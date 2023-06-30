Эти больше не наливают: кафе с историей, модная бургерная и жертва электриков — что закрыли в Новосибирске за полгода

Сеть японских ресторанов компании «Росинтер» пришла в Новосибирск в 1998 году и поначалу даже задавала тон в этом жанре. Но в последние пять лет компания шаг за шагом сдает позиции, закрывая то одно, то другое заведение. Сейчас от былого могущества остались только два ресторана — Il Patio и один паназиатский «Шикари», все — в торговых центрах.



«Планета Суши» на Маркса оставалась единственной работающей в городе точкой этой сети. Жизнь ее продлили и какая-никакая репутация, и отсутствие особенного выбора в этой части города. Последней каплей стало то, что из-за строительства апарт-отеля с торгово-офисными помещениями по соседству ближайшую к кафе дверь в ТЦ пришлось закрыть, и «Планета» оказалась запертой в глухом углу и без того не самого посещаемого торгового центра.

