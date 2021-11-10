Новосибирское МВД не раскрывает информацию о премиях для полицейских за разгон акций в январе

Редакция НГС узнала, что не получит ответ на запрос в семидневный срок, лишь на седьмой день с момента отправки запроса. Старший референт пресс-службы, ответственный за работу с запросом, не смогла и к 3 ноября уточнить ни предстоящую дату предоставления информации, ни причины отсрочки. Все ответы сводятся к одному: «Информации пока нет».



Главный редактор НГС 8 ноября направил жалобу о нарушении пресс-службой ГУ МВД НСО закона «О СМИ» в прокуратуру Новосибирской области.

Кстати, этот пример — не первый случай сокрытия новосибирской полицией информации о несанкционированных мероприятиях. Издание «Прецедент» несколько месяцев не могло добиться от МВД информации о количестве задержанных на январских протестах, потому что пресс-служба отнесла эти сведения к информации ограниченного распространения. Внутренняя проверка МВД нарушений в действиях своих сотрудников не выявила. Однако прокурорская проверка расценила действия пресс-службы нарушающими закон «О СМИ», для сотрудников в июне 2021 года организовали занятия по повышению знаний профильного законодательства.