Прокуратура обязала МВД ответить на запрос НГС о выплатах полицейским за работу на митингах

Прокуратура внесла начальнику МВД Новосибирской области Андрею Кулькову представление. Его подчиненные отказались рассказать журналистам НГС, сколько полицейских получили премии по 28 тысяч рублей за работу на январских митингах. Ранее в суде против организаторов несанкционированных акций всплыл документ, из которого следует, что почти трем тысячам силовиков положено 83,6 миллиона рублей.

Запрос о предоставлении информации редакция направила еще 25 октября. С того времени нам повторяли в пресс-службе одно и то же: информации пока нет.