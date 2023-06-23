Комиссия новосибирского горсовета согласилась лишить мандатов депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко*

Хельга Пирогова и Сергей Бойко* покинули Россию из-за уголовного преследования. Хельга Пирогова уехала из страны после уголовного дела о распространении «ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Сергей Бойко* эмигрировал в ноябре 2021 года, так как боялся уголовного преследования. У него дома и у его родственников проводили обыски. В апреле Бойко* признали иноагентом.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.