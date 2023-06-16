Ужин в лесу: пять ресторанов за городом, куда можно сбежать из Новосибирска на пару часов

Даже если вы очень любите Новосибирск, из города просто нужно куда-то выбираться хотя бы ненадолго. Самый простой и комфортный (хотя и недешевый) способ — съездить на обед или ужин в одно из заведений на природе. Проведя в дороге меньше часа, вы окажетесь в совершенно другом окружении. Да еще и сможете искупаться, покататься на лодках или просто погулять по лесу. И всё это в комплекте с вполне городскими кухней и сервисом. Обозреватель НГС собрал для вас подборку примечательных заведений за городом, обратив внимание как на преимущества, так и на недостатки каждого.
Трактир «Лисья нора»
Бердск, Зеленая Роща, 15, к. 9.
Заведение находится в живописном месте: в сосновом бору на берегу речки Раздельная, где она расширяется перед впадением в Обское море. «Нора» принадлежит санаторию «Сибиряк», хоть и находится за пределами его огороженной территории. Едва ли не единственное в своем роде место, где можно ужинать или обедать в лесу у воды, — летняя терраса буквально нависает над рекой. В качестве бонуса: в санатории можно взять напрокат лодку и гулять на веслах по тихой воде.
Сервис в трактире в целом на неплохом уровне. То есть при почти полной посадке встречать вас никто не кинется, но, если вы всё же решитесь обратить на себя внимание, найдут место, примут заказ, предложат повторить пиво или вино. В общем, не оставят без внимания. С качеством еды уже похуже: можно гарантировать, что вы будете более или менее сыты без последствий, но не более. При этом цены таковы, что одно только горячее с супом или салатом встанет не менее чем в 1000 рулей (а может, и существенно больше).
Но если заранее не ждать от «Норы» особенных гастрономических радостей, а воспринимать ее просто как необычное место на природе, то в хорошей компании здесь можно неплохо провести время, глядя на лес вокруг и на другой стороне реки и спокойную гладь воды, уходящую за поворот.
Цитаты из меню:
- хрустящий баклажан с томатами — 580 рублей;
- котлеты из утки — 620 рублей;
- бифштекс из оленины с кашей из кедрового ореха — 910 рублей.
«Бобер»
Село Морозово, Космическая улица, 51.
Ресторан в составе комплекса «Поляна Verde», который включает уже работающий открытый бассейн и одну короткую улочку двухэтажных домиков с апартаментами. На остальной территории идет стройка, так что особенно не разгуляешься. А сам комплекс находится в лесу, на некотором отдалении от естественных водоемов.
Кроме довольно уютного зала с панорамным окном во всю стену, у ресторана имеется большая веранда, тень на которой обеспечивается частично нависающими над нею деревьями. Вокруг стриженые газоны, зона для курения с диванами, зона для барбекю. В общем, очевидны перспективы для отдыха и за пределами формата «люди сидят за столиками».
Кухня на удивление неплоха — видно, что шеф-повар не просто понимает, как работать с продуктами, но и имеет некую общую концепцию. Суть которой, насколько это можно судить, состоит в том, что еда должна подчеркивать эту близость к природе. Цены тоже низкими не назовешь, но можно найти полноценные блюда дешевле 500 рублей. И в целом, учитывая качество, цены выглядят вполне адекватными — по крайней мере, не включающими никакой поправки на место.
Цитаты из меню:
- свиные ребра в глазури «Квас» — 480/890 рублей;
- сибирская уха с муксуном и ароматом костра — 490 рублей;
- бифштекс из сибирской оленины с полбой и белыми грибами — 950 рублей.
«Аква Лэнд»
Бердск, улица Линейная 2-я, 5/2, к. 1.
Ресторан при яхт-клубе, что само по себе уже говорит о многом. Собственно, именно яхты, а точнее катера разных размеров, «припаркованные» у целой системы мостков, и делают это место уникальным. К яхтам прилагается вид на Бердский залив, где можно увидеть вообще всё, что плавает. Зал невелик, но и ехать туда, чтобы сидеть в зале, нет никакого смысла. А вот мест на веранде хватит.
Кухня, может, не выдающаяся, но вполне крепкая, с достаточно полным набором популярных позиций (от щучьих котлет до том яма), чтобы никто не остался без устраивающего его блюда. Цены в целом выше среднего, но тоже можно найти какие-то сравнительно недорогие позиции.
Из минусов можно отметить то, что само заведение в целом ориентировано на обслуживание мероприятий, и если вам не повезет, то отдельному гостю может не хватить внимания. Плюс само расположение внутри яхт-клуба может заставить не членов этого самого клуба чувствовать себя немного бедными родственниками на этом празднике красивой жизни.
Цитаты из меню:
- паштет из куриной печени с чиабаттой — 270 рублей;
- драники со слабосоленой семгой — 550 рублей;
- мидии «Брюгге» в сливочном соусе — 990 рублей.
Luky Pizza
Новосибирский район, ДНП «Лаки Парк», улица Южная, 1.
Небольшой ресторан и пляж на берегу озера в лесу. Является частью коттеджного поселка Lucky Park, но сам поселок расположен чуть дальше, с озера его не видно. Отдельным достоинством заведения можно считать дорогу к нему: ее отрезок проходит по совершенно сказочному лесу, при этом движение редко бывает оживленным. Ресторан стоит на берегу озера, а зал устроен таким образом, что вид на водную гладь открывается с любого столика. Так что для единения с природой даже необязательно выходить на небольшую террасу, которая и вовсе нависает над водой.
Главное блюдо, как понятно из названия, — пицца. Все разновидности стоят одинаково, 670 рублей — хоть «Маргарита» (где только соус и моцарелла), хоть с осьминогом. Она тут действительно очень неплоха, пекут ее в хитрой дровяной печи. Неаполитанской назвать ее будет преувеличением, но направление мысли у повара именно такое. В остальном в кухне упор скорее на качество продуктов, чем какую-то сложную технику.
Цитаты из меню:
- аритишоки на гриле и вяленые помидоры — 350 рублей;
- суп из бычьих хвостов — 620 рублей;
- ребро быка — 780 рублей.
«На Даче»
Дачное шоссе, 5.
Давно уже работающий ресторан в Заельцовском бору, в зоне, застроенной дорогими частными домами. Самый вычурный из них, в стиле «под Гауди», стоит буквально по соседству. Формально это еще территория города, но путь к заведению лежит через Заельцовский бор, так что можно считать его загородным тоже.
Здание ресторана сложено из огромных бревен, внутри стоит изразцовая печь, с просторной террасы открывается вид на лес. Место одновременно максимально элитарное (насколько это вообще возможно в Новосибирске для общедоступных заведений) и сказочное.
Кухня — русская с упором на местные продукты. Цены местами, конечно, зашкаливают, но даже если вы не готовы оставить здесь пару тысяч за обед без вина, можно удовлетвориться таежным чаем с медовиком или парой настоек с селедкой собственного посола (есть шанс уложиться в 1000 рублей). Ну или, если возможности позволяют, замахнуться сразу на томленую нельму: рыбка весом 170 граммов плюс 150 граммов картошки на гарнир обойдутся почти в 2000 рублей.
Цитаты из меню:
- оливье с мясом краба и манго — 1309 рублей;
- чушь из стерляди — 1430 рублей;
- сибас целиком с томатным салатом со страчателлой — 1520 рублей.
Тем, кому ни одно заведение не показалось достойным поездки, могут выбрать одну из 12 веранд, которые подобрал для читателей обозреватель НГС. Там немало мест с более доступными ценами.