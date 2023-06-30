Эти больше не наливают: кафе с историей, модная бургерная и жертва электриков — что закрыли в Новосибирске за полгода

Новосибирские рестораторы продолжают открывать заведение за заведением, так что кому-то приходится и освобождать дорогу новым проектам. Обозреватель НГС собрал наиболее заметные рестораны, бары и кофейни, которые прекратили работу в этом году. У некоторых из них есть шансы вернуться, другие удивили тем, что в принципе еще работали.
«Кофейня» в кинотеатре «Академия»
Когда здесь появилось заведение, оно называлось Traveler`s coffee, и для того времени это была одна из самых популярных кофеен Академгородка (было их, прямо скажем, не так много). После того как в Traveler`s начался корпоративный конфликт, владельцы одними из первых сняли вывеску, решив, видимо, что им лучше не иметь отношения к бренду, название которого стало появляться больше в криминальных новостях.
Довольно долго после этого кофейня неплохо работала, что называется, по инерции, пользуясь преимуществами места — в самом центре Верхней Зоны, с большой верандой летом. Но время шло, и в Академгородке открывались одно за одним новые, более интересные заведения, которые привлекали наиболее активную публику.
«Планета Суши» на площади Маркса
Сеть японских ресторанов компании «Росинтер» пришла в Новосибирск в 1998 году и поначалу даже задавала тон в этом жанре. Но в последние пять лет компания шаг за шагом сдает позиции, закрывая то одно, то другое заведение. Сейчас от былого могущества остались только два ресторана — Il Patio и один паназиатский «Шикари», все — в торговых центрах.
«Планета Суши» на Маркса оставалась единственной работающей в городе точкой этой сети. Жизнь ее продлили и какая-никакая репутация, и отсутствие особенного выбора в этой части города. Последней каплей стало то, что из-за строительства апарт-отеля с торгово-офисными помещениями по соседству ближайшую к кафе дверь в ТЦ пришлось закрыть, и «Планета» оказалась запертой в глухом углу и без того не самого посещаемого торгового центра.
«Мясоroob» в Бердске
Новосибирская сеть бургерных, которая в свое время бросила вызов не кому-нибудь, а столичному проекту #FARШ Аркадия Новикова, мало-помалу сдает позиции в родном городе. Сначала ее совладельцы отдали одно из помещений под новый (безусловно, более успешный) проект Chiko, а теперь вот и начавшая работать меньше двух лет назад точка в Бердске закрылась. Помещение, впрочем, не осталось пустовать: на месте бургерной уже работает точка сети СушиSell из Красноярска.
«Гутабхаус» на Гастрокорте
Довольно крупная точка азербайджанской кухни с колоритными тетушками, которые эти самые гутабы (тонкая лепешка, сложенная пополам, с начинкой внутри) там делали. Заведение с таким названием осталось работать на Сибиряков-Гвардейцев, но на Гастрокорте уступило более соответствующей нынешнему направлению развития этого пространства точке — бару Prosecco Mood. По данным НГС, заведению предложили другое место, но владельцы пока не дали согласия на переезд.
Гастрокорт тем временем продолжает расширяться. Новые точки на нем открываются если не каждую неделю, то каждый месяц точно. Желающие уже давно заполнили все имевшиеся свободные слоты, так что даже если кто-то из арендаторов свернет деятельность, искать ему замену будет недолго.
Park Cafe и «Перчини» в Первомайском сквере
Оба заведения остановили свою работу еще 16 июня — после того, как всё здание было отключено от электроснабжения. Формально причина в проходящей сейчас в Первомайском сквере масштабной реконструкции, но претензии к владельцам здания мэрия предъявляет давно. Связаны они с тем, что построен этот объект был без соответствующих разрешений и оформлен как временное сооружение.
Претензий к владельцам заведений нет, но именно они оказались в этом случае заложниками ситуации, поскольку уж чего-чего, а проблем с посещаемостью не было ни у Park Cafe, ни у «Перчини». По информации НГС, рестораторы и владелец здания продолжают попытки отстоять свою собственность, но пока перспективы заведений остаются туманными.
Если после знакомства со списком закрытых заведений вам захотелось сходить в какой-нибудь ресторан, который еще работает, то вам может пригодиться список загородных заведений, которые позволят не только поесть, но и провести время на природе.