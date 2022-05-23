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Тема дняСибирские олигархи на Тверской
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Сибирские олигархи на Тверской: кто из них владеет элитной недвижимостью на главной улице Москвы

Предприниматели из Алтайского края владеют там помещениями

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Частью здания бывшего Центрального телеграфа владеет алтайский предприниматель Евгений Ракшин

Частью здания бывшего Центрального телеграфа владеет алтайский предприниматель Евгений Ракшин

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Уроженцы Сибири — основательница компании «Эвалар» Лариса Прокопьева и сын основателя сети магазинов «Мария Ра» Евгений Ракшин — попали в список собственников дорогой коммерческой недвижимости на улице Тверской в Москве. Перечень предпринимателей, которые владеют дорогостоящими помещениями в центре столицы, составили журналисты MSK1.RU Иван Голунов и Анна Жилова.

Уроженка Бийска Лариса Прокопьева является собственницей торгового помещения по адресу: Тверская, 4. Дом расположен прямо за зданием Государственной думы РФ. В помещении находится магазин по продаже БАДов под брендом «Эвалар». Прокопьева — соосновательница компании наряду с предпринимательницей из Эстонии Эвой Дамбровской («Эвалар» — сочетание их имен). В начале 90-х компания производила косметику, затем переключилась на пищевые добавки из алтайских трав. В настоящее время сын Ларисы Прокопьевой является депутатом Государственной думы РФ.

В доме по соседству со зданием Госдумы РФ расположился магазин с алтайскими БАДами

В доме по соседству со зданием Госдумы РФ расположился магазин с алтайскими БАДами

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Уроженец Барнаула Евгений Ракшин, сын основателя сети магазинов «Мария Ра», с 2018 года владеет частью здания бывшего Центрального телеграфа, расположенного на Тверской, 7. В здании семь надземных этажей, три подземных, есть бомбоубежище. В собственности предпринимателя находится 12 тыс. кв. м, которые в 2018 году были оценены в 2 миллиарда рублей. Известно, что для здания разработана концепция реновации, согласно которой планируется превратить его в общественное пространство с офисами, торговой галереей, смотровой площадкой, открытым внутренним двориком. Евгений Ракшин, в свою очередь, сообщал, что офисное назначение здания не изменится.

Ранее журналисты НГС выяснили, кому в Новосибирске принадлежит особняк стоимостью 88 миллионов рублей.

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