Алексею Навальному дали 9 лет колонии по новым уголовным делам

Лефортовский суд Москвы огласил приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционер получил 9 лет лишения свободы и штраф 1,2 млн рублей, передает корреспондент MSK1.RU. Суд учел, что ранее Навальный был судим. Изначально в ходе прений гособвинитель просила для политика 13 лет колонии строгого режима.
Наши коллеги MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию с места оглашения приговора.
Оглашение приговора проходит в колонии Покрова Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущим делам. По версии следствия, оппозиционер похитил около 2,7 млн рублей пожертвований для ФБК (деятельность запрещена на территории РФ, организация признана иноагентом). Потерпевшими в «деле о донатах» стали четыре человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.
Также ему вменили неуважение к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны — оскорбительными посчитались реплики Навального в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой.
На прениях политик заявил о своей невиновности и необоснованности запрошенного прокуратурой наказания.
В 2020 году Алексей Навальный, будучи условно осужденным, проходил лечение в Германии после отравления. В России его объявили в розыск за нарушение условий отбывания наказания. По возвращении в Москву 17 января 2021 года оппозиционер был задержан, 2 февраля 2021 года суд заменил условный срок на реальный.