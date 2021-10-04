Полицейского оштрафовали на 3 миллиона по делу, связанному с совладельцем Traveler’s Coffee

Советский районный суд Новосибирска вечером, 30 сентября, завершил оглашение приговора Анвару Пириеву — одному из основателей сети кофеен Traveler`s coffee. Предпринимателя признали виновным в создании организованной преступной группы.



Сеть Traveler`s coffee была создана американским предпринимателем Кристофером Тара-Брауном в начале 2000-х , партнером американца стал Пириев, владевший тогда точкой по торговле мясом на рынке. Совместными усилиями им удалось создать самую крупную за пределами Москвы сеть кофеен, на пике развития у Traveler`s coffee было более 100 заведений в шести странах. В 2015 году, однако, между совладельцами компании возникли непреодолимые разногласия, Тара-Браун был отстранен от руководства компанией (впоследствии он уехал в США, где находится до сих пор).



Подробнее о том, как совладелец и топ-менеджер одной из крупнейших российских сетей кофеен оказался на скамье подсудимых, можно прочитать в материале НГС.