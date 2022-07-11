Подземные переходы на Кирова и Красном проспекте будут работать круглосуточно

— Я с начала моего срока работаю с этим вопросом, первый на Речном вокзале в прошлом году удалось сделать круглосуточным. И вот, наконец, в этом году мы добились того, что активно пользующийся спросом переход на ГПНТБ тоже теперь круглосуточный, — пояснила депутат.



В 2023 году подземный переход рядом с ГПНТБ хотят отремонтировать, пока для работ готовят проект.

