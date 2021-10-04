Полицейского оштрафовали на 3 миллиона по делу, связанному с совладельцем Traveler’s Coffee

Калининский районный суд Новосибирска признал виновным бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарева в получении взятки от совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева.
— В суде установлено, что он из корыстных побуждений с марта по август 2017 года с соблюдением мер конспирации получил лично от бизнесмена крупной кофейной сети взятку в виде денег в размере 321 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По версии следствия, в
— У экс-полицейского при этом не было поручения о проведении отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий на установление местонахождения граждан, — добавили в ведомстве.
Пушкарева осудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере
Евгений Пушкарев свою вину не признал. Мужчине судом была изменена мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в
Ранее, в феврале, Центральный районный суд Новосибирска признал Евгения Пушкарева виновным в сборе информации для совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева. Его осудили по ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную тайну, без его согласия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Тогда мужчина получил условный срок.
Советский районный суд Новосибирска вечером, 30 сентября, завершил оглашение приговора Анвару Пириеву — одному из основателей сети кофеен Traveler`s coffee. Предпринимателя признали виновным в создании организованной преступной группы.
Сеть Traveler`s coffee была создана американским предпринимателем Кристофером Тара-Брауном в начале
Подробнее о том, как совладелец и топ-менеджер одной из крупнейших российских сетей кофеен оказался на скамье подсудимых, можно прочитать в материале НГС.