«Система защищает своих»: как новосибирский бизнесмен борется с московской полицией из-за скандальной сети кофеен

— На чем сейчас основаны претензии к вам и от кого они исходят?



— Дело было изначально возбуждено при непосредственном участии Анвара Пириева. Напомню, что тогда из Москвы в Новосибирск приехала целая команда сотрудников УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы. При этом, как установлено из переписки Пириева, он организовал и, как мы полагаем, оплачивал отдых следователя, которая вела это дело. Переписка показывает, что Пириев получал паспорта следователя и членов семьи, пересылал ей ваучеры на самолет и отель. Сейчас начался второй суд по делу Пириева — теперь уже по по поводу дачи взятки полицейскому из Новосибирска Евгению Пушкареву.



Но сейчас роль следователей по ЗАО пока игнорируется. Потому что дело уже не в Пириеве. Сейчас система защищает себя. Потому что их коллеги (сотрудники УВД пл ЗАО. — Прим. ред.) были вовлечены в отношения, которые мы считаем коррупционными. Но все расследования против них прекращены. Зато дело про нас по-прежнему не закрыто. И это при том, что к сотрудникам УВД по ЗАО были претензии и помимо нас. Самое громкое дело — это попытка подбросить наркотики журналисту Ивану Голунову. Но это не единственный эпизод. Еще в 2019 году о скандалах, связанных с полицейскими этого подразделения, писал журнал «Форбс». А уже в этом году журналисты НТН24 сделали довольно подробное расследование по поводу нашего конфликта — там приводятся и документы, и электронная переписка. То есть материалов хватает.