Новосибирское МВД не раскрывает информацию о премиях для полицейских за разгон акций в январе

В МВД Новосибирской области умалчивают информацию о количестве полицейских, которых премировали за успешную работу на несанкционированных акциях протеста 23 и 31 января 2021 года.
Впервые документ о премиях за успешное выполнение задания по организации порядка на протестных мероприятиях всплыл в суде этой осенью — при рассмотрении исков МВД о взыскании почти
По данным этого документа, за общественным порядком на несанкционированных акциях следили 1165 полицейских
Редакция НГС еще 21 октября направила запрос в пресс-службу ГУ МВД с просьбой сообщить, была ли выплачена данная премия новосибирским полицейским, сколько всего денег на это ушло и из каких источников осуществлялось финансирование. Ответ должен был поступить в установленный законом семидневный срок — до
Но и к 10 ноября ответа по существу от пресс-службы ГУ МВД по НСО редакция НГС не получила, что является грубым нарушением закона «О СМИ».
Информация по журналистскому запросу должна предоставляться в семидневный срок. Отсрочка допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в указанное время. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. В нем должны быть указаны причины отсрочки, дата предполагаемого ответа и должностное лицо, принимавшее это решение.
Редакция НГС узнала, что не получит ответ на запрос в семидневный срок, лишь на седьмой день с момента отправки запроса. Старший референт пресс-службы, ответственный за работу с запросом, не смогла и к
Главный редактор НГС 8 ноября направил жалобу о нарушении пресс-службой ГУ МВД НСО закона «О СМИ» в прокуратуру Новосибирской области.
Кстати, этот пример — не первый случай сокрытия новосибирской полицией информации о несанкционированных мероприятиях. Издание «Прецедент» несколько месяцев не могло добиться от МВД информации о количестве задержанных на январских протестах, потому что пресс-служба отнесла эти сведения к информации ограниченного распространения. Внутренняя проверка МВД нарушений в действиях своих сотрудников не выявила. Однако прокурорская проверка расценила действия пресс-службы нарушающими закон «О СМИ», для сотрудников в июне 2021 года организовали занятия по повышению знаний профильного законодательства.
Тогда же стало известно об отставке руководителя пресс-службы МВД НСО Сергея Щекотина, который одной из причин своего досрочного ухода на пенсию называл как раз жалобы журналистов. Сейчас его обязанности исполняет Юлия Хабибуллина.
Новосибирск стал третьим городом России по количеству задержанных на несанкционированной протестной акции