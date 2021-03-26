На берегу Бердского залива продают элитный коттедж за 39 миллионов. Мы узнали, кто им владеет

«Помимо коттеджа на участке площадью 17 соток, располагаются гостевой дом, домик для персонала, отапливаемый гараж на два автомобиля, детская площадка и уютная беседка, в которой можно собираться в любое время года. Территория полностью благоустроена и огорожена каменным забором. Вековые сосны, как стражи, охраняют наше уединенное место, рядом всего несколько респектабельных соседей и нет никаких строящихся объектов или заброшенных участков, ничто не нарушает тишину и спокойствие», — говорится в объявлении.



В самом доме несколько спален и санузлов, большая кухня, есть отдельная столовая, рабочий кабинет, гостиная с камином и белоснежным роялем, в подвале — комната отдыха с бильярдом.



Вот несколько кадров из коттеджа.