержания — двое суток, это необоснованно. КоАП говорит, что для этого должны быть исключительные обстоятельства. Он 18-летний юноша, никогда не привлекался, его зачем-то закрыли. Приняли его как опасного преступника, целую комбинацию провернули, свет в квартире вырубили, чтобы он вышел, зачем-то наручники нацепили, как будто он с ними драться лез, — рассказал НГС Роман Коршиков.
Несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального планируются по всей стране. Сегодня утром в центре Новосибирска выставили железные ограждения.
Алексей Навальный находится в колонии с февраля. В конце марта его адвокаты заявили, что в колонии у оппозиционера ухудшилось состояние здоровья — сначала долго болела спина, потом начала отниматься нога. В УФСИН России по Владимирской области в ответ сообщили, что по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное. К Навальному не пустили врача и не передали ему нужные лекарства. 31 марта оппозиционер объявил голодовку.
Алексея Навального задержали 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил курс лечения и реабилитации. Суд арестовал политика на 30 суток уже на следующий день, а 2 февраля рассмотрел представление ФСИН о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и удовлетворил его, отправив оппозиционера в колонию. Оппозиционер был этапирован в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Дело «Ив Роше» — одно из нескольких возбужденных Следственным комитетом России уголовных дел, в котором фигурируют Алексей Навальный и его брат Олег. По версии следствия, братья похитили 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше». Олега приговорили к реальному сроку, Алексея — к условному (срок истек 30 декабря 2020 года). По условиям приговора, Навальный должен был дважды в месяц отмечаться в полиции, но он этого не сделал. Прежде всего из-за того, что после отравления в августе 2020 года несколько месяцев провел в немецкой клинике и вернулся в Россию только в январе 2021-го. Тогда ФСИН пригрозила заменить условный срок на реальный, мотивируя это нарушением правил условного освобождения. Генпрокуратура назвала представление ФСИН «законным и обоснованным».