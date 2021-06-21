Как работают в «Академии кофе»: сотрудники не могут курить и материться, но избранные зарабатывают до 150 тысяч

НГС продолжает сериал про компании, где хотят работать новосибирцы. В прошлых выпусках мы рассказывали о плюсах и минусах работы в «ИКЕА» и «Леруа Мерлен». После каждой серии мы просим читателей назвать компании, где им было бы интересно работать. Так выбор пал на «Академию кофе» — кофейню, которая «меняет кофейные привычки» (причем привычки не только гостей, но, как выяснилось, и самих сотрудников) и числится в топе кофеен у новосибирцев. Чтобы попасть на работу в популярную кофейню, нужно любить кофе, нельзя курить и материться. Сотрудники знают английский, влюблены в свое дело и даже переезжают из Москвы, чтобы попасть в коллектив. О том, как работают в «Академии кофе», — в очередном выпуске рубрики.
Первая кофейня «Академии кофе» открылась в Новосибирске
Про работу в компании рассказала одна из управляющих сети, пиар-менеджер Севара Рустамова, которая ради «Академии кофе» переехала в Новосибирск из Москвы и работает здесь уже
Свое решение она объясняет тем, что «Академия кофе» — это кофейня так называемой третьей волны. То есть, как и в любой сфере, развитие идет волнами, и третья волна в мире кофеен — это как новое, передовое поколение заведений, которые не просто продают кофе, но и формируют так называемую кофейную культуру.
— На тот момент лучше, круче кофейни не было. То есть до «Академии кофе» формат кофеен был второй волны. Это когда можно было прийти в кофейню и поесть ланч. И в Москве так же было, — объясняет она. — Здесь мне было интересно работать с кофейными профессионалами — Татьяной Павловой и Константином Будановым (основатели сети кофеен). Татьяна Павлова — это большой профессионал в кофейном мире. Сейчас «Академия кофе» — место, где мы задаем ритм, то есть на нас равняется очень большое количество кофеен в России.
Конкурс и собеседование
В компании говорят, что текучка здесь небольшая, всего 5%, а откликов на вакансию бариста может быть несколько десятков, и это обычная история. Коллектив молодой, на работу приходят ребята
К внешности особых требований нет, главное, чтобы на лице не было татуировок и пирсинга (ведь он может выпасть). В компании подчеркивают, что вообще-то они хорошо относятся к тату, но татуировки должны быть приличными (на руках, которыми подают кофе гостю). Само собой, чистоплотность, иначе человек просто не сможет работать в кофейне.
Для работы с персоналом в компании есть специальный отдел. Кадровиков называют «специалистами по счастью и развитию сотрудников». Конкурс для соискателей состоит из нескольких этапов. Первый — нужно заполнить анкету и рассказать о себе. И не просто рассказать на собеседовании или описать в резюме, а снять про себя видеоролик.
— Чтобы понять, как человек общается с людьми. Ролик покажет, насколько человек коммуникабельный, экстраверт он или интроверт, что он может вообще о себе рассказать, — объясняет Севара Рустамова.
Следующий этап — собеседование по телефону. Если всё хорошо, соискателю назначают очное собеседование в кофейне. Там ему рассказывают про компанию, саму работу и составляющие заработка. Затем начинается стажировка и обучение — новый сотрудник сразу выходит
— Он присматривается, мы присматриваемся. Если всё OK, мы идем дальше, если нет — садимся, обсуждаем, — говорят в компании. С первых дней сотрудник и учится, и работает. То есть обучение бесплатное, но человек уже сразу получает зарплату, так как уже работает.
Кандидат, который пройдет собеседование
Кроме харизмы и любви к делу должно быть еще одно важное качество — стрессоустойчивость. Ее уровень проверяют, когда выводят сотрудника на работу в зал во время большого потока посетителей.
