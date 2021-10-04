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Полицейского оштрафовали на 3 миллиона по делу, связанному с совладельцем Traveler’s Coffee

Бывшего сотрудника МВД Евгения Пушкарева также отправили в колонию на 8 лет

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Евгений Пушкарев свою вину не признал. Мужчину отправили в <nobr class="_">СИЗО-1</nobr> до вступления приговора в законную силу

Евгений Пушкарев свою вину не признал. Мужчину отправили в СИЗО-1 до вступления приговора в законную силу

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Калининский районный суд Новосибирска признал виновным бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарева в получении взятки от совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева.

— В суде установлено, что он из корыстных побуждений с марта по август 2017 года с соблюдением мер конспирации получил лично от бизнесмена крупной кофейной сети взятку в виде денег в размере 321 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в 2017–2018 годах полицейский по просьбе совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева собирал информацию о его оппонентах в корпоративном споре за торговый знак Traveler’s Coffee. Стоимость бренда оценили в $100 тысяч. Как полагает следствие, полицейский использовал служебные базы данных МВД и следил за нужными людьми.

— У экс-полицейского при этом не было поручения о проведении отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий на установление местонахождения граждан, — добавили в ведомстве.

Пушкарева осудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (3 210 000 рублей), с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 5 лет.

Евгений Пушкарев свою вину не признал. Мужчине судом была изменена мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО-1 до вступления приговора в законную силу.

Ранее, в феврале, Центральный районный суд Новосибирска признал Евгения Пушкарева виновным в сборе информации для совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева. Его осудили по ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную тайну, без его согласия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Тогда мужчина получил условный срок.

Советский районный суд Новосибирска вечером, 30 сентября, завершил оглашение приговора Анвару Пириеву — одному из основателей сети кофеен Traveler`s coffee. Предпринимателя признали виновным в создании организованной преступной группы.

Сеть Traveler`s coffee была создана американским предпринимателем Кристофером Тара-Брауном в начале 2000-х, партнером американца стал Пириев, владевший тогда точкой по торговле мясом на рынке. Совместными усилиями им удалось создать самую крупную за пределами Москвы сеть кофеен, на пике развития у Traveler`s coffee было более 100 заведений в шести странах. В 2015 году, однако, между совладельцами компании возникли непреодолимые разногласия, Тара-Браун был отстранен от руководства компанией (впоследствии он уехал в США, где находится до сих пор).

Подробнее о том, как совладелец и топ-менеджер одной из крупнейших российских сетей кофеен оказался на скамье подсудимых, можно прочитать в материале НГС.

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взятка«Traveler’s Coffee»
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