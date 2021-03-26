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На берегу Бердского залива продают элитный коттедж за 39 миллионов. Мы узнали, кто им владеет

Рядом с домом нет пустырей и строек, а соседи — «респектабельные люди»

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Дом находится среди санаториев и баз отдыха. Совсем <nobr class="_">рядом —</nobr> Бердский залив с пирсом

Дом находится среди санаториев и баз отдыха. Совсем рядом — Бердский залив с пирсом

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В Речкуновке продают шикарный коттедж за 39 миллионов рублей

В поселке Новом, недалеко от Бердска, выставили на продажу двухэтажный коттедж за 39,9 миллиона рублей. Рядом с шикарным особняком — несколько баз отдыха, в частности, Речкуновская база отдыха и престижный курорт-отель «Сосновка». Информацию про дом выставили на сайт N1.RU 23 марта, хотя в Сети можно найти и более ранние объявления о продаже, например, датируемые 2019 годом. В разных объявлениях варьируется и стоимость коттеджа — от 29,9 до 50 миллионов рублей.

Что внутри дома: виртуальная прогулка

«Помимо коттеджа на участке площадью 17 соток, располагаются гостевой дом, домик для персонала, отапливаемый гараж на два автомобиля, детская площадка и уютная беседка, в которой можно собираться в любое время года. Территория полностью благоустроена и огорожена каменным забором. Вековые сосны, как стражи, охраняют наше уединенное место, рядом всего несколько респектабельных соседей и нет никаких строящихся объектов или заброшенных участков, ничто не нарушает тишину и спокойствие», — говорится в объявлении.

В самом доме несколько спален и санузлов, большая кухня, есть отдельная столовая, рабочий кабинет, гостиная с камином и белоснежным роялем, в подвале — комната отдыха с бильярдом.

Вот несколько кадров из коттеджа.

Коттедж стоит на участке в 17 соток. Площадь дома — <nobr class="_">443,2 кв. м</nobr>. Его построили в 2010 году

Коттедж стоит на участке в 17 соток. Площадь дома — 443,2 кв. м. Его построили в 2010 году

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На участке есть гостевой домик (на первом этаже — гараж)

На участке есть гостевой домик (на первом этаже — гараж)

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Есть еще такая беседка для отдыха

Есть еще такая беседка для отдыха

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А вот вид на двор. Где-то там, за соснами, скрываются дома тех самых «респектабельных соседей»

А вот вид на двор. Где-то там, за соснами, скрываются дома тех самых «респектабельных соседей»

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Так выглядит кухня

Так выглядит кухня

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К ней примыкает обеденная зона

К ней примыкает обеденная зона

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Гостиная с камином и роялем

Гостиная с камином и роялем

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Массивная лестница, ведущая на второй этаж

Массивная лестница, ведущая на второй этаж

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Оцените обстановку в рабочем кабинете

Оцените обстановку в рабочем кабинете

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Главная спальня

Главная спальня

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А это — компактная гостевая спальня. Где она размещается — в основном доме или гостевом домике — непонятно

А это — компактная гостевая спальня. Где она размещается — в основном доме или гостевом домике — непонятно

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Просторная ванная комната. Можно чистить зубы и любоваться соснами

Просторная ванная комната. Можно чистить зубы и любоваться соснами

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А этот санузел поменьше

А этот санузел поменьше

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Комната отдыха (здесь тоже есть камин)

Комната отдыха (здесь тоже есть камин)

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Автор объявления также уточняет, что владельцы готовы рассмотреть вариант обмена коттеджа на квартиру в Новосибирске с доплатой со стороны покупателей.

Кому принадлежит элитная недвижимость

Согласно записям ЕГРН, владельцем недвижимости в Речкуновской зоне отдыха является Карбовская Ирина Викторовна, дата регистрации права — январь 2013 года. Земельный участок площадью 17 га тоже в ее собственности с 2008 года. Полная тезка Ирины Карбовской работала судьей Арбитражного суда Новосибирской области с 2005 по 2014 годы. Ранее в течение трех лет она работала судьей Арбитражного суда Иркутской области.

— Родилась 7 мая 1959 года в поселке Орджоникидзе Орджоникидзевского района Ташкентской области. В 1981 году окончила Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. В. И. Ленина по специальности «правоведение», квалификация «юрист». Имеет второй квалификационный класс судьи, — сообщается на сайте Арбитражного суда.

Мы не нашли сведений о Карбовской Ирине Викторовне в антикоррупционных декларациях, которые обязаны подавать судьи. Но если заглянуть в декларации коллег Ирины Карбовской за 2014 год (последний год работы судьи в Арбитражном суде), то можно выяснить, что их средний годовой доход составляет 1,8–2 миллиона рублей. Самый большой доход за 2014 год задекларировала судья Елена Булахова — 2 миллиона 884 тысячи рублей.

Об Ирине Карбовской упоминала Тайга.Инфо в 2018 году, рассказывая о ролике общественного фонда «Мы против коррупции», который был посвящен руководителю департамента имущества и земельных отношений администрации Новосибирской области Олегу Галлямову. В этом видео утверждается, что около 12 лет назад он помог приватизировать Краснозерский санаторий вместе с аэропортом райцентра. Олег Галлямов также давал свидетельские показания в деле экс-губернатора Василия Юрченко со стороны обвинения.

Ирина Карбовская — бывшая жена Олега Галлямова, с которой тот развелся в 2008 году (на тот момент чиновник руководил департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области). Издание утверждает, что участок земли на Бердском заливе был выделен ему по льготе как ветерану боевых действий Афганистана и Чечни. В ролике говорится, что участок земли был переписан на тещу, чтобы его можно было не указывать в декларации о доходах. Однако в записях ЕГРН значится только один правообладатель участка — Карбовская Ирина Викторовна.

К Ирине Карбовской, владелице роскошного коттеджа в Речкуновской зоне отдыха, может иметь отношение еще один госслужащий — Карбовский Виктор Олегович. Предположительно это ее сын. В настоящее время он работает генеральным директором Государственного Фонда развития промышленности Новосибирской области (некоммерческая организация, созданная поручением Андрея Травникова в 2018 году). По данным «Контур.Фокуса», основной вид деятельности фонда — деятельность по предоставлению займов промышленности.

— Виктор Олегович Карбовский родился 6 июня 1980 года в Ташкенте. Окончил Калининградский государственный университет в 2002 году, имеет высшее образование по специальности «юриспруденция». Работал юристом, юристом-аналитиком в нескольких организациях Калининграда и Новосибирска. В 2012 году повысил квалификацию в Институте Следственного комитета РФ, после чего до 2018 года трудился в Следственном комитете РФ по Новосибирской области, — говорится на сайте ФРП Новосибирской области.

В частности, до работы в фонде Виктор Карбовский руководил Дзержинским межрайонным следственным отделом.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В конце января мы рассказывали о другом элитном коттедже на берегу Бердского залива, внутри которого есть экстравагантные интерьеры, панорамные окна и черная ванная комната с видом на лес. Цена вопроса — 65 миллионов рублей.

О других элитных домах и квартирах, которыми владеют новосибирцы, читайте в нашем специальном сюжете.

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Бердский заливкоттеджэлитная недвижимостьРечкуновка
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