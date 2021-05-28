28 мая пятница
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 8/10
usd 73.46
eur 89.66

Все новости

Все новости

Полицейские, подкинувшие наркотики журналисту Ивану Голунову, отправятся в колонию на 5, 8 и 12 лет

Приговоры оказались мягче, чем просило обвинение

1 104
25Обсудить

Поделиться

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали в 2019 году. Позднее удалось доказать, что уголовное дело против него сфабриковано

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали в 2019 году. Позднее удалось доказать, что уголовное дело против него сфабриковано

Поделиться

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову. Бывший начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Москвы Игорь Ляховец получил 12 лет колонии, экс-полицейские Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев — по 8 лет колонии, Денис Коновалов — 5 лет заключения.

Ранее прокурор требовал самый строгий срок для Игоря Ляховца — 16 лет лишения свободы. Уметбаева, Феофанова и Сергалиева просили приговорить к 12 годам. Признавшего вину Коновалова — к 7 годам заключения.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта запрещенных веществ. В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, располагавшейся якобы в квартире журналиста. Впоследствии руководство МВД эту информацию опровергло. Голунов с самого начала отрицал обвинения, он настаивал, что уголовное дело сфабриковано, а происходящее связано с его профессиональной деятельностью.

В поддержку Голунова в России развернулась масштабная кампания. 11 июня расследователя освободили и сняли все обвинения. Сотрудников МВД, участвовавших в задержании журналиста, уволили из органов и возбудили против них уголовное дело. Экс-полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Иван Голуновнаркотикиприговорсуд над полицейскими
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (25)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...