Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко признали иноагентом — как это обосновал Минюст

Депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко внесен в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции Российской Федерации 31 марта.
На сайте министерства также указаны причины такого решения. Отмечается, что депутат «дискредитировал идеи служения Отечеству».
— С. А. Бойко дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации, — указано в сообщении. — Проживает за пределами Российской Федерации.
Отметим, депутат горсовета Новосибирска Бойко эмигрировал из России в ноябре 2021 года, опасаясь уголовного преследования. У него дома и у его родственников проходили обыски.
14 февраля 2023 года Сергея Бойко объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц официального сайта МВД России.