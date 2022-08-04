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Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск после того, как она покинула страну

Против нее возбуждено уголовное дело

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Дело в отношении Хельги Пироговой завели по <nobr>ч. 1</nobr> <nobr>ст. 207.3</nobr> УК РФ

Дело в отношении Хельги Пироговой завели по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ

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Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск. Информация появилась в соответствующем разделе на официальном сайте МВД России.

Основанием для розыска указана «статья УК».

По данным следствия, 15 июля 2022 года депутат Совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова «в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил России».

Ориентировку можно получить через поиск по розыску

Ориентировку можно получить через поиск по розыску

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На комментарий обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин после того, как 18 июля первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО Андрей Панферов опубликовал открытое письмо. 22 июля по поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

В ночь на 22 июля Пирогову задерживали полицейские в Новосибирске. Депутата отвезли в отдел, спустя несколько часов отпустили, составив в отношении нее протокол о дискредитации Вооруженных Сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). 25 июля стало известно, что Хельга Пирогова покинула страну.

*деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ.

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