Комиссия новосибирского горсовета согласилась лишить мандатов депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко*

Антикоррупционная комиссия горсовета Новосибирска удовлетворила требования лишить депутатов Хельгу Пирогову и Сергея Бойко* мандатов. Результаты обсуждения корреспонденту НГС прокомментировал председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев.
На заседании комиссии горсовета по противодействию коррупции 23 июня, в пятницу, рассмотрели три документа. Среди них — представление прокурора, официальное письмо Следственного комитета и информация первого заместителя руководителя администрации губернатора Новосибирской области.
— Комиссия проанализировала документы и заслушала пояснения Хельги Пироговой, а затем признала, что в действиях депутатов есть признаки неисполнения обязанности, которую установили для противодействия коррупции. Они не предоставили уведомления об отсутствии в отчетном периоде сделок. Это — безальтернативное и безусловное основание для прекращения их полномочий из-за утраты доверия, — заявил Асанцев.
Комиссия направила заключение в совет депутатов. Там будут решать вопрос о досрочном прекращении полномочий Пироговой и Бойко* из-за утраты доверия. Вопрос рассмотрят 28 июня на сессии горсовета.
Ранее НГС писал, что в мае губернатор Андрей Травников предоставил информацию, по которой некоторые лица, которые занимают муниципальные должности, не предоставили сведений о доходах, расходах, имуществе. В том числе декларации не подали Хельга Пирогова и Сергей Бойко*.
При этом Хельга Пирогова в соцсетях на своей страничке писала, что предоставляла сведения, отправляла письмо, а ее помощник пытался отдать документ в антикоррупционную комиссию, но якобы их не приняли.
Хельга Пирогова и Сергей Бойко* покинули Россию из-за уголовного преследования. Хельга Пирогова уехала из страны после уголовного дела о распространении «ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Сергей Бойко* эмигрировал в ноябре 2021 года, так как боялся уголовного преследования. У него дома и у его родственников проводили обыски. В апреле Бойко* признали иноагентом.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.