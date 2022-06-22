Когда миллион долларов — копейки: откровения олигарха, который из научного сотрудника вырос до миллиардера и всё потерял

В тот момент мы пересеклись с Trans World Group (TWG), небезызвестными братьями Черными (Лев, Михаил и Давид Черные — олигархи), которые на тот момент считались алюминиевыми королями России. Вместе работали на Новосибирском электродном заводе. Вместе с партнерами мы выкупили Новосибирский жировой комбинат, который принадлежал обанкротившемуся «Инкомбанку». Меньше чем за год была построена новая очередь комбината по производству майонеза и маргарина, и мы почти в 2,5 раза увеличили объем производства. Впоследствии обнаружилась проблема — у нас не было сырьевой базы по растительному маслу, поэтому нам было тяжело конкурировать с другими предприятиями, которые имели свои сырьевые цепочки. Мы поняли, что без этого мы не выстоим, и решили продать этот бизнес.

— С чего началась история одного из ваших крупнейших проектов — компании «Сибтрубопроводстрой»?



— В начале 2000-х годов я случайно познакомился с Александром Поветьевым. Он тогда только стал молодым директором ОАО «Сибтрубопроводстрой» — бывшего филиала компании «Омсктрубопроводстрой», которая была создана в период строительства продуктопровода «Омск — Новосибирск». Мы несколько раз встретились, поговорили. Я ему говорю, мол, у тебя очень перспективный бизнес: у нас ведь по России огромное количество трубопроводов, которые требуют ремонта. Поинтересовался у него, с какой частотой нужно делать ремонт, сколько нужно трубоукладчиков, бульдозеров, экскаваторщиков, трубовозов, сварочных баз, механизаторов, сколько стоит километр ремонта, сколько стоит труба и т.д. Он мне всё как профессионал разложил.