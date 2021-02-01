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Шпионивший для совладельца Traveler’s Coffee полицейский получил наказание

Полицейский пересылал информацию из базы данных МВД

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Бывший полицейский получил условный срок&nbsp;

Бывший полицейский получил условный срок 

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Сегодня, 1 февраля, Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарёва виновным в сборе информации для совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee.

Его осудили по ч. 2 ст. 137 УК РФ — незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную тайну, без его согласия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

— Суд назначил наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, Пушкарёв лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителей власти, сроком на три года, — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.

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По версии следствия, в 2017–2018 годах полицейский по просьбе совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева собирал информацию о его оппонентах в корпоративном споре за торговый знак Traveler’s Coffee. Стоимость бренда оценили в $100 тысяч. Как полагает следствие, полицейский использовал служебные базы данных МВД и следил за нужными людьми.

За свои услуги Евгений Пушкарёв получил от Пириева более 300 тысяч рублей. Деньги переводили частями на разные счета. Уголовное дело в отношении Пириева сейчас рассматривается в Калининском районном суде, его начали судить в октябре 2018 года. Здесь можно посмотреть всю хронологию дела Анвара Пириева, а также видео его задержания.

Сеть кофеен Traveler`s Сoffee была основана в конце 1990-х американцем Кристофером Тара-Брауном, который до этого успел поработать у своего соотечественника Эрика Шогрена (создателя сетей New York Pizza и Kuzina). Своих денег у Кристофера было немного, и он взял в бизнес-партнеры Анвара Пириева, который на тот момент торговал мясом на рынке.

В прошлом году бывший директор Traveler’s Coffee Евгений Михиенко устроил одиночный пикет у здания новосибирской областной прокуратуры. Он требовал возбуждения уголовного дела. На плакате было написано: «Следствие укрывает преступление КУСП 2028». Михиенко добивается возбуждения уголовного дела по факту хищений имущества из Traveler’s Coffee в период, когда компания проходила процедуру банкротства. Речь идет о помещениях в здании на Красном проспекте, 218/1, где ранее находился головной офис предприятия.

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