Алексею Навальному дали 9 лет колонии по новым уголовным делам

Лефортовский суд Москвы огласил приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционер получил 9 лет лишения свободы и штраф 1,2 млн рублей, передает корреспондент MSK1.RU. Суд учел, что ранее Навальный был судим. Изначально в ходе прений гособвинитель просила для политика 13 лет колонии строгого режима.

Наши коллеги MSK1.RU ведут онлайн-трансляцию с места оглашения приговора.



Оглашение приговора проходит в колонии Покрова Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущим делам. По версии следствия, оппозиционер похитил около 2,7 млн рублей пожертвований для ФБК (деятельность запрещена на территории РФ, организация признана иноагентом). Потерпевшими в «деле о донатах» стали четыре человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.