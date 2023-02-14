«Такой вот подарок на 14 Февраля сделали»: депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в розыск

Депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе разыскиваемых лиц официального сайта МВД России. Дата этого решения и причины не раскрываются.
— Такой вот подарок мне на 14 Февраля сделали. По какому из моих уголовных дел — о клевете или экстремизме — розыск объявлен, я не знаю. Это преследование политическое, — прокомментировал НГС появление в базе МВД Сергей Бойко.
Бойко эмигрировал из России в ноябре 2021 года, опасаясь уголовного преследования. У него дома и у его родственников проходили обыски.
Сергей Бойко родился 15 июля 1983 года во Владивостоке. До 2015 года работал в телекоммуникационной компании «Авантел», на момент ухода был генеральным директором. 13 сентября Бойко 2020 года избрали депутатом горсовета Новосибирска VII созыва от одномандатного округа
В начале апреля 2022 года на Сергея Бойко написали заявление о клевете — полиция возбудила уголовное дело. Причиной стали его слова о причастности другого депутата к смерти ветерана ВОВ. Сам Бойко утверждает, что также является фигурантом уголовного дела об экстремизме.
Сергей Бойко формально по-прежнему является депутатом горсовета Новосибирска, хоть и не появляется в городе.