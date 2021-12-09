Прокуратура обязала МВД ответить на запрос НГС о выплатах полицейским за работу на митингах

Прокуратура внесла начальнику МВД Новосибирской области Андрею Кулькову представление. Его подчиненные отказались рассказать журналистам НГС, сколько полицейских получили премии по 28 тысяч рублей за работу на январских митингах. Ранее в суде против организаторов несанкционированных акций всплыл документ, из которого следует, что почти трем тысячам силовиков положено 83,6 миллиона рублей.
Запрос о предоставлении информации редакция направила еще 25 октября. С того времени нам повторяли в пресс-службе одно и то же: информации пока нет.
9 декабря редакция НГС получила ответ от прокуратуры Новосибирской области по жалобе на действия пресс-службы областного главка полиции. Проверка подтвердила нарушения закона «О СМИ»: редакции не предоставили информации о том, выплачивалась ли полицейским премия за добросовестное выполнение задания на митингах в поддержку Алексея Навального и политзаключенных 23 и 31 января 2021 года.
— Ваши доводы проверены и подтвердились. 6 декабря прокурор Новосибирской области внес представление начальнику ГУ МВД с требованием устранить выявленные нарушения закона. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования Вы будете уведомлены дополнительно, — говорится в ответе на жалобу НГС.
При этом определять меру ответственности за незаконное сокрытие информации будет сам начальник МВД НСО Андрей Кульков, он должен будет отчитаться об этом прокуратуре.
— Вопрос о привлечении сотрудников к ответственности также поставлен в представлении прокурора: причиной нарушения законодательства указано отсутствие контроля со стороны руководства за подчиненными. При этом привлечение сотрудника к дисциплинарной ответственности — право, а не обязанность работодателя. Срок рассмотрения представления составляет 30 дней с момента получения, в ответе на него должны быть указаны принятые меры и подтверждено устранение нарушений закона, — пояснили НГС в прокуратуре Новосибирской области.
Впервые документ о премиях за успешное выполнение задания по организации порядка на протестных мероприятиях появился в суде этой осенью — при рассмотрении исков МВД о взыскании почти 6 миллионов рублей с 9 новосибирцев, которых признали организаторами зимних митингов. Из документа следует, что, помимо оплаченной работы и премий за выход на дежурство в выходной день, каждому силовику за успешное выполнение задания полагалась единовременная выплата в
По данным этого документа, за общественным порядком на несанкционированных акциях следили 1165 полицейских 23 января и 1830 силовиков 31 января. В первый день протестов с задачей успешно справились 1132 полицейских, во второй — 1773, то есть 87% от общего числа задействованных силовиков. Таким образом, всего им полагалось 83,6 миллиона.
В середине ноября стало известно, что замначальника новосибирской полиции подозревали в крышевании вымогательской схемы, но он избежал уголовного дела. Люди, которые заявили о полицейской коррупции, пострадали сами. Подробности в материале.