Полицейские, подкинувшие наркотики журналисту Ивану Голунову, отправятся в колонию на 5, 8 и 12 лет

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову. Бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Москвы Игорь Ляховец получил
Ранее прокурор требовал самый строгий срок для Игоря Ляховца — 16 лет лишения свободы. Уметбаева, Феофанова и Сергалиева просили приговорить
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта запрещенных веществ. В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, располагавшейся якобы в квартире журналиста. Впоследствии руководство МВД эту информацию опровергло. Голунов с самого начала отрицал обвинения, он настаивал, что уголовное дело сфабриковано, а происходящее связано с его профессиональной деятельностью.
В поддержку Голунова в России развернулась масштабная кампания. 11 июня расследователя освободили и сняли все обвинения. Сотрудников МВД, участвовавших в задержании журналиста, уволили из органов и возбудили против них уголовное дело. Экс-полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.