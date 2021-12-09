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Прокуратура обязала МВД ответить на запрос НГС о выплатах полицейским за работу на митингах

От начальника полиции Новосибирской области Андрея Кулькова потребовали устранить нарушение закона

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За успешное выполнение заданий на несанкционированных митингах в поддержку политзаключенных новосибирским полицейским обещали заплатить по 28 тысяч в день, всего 83,6 миллиона рублей

За успешное выполнение заданий на несанкционированных митингах в поддержку политзаключенных новосибирским полицейским обещали заплатить по 28 тысяч в день, всего 83,6 миллиона рублей

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Прокуратура внесла начальнику МВД Новосибирской области Андрею Кулькову представление. Его подчиненные отказались рассказать журналистам НГС, сколько полицейских получили премии по 28 тысяч рублей за работу на январских митингах. Ранее в суде против организаторов несанкционированных акций всплыл документ, из которого следует, что почти трем тысячам силовиков положено 83,6 миллиона рублей.

Запрос о предоставлении информации редакция направила еще 25 октября. С того времени нам повторяли в пресс-службе одно и то же: информации пока нет.

9 декабря редакция НГС получила ответ от прокуратуры Новосибирской области по жалобе на действия пресс-службы областного главка полиции. Проверка подтвердила нарушения закона «О СМИ»: редакции не предоставили информации о том, выплачивалась ли полицейским премия за добросовестное выполнение задания на митингах в поддержку Алексея Навального и политзаключенных 23 и 31 января 2021 года.

— Ваши доводы проверены и подтвердились. 6 декабря прокурор Новосибирской области внес представление начальнику ГУ МВД с требованием устранить выявленные нарушения закона. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования Вы будете уведомлены дополнительно, — говорится в ответе на жалобу НГС.

Редакция пыталась выяснить, скольким полицейским выплатили премии и из каких источников осуществлялось финансирование. ГУ МВД проигнорировало запрос НГС

Редакция пыталась выяснить, скольким полицейским выплатили премии и из каких источников осуществлялось финансирование. ГУ МВД проигнорировало запрос НГС

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При этом определять меру ответственности за незаконное сокрытие информации будет сам начальник МВД НСО Андрей Кульков, он должен будет отчитаться об этом прокуратуре.

— Вопрос о привлечении сотрудников к ответственности также поставлен в представлении прокурора: причиной нарушения законодательства указано отсутствие контроля со стороны руководства за подчиненными. При этом привлечение сотрудника к дисциплинарной ответственности — право, а не обязанность работодателя. Срок рассмотрения представления составляет 30 дней с момента получения, в ответе на него должны быть указаны принятые меры и подтверждено устранение нарушений закона, — пояснили НГС в прокуратуре Новосибирской области.

Впервые документ о премиях за успешное выполнение задания по организации порядка на протестных мероприятиях появился в суде этой осенью — при рассмотрении исков МВД о взыскании почти 6 миллионов рублей с 9 новосибирцев, которых признали организаторами зимних митингов. Из документа следует, что, помимо оплаченной работы и премий за выход на дежурство в выходной день, каждому силовику за успешное выполнение задания полагалась единовременная выплата в 28 800 рублей.

Таблица, составленная на основании приказа начальника ЦФО ГУ МВД НСО, из материалов дела. Копия исходного документа есть в распоряжении НГС

Таблица, составленная на основании приказа начальника ЦФО ГУ МВД НСО, из материалов дела. Копия исходного документа есть в распоряжении НГС

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По данным этого документа, за общественным порядком на несанкционированных акциях следили 1165 полицейских 23 января и 1830 силовиков 31 января. В первый день протестов с задачей успешно справились 1132 полицейских, во второй — 1773, то есть 87% от общего числа задействованных силовиков. Таким образом, всего им полагалось 83,6 миллиона.

В середине ноября стало известно, что замначальника новосибирской полиции подозревали в крышевании вымогательской схемы, но он избежал уголовного дела. Люди, которые заявили о полицейской коррупции, пострадали сами. Подробности в материале.

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