— Мы знаем, что с 9 до 11 здесь полная посадка, вот в это время мы и выводим. Чтобы он посмотрел, как это будет работать. Бывает, что человек говорит, что всё прикольно, но я не смогу работать в таком интенсиве. Или не может делать несколько дел одновременно, — приводит пример Севара Рустамова.
Возраст
Кстати, в Красноярске сотрудники чуть постарше, чем в Новосибирске. Но молодой коллектив — не повод не брать сотрудника старше, уверяют в компании, но таких кандидатов нет.
— Спокойно возьмем. У нас пока нет, и в России пока таких сотрудников нет, к сожалению. Потому что сейчас общепит в России воспринимается как временный заработок, работа для студентов, — объясняет пиар-менеджер. — Если даже брать топ-менеджеров, заведения которых успешны, все пришли в общепит временно, я в том числе. То есть возрастного ценза нет, просто сложились такие традиции. Если мы говорим про ту же Италию, там официанту может быть, например,
Она не исключает, что и в России когда-то будет такой тренд. Кстати, тренеры, которые обучают сотрудников, говорят им: «От вас будет зависеть то, насколько эта профессия будет престижной».
Интровертам будет сложнее, чем экстравертам, так как нужно уметь поддержать беседу с гостем.
— Бариста «Академии кофе» — это человек, который делится своими знаниями. «Меняем кофейные привычки» — это философия и миссия каждого сотрудника, который работает в кофейне. Мы говорим, что кофе — это не горько, что кофе бывает разным, — объясняют в компании.
Обучение
Обучение в «Академии кафе» состоит из четырех этапов. Полный курс можно пройти за четыре месяца, во время которых будут постоянные аттестации. У каждой учебной ступени свое название. Первая ступень — зеленая (ты зеленый, еще неопытный). Здесь сотрудники учатся делать заготовки, выполняют какую-то простую работу, входят в процесс.
Следующая зона — голубая — работа с кассой. Голубая, как объяснили в компании, потому что легкая, воздушная. Здесь речь идет о сервисе в кофейне, так как бариста кофеен — это человек, который общается с гостями, создает атмосферу, помогает сориентироваться в меню.
Следующая зона — белая, потому что здесь учатся работать с молоком: делать рисунки на кофе, изучать свойства продукта.
— Разбирают состав молока, почему так важно, чтобы там было жиров 3,2, а углеводов — 4,7, к примеру. В чём разница между пастеризацией, ультрапастеризацией, как проходит обработка и так далее, — объясняет Севара Рустамова.
Самая высокая ступень — черная. Это работа на оборудовании, то есть уже непосредственно варка кофе. Школа «Академии кофе», уверяют в компании, это как МВА в кофейном мире: «Если сотрудник поедет в топовую кофейню Москвы и скажет, что он работал в "Академии кофе", его оторвут с руками и ногами».
Зарплата
Во время обучения на каждом этапе у сотрудника есть куратор. Так как работа и обучение происходят одновременно, человек сразу начинает получать зарплату. Заработок начинается
— Например, в кофейне на Ленина интенсивность выше. Это самая первая кофейня, там большой поток постоянно. Бариста, который работает на Ленина, зарабатывает еще больше. Чем больше выручка, тем больше зарабатывает кофейня, — объясняет Севара Рустамова. — В каждой кофейне это свои дни. В кофейне на Гоголя это будни
По ее словам, на двух авторских напитках можно зарабатывать
Открытые вакансии
Сейчас в «Академии кофе» есть открытые вакансии. Как объяснили в компании, это связано с тем, что лето — сезон, большой поток гостей. Поэтому требуются сотрудники для работы на крафт-витринах (в кофейне готовят смузи).
— На эту должность мы берем молодежь, потому что это временная работа, только на сезон. Функционал несложный, не нужно проходить эти четыре ступени, — рассказала Севара Рустамова. — Берем студентов или даже школьников
Есть вакансия бариста, так как в конце июля компания открывает новую кофейню в Бердске.
