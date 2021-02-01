Шпионивший для совладельца Traveler’s Coffee полицейский получил наказание

Сегодня, 1 февраля, Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарёва виновным в сборе информации для совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee.

Его осудили по ч. 2 ст. 137 УК РФ — незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную тайну, без его согласия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.



— Суд назначил наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, Пушкарёв лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителей власти, сроком на три года, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.