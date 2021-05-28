Полицейские, подкинувшие наркотики журналисту Ивану Голунову, отправятся в колонию на 5, 8 и 12 лет

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта запрещенных веществ. В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, располагавшейся якобы в квартире журналиста. Впоследствии руководство МВД эту информацию опровергло. Голунов с самого начала отрицал обвинения, он настаивал, что уголовное дело сфабриковано, а происходящее связано с его профессиональной деятельностью.

