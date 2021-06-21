Как работают в «Академии кофе»: сотрудники не могут курить и материться, но избранные зарабатывают до 150 тысяч

Про работу в компании рассказала одна из управляющих сети, пиар-менеджер Севара Рустамова, которая ради «Академии кофе» переехала в Новосибирск из Москвы и работает здесь уже 4,5 года .



Свое решение она объясняет тем, что «Академия кофе» — это кофейня так называемой третьей волны. То есть, как и в любой сфере, развитие идет волнами, и третья волна в мире кофеен — это как новое, передовое поколение заведений, которые не просто продают кофе, но и формируют так называемую кофейную культуру.



— На тот момент лучше, круче кофейни не было. То есть до «Академии кофе» формат кофеен был второй волны. Это когда можно было прийти в кофейню и поесть ланч. И в Москве так же было, — объясняет она. — Здесь мне было интересно работать с кофейными профессионалами — Татьяной Павловой и Константином Будановым (основатели сети кофеен). Татьяна Павлова — это большой профессионал в кофейном мире. Сейчас «Академия кофе» — место, где мы задаем ритм, то есть на нас равняется очень большое количество кофеен в России.

