На берегу Бердского залива продают элитный коттедж за 39 миллионов. Мы узнали, кто им владеет

В Речкуновке продают шикарный коттедж за 39 миллионов рублей
В поселке Новом, недалеко от Бердска, выставили на продажу двухэтажный коттедж за
Что внутри дома: виртуальная прогулка
«Помимо коттеджа на участке площадью 17 соток, располагаются гостевой дом, домик для персонала, отапливаемый гараж на два автомобиля, детская площадка и уютная беседка, в которой можно собираться в любое время года. Территория полностью благоустроена и огорожена каменным забором. Вековые сосны, как стражи, охраняют наше уединенное место, рядом всего несколько респектабельных соседей и нет никаких строящихся объектов или заброшенных участков, ничто не нарушает тишину и спокойствие», — говорится в объявлении.
В самом доме несколько спален и санузлов, большая кухня, есть отдельная столовая, рабочий кабинет, гостиная с камином и белоснежным роялем, в подвале — комната отдыха с бильярдом.
Вот несколько кадров из коттеджа.
Автор объявления также уточняет, что владельцы готовы рассмотреть вариант обмена коттеджа на квартиру в Новосибирске с доплатой со стороны покупателей.
Кому принадлежит элитная недвижимость
Согласно записям ЕГРН, владельцем недвижимости в Речкуновской зоне отдыха является Карбовская Ирина Викторовна, дата регистрации права — январь 2013 года. Земельный участок площадью 17 га тоже в ее собственности с 2008 года. Полная тезка Ирины Карбовской работала судьей Арбитражного суда Новосибирской области с 2005 по 2014 годы. Ранее в течение трех лет она работала судьей Арбитражного суда Иркутской области.
— Родилась 7 мая 1959 года в поселке Орджоникидзе Орджоникидзевского района Ташкентской области. В 1981 году окончила Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет
Мы не нашли сведений о Карбовской Ирине Викторовне в антикоррупционных декларациях, которые обязаны подавать судьи. Но если заглянуть в декларации коллег Ирины Карбовской за 2014 год (последний год работы судьи в Арбитражном суде), то можно выяснить, что их средний годовой доход составляет 1,8–2 миллиона рублей. Самый большой доход за 2014 год задекларировала судья Елена Булахова — 2 миллиона 884 тысячи рублей.
Об Ирине Карбовской упоминала Тайга.Инфо в 2018 году, рассказывая о ролике общественного фонда «Мы против коррупции», который был посвящен руководителю департамента имущества и земельных отношений администрации Новосибирской области Олегу Галлямову. В этом видео утверждается, что около 12 лет назад он помог приватизировать Краснозерский санаторий вместе с аэропортом райцентра. Олег Галлямов также давал свидетельские показания в деле экс-губернатора Василия Юрченко со стороны обвинения.
Ирина Карбовская — бывшая жена Олега Галлямова, с которой тот развелся в 2008 году (на тот момент чиновник руководил департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области). Издание утверждает, что участок земли на Бердском заливе был выделен ему по льготе как ветерану боевых действий Афганистана и Чечни. В ролике говорится, что участок земли был переписан на тещу, чтобы его можно было не указывать в декларации о доходах. Однако в записях ЕГРН значится только один правообладатель участка — Карбовская Ирина Викторовна.
К Ирине Карбовской, владелице роскошного коттеджа в Речкуновской зоне отдыха, может иметь отношение еще один госслужащий — Карбовский Виктор Олегович. Предположительно это ее сын. В настоящее время он работает генеральным директором Государственного Фонда развития промышленности Новосибирской области (некоммерческая организация, созданная поручением Андрея Травникова в 2018 году). По данным «Контур.Фокуса», основной вид деятельности фонда — деятельность по предоставлению займов промышленности.
— Виктор Олегович Карбовский родился
В частности, до работы в фонде Виктор Карбовский руководил Дзержинским межрайонным следственным отделом.
В конце января мы рассказывали о другом элитном коттедже на берегу Бердского залива, внутри которого есть экстравагантные интерьеры, панорамные окна и черная ванная комната с видом на лес. Цена вопроса — 65 миллионов рублей.
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