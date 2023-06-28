Двух новосибирских депутатов лишили мандатов — кто будет вместо них

В июле прошлого года на Хельгу Пирогову завели уголовное дело по «факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». В том же месяце на депутата составили протокол о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). 25 июля стало известно, что Хельга Пирогова покинула Россию. В августе ее объявили в розыск.