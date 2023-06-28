Двух новосибирских депутатов лишили мандатов — кто будет вместо них

Сегодня, 28 июня, на сессии горсовета Новосибирска приняли решение о лишении депутатов Сергея Бойко* и Хельги Пироговой мандатов. За решение проголосовали 38 депутатов.
Депутат Игорь Атякшев заявил, что, по информации из представления прокурора города, Сергей Бойко* и Хельга Пирогова не представили сведения о доходах в рамках декларационной компании 2023 года.
— Факт неисполнения обязанностей подтверждается информацией Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. В результате проведения подчерковедческой экспертизы выявлено, что подписи на уведомлениях об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок, поданных в администрацию губернатора депутатами Бойко* и Пироговой, выполнены не указанными депутатами, а другим лицом, — пояснил на сессии депутат Игорь Атякшев.
Комиссия установила, что в действиях есть признаки несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
— Проектом решения предлагается досрочно прекратить полномочия депутатов Бойко Сергея Андреевича* и Пироговой Хельги Вадимовны в связи с утратой доверия, — заявил Игорь Атякшев.
Решение принимали на тайном голосовании.
— Количество недействительных бюллетеней — 1, действительных — 39. За досрочное прекращение полномочий депутата Бойко* подано 38 голосов, против — 1. За досрочное прекращение полномочий депутата Пироговой подано 38 голосов, против — 1, — огласил результаты голосования председатель счетной комиссии депутат Сергей Бондаренко.
Депутаты единогласно утвердили протокол голосования.
— Таким образом полномочия депутатов совета депутатов Новосибирска Бойко Сергея Андреевича* и Пироговой Ольги Вадимовны прекращаются с 4 июля 2023 года, — заявил председатель совета депутатов Дмитрий Асанцев.
На округе Хельги Пироговой обязанности депутата будет исполнять Андрей Любавский, на округе Сергея Бойко* — Сергей Бондаренко.
На прошлой неделе антикоррупционная комиссия горсовета Новосибирска удовлетворила требования лишить депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко* мандатов. Как пояснил председатель Горсовета Дмитрий Асанцев, комиссия установила, что в действиях депутатов есть признаки неисполнения обязанности, которую установили для противодействия коррупции. Депутаты не предоставили уведомления об отсутствии в отчетном периоде сделок.
— Это — безальтернативное и безусловное основание для прекращения их полномочий из-за утраты доверия, — заявил тогда Дмитрий Асанцев.
Весной депутата Сергея Бойко* внесли в реестр иностранных агентов. Сергей Бойко* уехал из России до этого, в ноябре 2021 года.
В июле прошлого года на Хельгу Пирогову завели уголовное дело по «факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». В том же месяце на депутата составили протокол о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). 25 июля стало известно, что Хельга Пирогова покинула Россию. В августе ее объявили в розыск.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.