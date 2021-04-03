Владелец трагически известного конного клуба «Аллюр» выставил на продажу свой дом — смотрим на особняк за 88 млн

В Новосибирске выставили на продажу элитный коттедж за 88 миллионов рублей. Особняк на берегу Берди с домиком для обслуживающего персонала и большим СПА-комплексом продается с 1 марта. Объявление в базе N1.RU по-прежнему обновляется — для элитной недвижимости всё еще ищут покупателя. НГС выяснил, кто владеет дорогим особняком, расположенном на 50 сотках.



Икона, хаммам, атриум — что есть внутри коттеджа



«Интерьер дома, выполненный в классическом стиле, дает ощущение респектабельности и уверенности в будущем, дарит его хозяевам умиротворенность и спокойствие», — говорится в объявлении.

