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Подземные переходы на Кирова и Красном проспекте будут работать круглосуточно

Переходы начнут работать в новом режиме уже на следующей неделе

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Переход на Кирова начнет работать круглосуточно с 18 июля

Переход на Кирова начнет работать круглосуточно с 18 июля

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Еще два подземных перехода в Новосибирске начнут работать круглосуточно: на Кирова и на Красном проспекте. Об этом НГС сообщил руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик.

Он уточнил, что переход на Кирова начнет работать в круглосуточном режиме с 18 июля, а на Красном проспекте — с 20 июля.

— Раньше было много вопросов, в том числе технических, которые надо было решить. На самом деле любой подземный переход должен работать круглосуточно, — сказал Александр Мысик.

Подземный переход на Кирова решили сделать круглосуточным после обращений независимого депутата Горсовета Хельги Пироговой. Об этом говорится в ответе «Метро мира» на ее обращение, которое опубликовали в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020».

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— Я вообще считаю, что все подземные переходы, которые существуют в городе, должны быть круглосуточными. Как минимум — их же сделали в тех местах, где пешеходные переходы, скорее всего, достаточно далеко и нужно обходить. И вот такая дискриминация людей, которые ходят там в вечернее или ночное время, это несправедливо. Город, в первую очередь, должен работать на людей — и людям должно быть удобно переходить дорогу в положенном месте в любое время суток, — рассказала Хельга Пирогова НГС.

С просьбой сделать переход круглосуточным к ней обращались жители округа:

— Я с начала моего срока работаю с этим вопросом, первый на Речном вокзале в прошлом году удалось сделать круглосуточным. И вот, наконец, в этом году мы добились того, что активно пользующийся спросом переход на ГПНТБ тоже теперь круглосуточный, — пояснила депутат.

В 2023 году подземный переход рядом с ГПНТБ хотят отремонтировать, пока для работ готовят проект.

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