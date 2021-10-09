Совладелец Traveler's Coffee осужден на 7 лет. Что происходит в компании и кому она сейчас принадлежит?

У новосибирской Traveler's Coffee количество кофеен сократилось вдвое
Анвар Пириев официально признан организатором преступной группы. Наказание — семь лет колонии. Срок планируют обжаловать, а сам он уже имеет право на освобождение по УДО, поскольку отсидел в СИЗО три года. Однако за этой криминальной историей потерялась судьба компании Traveler’s Coffee, из-за которой и разгорелась борьба, приведшая на нары не одного человека. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался разобраться, что происходит с популярной сетью и кто ей сегодня владеет.
За что осужден Пириев
Уголовным делом против предпринимателя в последнее время никого не удивить. Правда, обычно речь идет о попытках уклонения от налогов, мошенничестве или вовсе своеобразных трактовках следственными органами и судом обычной деловой практики. С Пириевым в этом смысле всё куда проще: его обвиняли и признали виновным в организации поджогов.
В 2017 года сначала сгорели дача, баня и внедорожник финансового консультанта Traveler’s Coffee Сергея Михеева (он действовал в интересах совладельцев компании, с которыми Пириев вел борьбу за активы), а затем были подожжены кофейни сети «Академия кофе» (один из создателей — Константин Буданов — также в прошлом работал в Traveler’s) в Новосибирске и Красноярске. Поскольку поджогами занималась целая команда, Советский районный суд Новосибирска признал Пириева организатором преступной группы и назначил ему наказание в виде семи лет колонии общего режима, а четырем исполнителям — от двух лет условно до шести с половиной лет.
Поскольку год в СИЗО приравнивается к полутора годам в колонии общего режима, Анвар Пириев уже имеет право подать прошение об условно-досрочном освобождении. Для этого нужно чтобы обе стороны (защита и обвинение) согласились с приговором или прошли все стадии апелляции.
Создание ОПГ не единственное, в чем обвиняется Пириев. На этой неделе Калининский районный суд Новосибирска признал виновным бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарева в получении от Пириева взятки, и теперь суд должен назначить наказание и предпринимателю тоже.
Что происходит с Traveler`s Coffee
Пока в компании не разразилась корпоративная война, сеть была постоянным источником информационных поводов. Она выходила на новые рынки, приглашала дорогих иностранных управленцев, запускала новые направления. По планам 2013 года в сети сейчас должно было быть не меньше 600 заведений. Однако после того, как совладельцы перессорились между собой, последними чисто ресторанными новостями было, пожалуй, появление нового формата кофеен в 2018 году. С тех пор название компании употребляется в основном в связи с судебными тяжбами и уголовными делами.
Сама сеть никуда не делась. По данным сайта компании (выборочная проверка через 2ГИС их подтверждает), в России у Traveler`s Сoffee сейчас 66 заведений в 29 городах. На сайте также есть информация о восьми кофейнях в Казахстане и двух — в Германии. О немецких заведениях Google ничего не знает, а кофейни в Алма-Ате (5 заведений), Актау, Атырау и Актюбе действительно работают. В России сеть лучше всего представлена в Красноярске (девять заведений), где у Traveler`s Coffee давно работает сильный франчайзи. В Москве сеть сократилась до двух точек. До начала корпоративного конфликта в сети было более 120 заведений.
В родном Новосибирске сегодня сеть едва заметна. Единственная кофейня в стрит-формате (на первом этаже, с отдельным входом) расположена на Красном проспекте, остальные три находятся на четвертом этаже в торговом центре «Галерея Новосибирск», в спортивном комплексе в Академгородке и в поселке Кольцово. Для сравнения: у сопоставимой по формату сети «Чашка кофе» — 17 заведений, более демократичная сеть «Праймтайм» имеет 24 точки, а «народная» Kuzina — и вовсе 34.
