В Бердске продают роскошный коттедж с собственным пирсом — смотрим, что внутри элитного дома за 65 миллионов

Под Новосибирском продают роскошный коттедж с собственным пирсом
В Бердске выставили на продажу четырехэтажный коттедж, расположенный на берегу Бердского залива. За дом площадью 380 квадратов с экстравагантными интерьерами и панорамными окнами просят
Объявление о продаже элитной недвижимости было опубликовано сегодня в базе N1.
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На первом этаже коттеджа располагаются каминный зал с живым огнем и спальня с санузлом. На втором этаже есть гостиная с обеденной зоной, кухня, туалетная комната и холл с панорамным остеклением (открывается вид на сосны и залив), на третьем — две спальни, два санузла, гардеробная и рабочий кабинет. Четвертый этаж занимают тренажерный зал, комната отдыха, зона джакузи, сауна и хаммам.
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В начале января в загородном поселке «Лесная поляна» в Мочище выставили на продажу элитный двухэтажный коттедж с подземным переходом между домом, гаражом и бассейном. Стоимость такого особняка —
На прошлой неделе мы предложили нашим внимательным читателям сравнить интерьеры самого известного дворца в России с обстановкой новосибирских коттеджей — проверьте, сможете ли вы отличить дворцовую классику от сибирского люкса.