Сибирь — земля кофеманов
За один день по сети кофеен проходит около
Севара Рустамова рассказала, что очень удивлялась, когда приехала в Новосибирск и узнала, что сибиряки, в отличие от Москвы, пьют кофе и поздно вечером, а перед кофейнями может выстраиваться очередь.
— Люди в Сибири разбираются в качестве кофе. Возможно, потому, что в свое время здесь работал «Тревелерс кофе», который запускал обжарку свою, очень много кофейных профессионалов, здесь много чемпионатов проводилось. Всё это повлияло на уровень кофейной культуры, — рассуждает она. — Люди, например, могут заметить, что произошла смена сезона апельсинов, которые используются в цитрусовом рафе.
Кстати, на этапе собеседования кандидатам задают вопрос, пьют ли они кофе и есть ли непереносимость лактозы.
— Если человек говорит, что не пьет кофе, он не сможет работать, — говорит Севара Рустамова. То же самое с непереносимостью лактозы — в этом случае человек не сможет работать в кофейне, так как лактоза есть в молоке, а это составляющая напитка, который нужно пробовать.
Бонусы
В компании есть 13-я зарплата, которую может получить сотрудник после года работы. Когда человек прошел обучение, его спрашивают, в каком направлении он хочет развиваться — в горизонтальном или в вертикальном. Кто-то хочет продолжать работать с кофе, кто-то перейти в другой департамент — например, в IT, HR или финансовую сферу.
Для всех сотрудников (не только бариста) бесплатное питание два раза в день, есть корпоративное такси. Бесплатный кофе, черный — в любых количествах (некоторые пьют по два литра в сутки — четыре больших чашки).
Дважды в день бесплатное питание. На третий день работы сотрудник получает карту агента, по которой у него
В первый день рождения сотруднику подарят металлическую кружку для кофе (которые продаются в кофейне по цене
— Когда сотрудники сдают «белую» зону, когда они научились красиво рисовать, мы им показываем
Сотрудникам кофейни также выдают форму — как говорят в компании, это поло из качественной ткани, в одежде комфортно двигаться, тело дышит. И фартуки. Фартуки у сотрудников разного цвета, в зависимости от уровня специалиста. Кроме того, есть четыре вида значков. Например, в коричневом фартуке работают стажеры, после первой аттестации сотруднику дают синий фартук. Бариста работает в черном фартуке. Если ты шеф, будет серая форма, если бариста — бордовая.
Правила
Как рассказала Севара Рустамова, в «Академии кофе» сотрудникам нельзя курить до и во время работы. Когда-то руководство приняло такое решение, несмотря на риск потерять ценных сотрудников. По ее словам, могли уйти
Уволить могут за воровство и даже мат. Есть некая система баллов — так называемое отношение к проступкам сотрудников. Перечень этих «проступков» есть в общедоступном для всех сотрудников файле. То есть все видят, кто ругался, кто проспал и не приехал вовремя.
Штраф, говорят в компании, — это крайняя мера наказания, когда должна быть очень высокая степень нарушения. То есть в первый раз это предупреждение, и только во второй раз уже будет штраф (
Карьера и перспективы
Главный плюс для сотрудников «Академии кофе», подчеркивают в компании, — возможность постоянно учиться и развиваться, следить за трендами, работать на новейшем, современном оборудовании, ездить на чемпионаты.
Кстати, если человек всё же решил уволиться, за обучение ему платить не нужно, отрабатывать — тоже: если заставлять сотрудника отрабатывать, он будет делать это плохо, а компании это не нужно, так как это скажется на качестве.
Отзывы сотрудников
Интересно, что отзывов сотрудников о работе в компании очень мало, можно сказать, что их нет. Причем ни хороших, ни плохих. По сети (на разных сайтах) гуляет один и тот же негативный комментарий бывшего сотрудника, который назвал работу «на рабских условиях за копейки». Объяснил это отсутствием полноценных перерывов, переработками и штрафами. Из плюсов бывший сотрудник кофейни назвал бесплатное питание, обучение и возможность ездить на соревнования. Правда, стоит отметить, что этот отзыв —
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