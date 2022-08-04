Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск после того, как она покинула страну
Против нее возбуждено уголовное дело
Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск. Информация появилась в соответствующем разделе на официальном сайте МВД России.
Основанием для розыска указана «статья УК».
По данным следствия, 15 июля 2022 года депутат Совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова «в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил России».
На комментарий обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин после того, как 18 июля первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО Андрей Панферов опубликовал открытое письмо. 22 июля по поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по
В ночь на 22 июля Пирогову задерживали полицейские в Новосибирске. Депутата отвезли в отдел, спустя несколько часов отпустили, составив в отношении нее протокол о дискредитации Вооруженных Сил РФ (
*деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ.