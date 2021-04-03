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Владелец трагически известного конного клуба «Аллюр» выставил на продажу свой дом — смотрим на особняк за 88 млн

В 2017 году в клубе рухнула крыша, его владелец получил условный срок. В 2021 году он продает свой коттедж

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Дом площадью более 500 квадратов располагается в поселке Светлом, рядом — река Бердь и Речкуновская зона отдыха

Дом площадью более 500 квадратов располагается в поселке Светлом, рядом — река Бердь и Речкуновская зона отдыха

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Осужденный за трагедию в клубе «Аллюр» продает свой дом за 88 млн

В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж за 88 миллионов рублей. Особняк на берегу Берди с домиком для обслуживающего персонала и большим СПА-комплексом продается с 1 марта. Объявление в базе N1.RU по-прежнему обновляется — для элитной недвижимости всё еще ищут покупателя. НГС выяснил, кто владеет дорогим особняком, расположенном на 50 сотках.

Икона, хаммам, атриум — что есть внутри коттеджа

«Интерьер дома, выполненный в классическом стиле, дает ощущение респектабельности и уверенности в будущем, дарит его хозяевам умиротворенность и спокойствие», — говорится в объявлении.

На первом этаже особняка располагается вестибюль (атриум), гостиная с камином, кухня, столовая, две гостевые спальни, гостевой санузел с душевой кабиной и прачечная. На втором — спальни, игровая комната для детей, две ванные комнаты.

Так выглядит ансамбль, который предлагают за 88 миллионов рублей — особняк, домик для сторожа и гараж. Постройки скрываются за высоким забором

Так выглядит ансамбль, который предлагают за 88 миллионов рублей — особняк, домик для сторожа и гараж. Постройки скрываются за высоким забором

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А вот, что внутри — просторный атриум, о котором упоминается в объявлении

А вот, что внутри — просторный атриум, о котором упоминается в объявлении

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В гостиной есть камин и бильярд

В гостиной есть камин и бильярд

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Интерьер дома автор характеризует, как классический

Интерьер дома автор характеризует, как классический

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В доме много света благодаря панорамным окнам

В доме много света благодаря панорамным окнам

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Второй этаж. В глаза, конечно, бросается внушительная по размеру икона

Второй этаж. В глаза, конечно, бросается внушительная по размеру икона

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В одной из спален нашлось место для занятий спортом

В одной из спален нашлось место для занятий спортом

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Детская — в доме их несколько

Детская — в доме их несколько

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Для детей в доме есть не только спальни, но и отдельная игровая комната с лошадями на стенах

Для детей в доме есть не только спальни, но и отдельная игровая комната с лошадями на стенах

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А это СПА-комплекс площадью 120 квадратов. Кроме бассейна здесь есть много чего интересного

А это СПА-комплекс площадью 120 квадратов. Кроме бассейна здесь есть много чего интересного

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Например, сауна на дровах

Например, сауна на дровах

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Или этот хаммам

Или этот хаммам

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В доме есть еще собственный СПА-комплекс (120 квадратов) с комнатой отдыха, оборудованной кухонной зоной, бассейном с гидромассажем, хаммамом и сауной на дровах.

Кроме особняка на огромном участке в 50 соток построены гараж на две машины, домик для сторожа или обслуживающего персонала и «небольшой огородик для души».

Будущим покупателям обещают хороший торг.

Кому принадлежит элитная недвижимость в поселке Светлом

Владельцем коттеджа, согласно выписке из ЕГРН, является Воротников Игорь Вячеславович. Дом принадлежит ему с 2008 года. Его полный тезка известен как владелец конного клуба «Аллюр», где в 2017 году под тяжестью снега рухнула крыша манежа. Тогда под обломками погибли двое — 15-летняя спортсменка Анастасия и 46-летний тренер Вячеслав Базюра. Еще одной пострадавшей — 16-летней Ане, занимавшейся в тот момент, — понадобилась помощь врачей. Она проходила длительную реабилитацию и заново училась ходить.

Спустя два дня после трагедии Игорь Воротников признался в суде, что проект не проходил экспертизу. Он также извинился перед пострадавшими. Следствие завершилось в январе 2018 года, приговор Игорь Воротников заслушал в октябре — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

При этом пострадавшие не считали Игоря Воротникова и его супругу Римму (директор «Аллюра») виновными, поскольку те многое сделали для их семей. Более подробно о том, что произошло спустя три года после трагедии, мы писали в этом материале.

В настоящее время клуб «Аллюр» по-прежнему работает. Игорь Воротников, по данным «Контур.Фокуса», является индивидуальным предпринимателем (вид деятельности — «деятельность спортивных клубов») и учредителем ряда фирм. В частности, ему принадлежит ООО «Сибпроект» — архитектурная компания (выручка за 2018 год — 0 рублей), ООО «Сибирский проектный институт» — еще одна компания, связанная с архитектурой (выручка за 2019 год — 17 млн рублей), а также половина в ООО «Экзотика». Деятельность компании связана с ботсадами, зоопарками, государственными природными заповедниками и национальными парками, ее выручка по итогам прошлого года тоже нулевая.

Сам Игорь Воротников на вопросы корреспондента о продаже особняка не ответил и бросил трубку.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В поселке Новом, недалеко от Бердска, выставили на продажу двухэтажный коттедж за 39,9 миллиона рублей. Рядом с шикарным особняком — несколько баз отдыха, в частности, Речкуновская база отдыха и престижный курорт-отель «Сосновка». Мы выяснили, кто решил расстаться со статусной недвижимостью.

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коттеджобрушение крыши в конном клубе «Аллюр»элитная недвижимость
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