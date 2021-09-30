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Один из основателей сети Traveler`s coffee получил семь лет за создание преступного сообщества

Последние три года Анвар Пириев провел в СИЗО

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Слушание дела началось в ноябре 2019 года

Слушание дела началось в ноябре 2019 года

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Советский районный суд Новосибирска сегодня вечером, 30 сентября, завершил оглашение приговора Анвару Пириеву — одному из основателей сети кофеен Traveler`s coffee. Предпринимателя признали виновным в создании организованной преступной группы.

Приговор оглашали два дня — 29 и 30 сентября. Суд назначил Пириеву наказание в виде заключения в колонии общего режима сроком на семь лет. Защита собирается обжаловать приговор.

Сеть Traveler`s coffee была создана американским предпринимателем Кристофером Тара-Брауном в начале 2000-х, партнером американца стал Пириев, владевший тогда точкой по торговле мяса на рынке. Совместными усилиями им удалось создать самую крупную за пределами Москвы сеть кофеен, на пике развития у Traveler`s coffee было более 100 заведений в шести странах. В 2015 году, однако, между совладельцами компании возникли непреодолимые разногласия, Тара-Браун был отстранен от руководства компанией (впоследствии он уехал в США, где находится до сих пор).

Анвар Пириев во время первого заседания суда по его делу

Анвар Пириев во время первого заседания суда по его делу

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Анвар Пириев был задержан в сентября 2018 года. Его обвинили в уничтожении имущества, вымогательстве и создании преступной группы. Это стало результатом длительной корпоративной войны, которую Пириев вел со своими партнерами по Traveler`s coffee и назначенным ими тогдашним руководителем компании Евгением Михеенко.

Авару Пириеву предъявлены обвинения по ч.3 ст. 33, ст. 210 УК РФ («Организация преступной группы») — 7 эпизодов, по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Уничтожение имущества путем поджога, повлекшее тяжелые последствия») — 7 эпизодов, а также по ст. 30, ч.2 ст. 163 УК РФ («Приготовление к вымогательству в особо крупном размере»). Кроме «Академии кофе» были подожжены дача одного из управленцев Traveler`s coffee Сергея Михеева, цех компании в Новосибирске, автомобиль.

Подробнее о том, как совладелец и топ-менеджер одной из крупнейших российских сетей кофеен оказался на скамье подсудимых можно прочитать в материале НГС.

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