Совладелец Traveler's Coffee осужден на 7 лет. Что происходит в компании и кому она сейчас принадлежит?

Уголовным делом против предпринимателя в последнее время никого не удивить. Правда, обычно речь идет о попытках уклонения от налогов, мошенничестве или вовсе своеобразных трактовках следственными органами и судом обычной деловой практики. С Пириевым в этом смысле всё куда проще: его обвиняли и признали виновным в организации поджогов.

В 2017 года сначала сгорели дача, баня и внедорожник финансового консультанта Traveler’s Coffee Сергея Михеева (он действовал в интересах совладельцев компании, с которыми Пириев вел борьбу за активы), а затем были подожжены кофейни сети «Академия кофе» (один из создателей — Константин Буданов — также в прошлом работал в Traveler’s) в Новосибирске и Красноярске. Поскольку поджогами занималась целая команда, Советский районный суд Новосибирска признал Пириева организатором преступной группы и назначил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима, а четырем исполнителям — от двух лет условно до шести с половиной лет.