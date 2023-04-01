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Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко признали иноагентом — как это обосновал Минюст

Информация об этом появилась на сайте ведомства

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По данным Минюста, депутат «дискредитировал идеи служения Отечеству»

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Депутат городского совета Новосибирска Сергей Бойко внесен в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции Российской Федерации 31 марта.

На сайте министерства также указаны причины такого решения. Отмечается, что депутат «дискредитировал идеи служения Отечеству».

— С. А. Бойко дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации, — указано в сообщении. — Проживает за пределами Российской Федерации.

Отметим, депутат горсовета Новосибирска Бойко эмигрировал из России в ноябре 2021 года, опасаясь уголовного преследования. У него дома и у его родственников проходили обыски.

14 февраля 2023 года Сергея Бойко объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц официального сайта МВД России.

ИноагентыГорсовет НовосибирскаСергей БойкоМинюст
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