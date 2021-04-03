Владелец трагически известного конного клуба «Аллюр» выставил на продажу свой дом — смотрим на особняк за 88 млн

Осужденный за трагедию в клубе «Аллюр» продает свой дом за 88 млн
В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж за 88 миллионов рублей. Особняк на берегу Берди с домиком для обслуживающего персонала и большим СПА-комплексом продается с 1 марта. Объявление в базе N1.RU по-прежнему обновляется — для элитной недвижимости всё еще ищут покупателя. НГС выяснил, кто владеет дорогим особняком, расположенном на 50 сотках.
Икона, хаммам, атриум — что есть внутри коттеджа
«Интерьер дома, выполненный в классическом стиле, дает ощущение респектабельности и уверенности в будущем, дарит его хозяевам умиротворенность и спокойствие», — говорится в объявлении.
На первом этаже особняка располагается вестибюль (атриум), гостиная с камином, кухня, столовая, две гостевые спальни, гостевой санузел с душевой кабиной и прачечная. На втором — спальни, игровая комната для детей, две ванные комнаты.
В доме есть еще собственный СПА-комплекс (120 квадратов) с комнатой отдыха, оборудованной кухонной зоной, бассейном с гидромассажем, хаммамом и сауной на дровах.
Кроме особняка на огромном участке в 50 соток построены гараж на две машины, домик для сторожа или обслуживающего персонала и «небольшой огородик для души».
Будущим покупателям обещают хороший торг.
Кому принадлежит элитная недвижимость в поселке Светлом
Владельцем коттеджа, согласно выписке из ЕГРН, является Воротников Игорь Вячеславович. Дом принадлежит ему с 2008 года. Его полный тезка известен как владелец конного клуба «Аллюр», где в 2017 году под тяжестью снега рухнула крыша манежа. Тогда под обломками погибли двое — 15-летняя спортсменка Анастасия и 46-летний тренер Вячеслав Базюра. Еще одной пострадавшей — 16-летней Ане, занимавшейся в тот момент, — понадобилась помощь врачей. Она проходила длительную реабилитацию и заново училась ходить.
Спустя два дня после трагедии Игорь Воротников признался в суде, что проект не проходил экспертизу. Он также извинился перед пострадавшими. Следствие завершилось в январе 2018 года, приговор Игорь Воротников заслушал в октябре — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
При этом пострадавшие не считали Игоря Воротникова и его супругу Римму (директор «Аллюра») виновными, поскольку те многое сделали для их семей. Более подробно о том, что произошло спустя три года после трагедии, мы писали в этом материале.
В настоящее время клуб «Аллюр» по-прежнему работает. Игорь Воротников, по данным «Контур.Фокуса», является индивидуальным предпринимателем (вид деятельности — «деятельность спортивных клубов») и учредителем ряда фирм. В частности, ему принадлежит ООО «Сибпроект» — архитектурная компания (выручка за 2018 год — 0 рублей), ООО «Сибирский проектный институт» — еще одна компания, связанная с архитектурой (выручка за 2019 год — 17 млн рублей), а также половина в ООО «Экзотика». Деятельность компании связана с ботсадами, зоопарками, государственными природными заповедниками и национальными парками, ее выручка по итогам прошлого года тоже нулевая.
Сам Игорь Воротников на вопросы корреспондента о продаже особняка не ответил и бросил трубку.
В поселке Новом, недалеко от Бердска, выставили на продажу двухэтажный коттедж за