Ужин в лесу: пять ресторанов за городом, куда можно сбежать из Новосибирска на пару часов

Сервис в трактире в целом на неплохом уровне. То есть при почти полной посадке встречать вас никто не кинется, но, если вы всё же решитесь обратить на себя внимание, найдут место, примут заказ, предложат повторить пиво или вино. В общем, не оставят без внимания. С качеством еды уже похуже: можно гарантировать, что вы будете более или менее сыты без последствий, но не более. При этом цены таковы, что одно только горячее с супом или салатом встанет не менее чем в 1000 рулей (а может, и существенно больше).