«Свет в квартире вырубили, чтобы он вышел»: 18-летнего новосибирца задержали за пост на странице во «ВКонтакте»

18-летнего Кирилла Саенко задержали во вторник, 20 апреля, за пост на личной странице во «ВКонтакте». Молодой человек до сих пор находится в спецприемнике. Об этом сообщает «Апология протеста».

По информации правозащитников, на новосибирца завели дело по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ — он разместил у себя на странице анонс предстоящей акции в поддержку Алексея Навального.

В протоколе сказано, что 18 апреля Кирилл Саенко «без подачи уведомления организовал публичное мероприятие в центре Новосибирска», а именно «оповестил возможных участников» путем размещения поста во «ВКонтакте», пишет «Апология протеста».