Кому принадлежит компания
Исторически большая часть кофеен сети принадлежала партнерам-франчайзи, но у компании были и собственные, так называемые «корпоративные» кофейни. Кроме того, компания владела производством в Новосибирске (обжарка и кондитерский цех).
Получить комментарии от нынешнего руководства сети не удалось: операционный директор Дмитрий Вракин не ответил на запрос НГС. По информации от бывших управленцев, ядро Traveler`s Сoffee (без франчайзи) состоит из предприятия, владеющего правами на торговый знак ООО «Трэвэлерс Кофе Интернэшнл» (эту информацию подтверждает «Контур.Фокус»), и ряда компаний с теми же учредителями, через которые франчайзи могут покупать кофе, оборудование и расходные материалы.
По данным «Контур.Фокус», у «Трэвэлерс Кофе Интернэшнл» (ТКИ) — четыре учредителя: по 30% имеют Игорь Коноплев и Анвар Пириев, 25% принадлежит Апти Саламову, остальные 15% — Джамалаю Джамбекову. По одной из версий, эти люди оказались совладельцами бренда, потому что оказывали Пириеву содействие в борьбе за бизнес как деньгами, так и личными связями. Тот же состав учредителей у ООО «Глобал Фуд Фактори», в прошлом году оборот этого предприятия составил
Traveler`s Сoffee не единственный бизнес у партнеров Пириева. Игорь Коноплев является соучредителем еще четырех компаний, которые специализируются в разных сферах: туризм (ООО «РБТ-СТМ»), оптовая торговля текстилем (ООО «ВР»), управление недвижимостью (ООО «Аврора-Девелопмент») и розлив минеральной воды (ООО «Шато», зарегистрированное в Чеченской Республике). Джамбеков является партнером Коноплева в «ВР» и «Аврора-Девелопмент». Прочие его предприятия уже ликвидированы (он занимался производством сухарей и печенья в Самарской области, а также автолизингом и «деятельностью по обработке данных» в Москве). Саламов является соучредителем компании «МП-Трейд», занимающейся торговлей оборудованием для пищевой промышленности.
Самому Анвару Пириеву, кроме доли в «Трэвэлерс Кофе Интернэшнл», принадлежат компания, управляющая кофейнями в Краснодаре (по данным 2ГИС, там работает одно заведение Traveler`s) и 50% в столичной компании «Флекс Хаус», занимающейся оптовой торговлей кофе и чаем. Кроме того, Пириев до сих пор числится руководителем и «Трэвэлерс Кофе Интернэшнл», и «Глобал Фуд Фактори». Тот факт, что последние три года он провел в СИЗО, управлению этими предприятием, судя по всему, не слишком мешает.
Что будет с компанией дальше
Вынесенный приговор Анвару Пириеву не означает окончания борьбы за активы компании. Бывший руководитель Traveler`s Сoffee Евгений Михиенко надеется вернуть основной актив компании — права на торговую марку, которые были переданы «Трэвэлерс Кофе Интернэшнл» незаконно, как считает сам Михиенко. По его мнению, эта передача была осуществлена при участии сотрудника Роспатента (структуры, отвечающей за регистрацию торговых знаков), который находился в сговоре с Пириевым. Это может быть сделано только в рамках нового дела, которое должно расследоваться уже в Москве. Сам Михиенко занимается сейчас поставками для кофеен.
Создатель Кристофер Тара-Браун уехал назад в США и с тех пор так и не возвращался в Россию. На родине он занимался разными видами бизнеса (в основном, связанными с питанием), а также продавал машины марки Honda. Сейчас развивает собственный проект — доставку готовой еды Unfurl.
Пока в Traveler`s Сoffee шла война за активы, появившиеся много позже компании-конкуренты активно развивались. Наибольших успехов достигли создатели сети «Академия кофе» (именно их кофейни в Новосибирске и Красноярске поджигали подручные Пириева). Сейчас у «Академии» — семь кофеен в Новосибирске, четыре — в Красноярске и одна — в Бердске. О том, как построена работа в этой сети, можно прочитать в материале Анны Богдановой.