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В Бердске продают роскошный коттедж с собственным пирсом — смотрим, что внутри элитного дома за 65 миллионов

Здесь есть черная комната с ванной-чашей и панорамными окнами

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Кроме коттеджа на участке расположены дом для охраны, баня на берегу и пирс

Кроме коттеджа на участке расположены дом для охраны, баня на берегу и пирс

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Под Новосибирском продают роскошный коттедж с собственным пирсом

В Бердске выставили на продажу четырехэтажный коттедж, расположенный на берегу Бердского залива. За дом площадью 380 квадратов с экстравагантными интерьерами и панорамными окнами просят 65 миллионов рублей.

Объявление о продаже элитной недвижимости было опубликовано сегодня в базе N1.

— На территории в 0,60 га в сосновом бору расположен 4-этажный коттедж, дом для охраны, баня на берегу, комфортная зона отдыха с собственным пирсом и береговой линией с возможностью парковки яхт, катеров, водных мотоциклов. Территория участка закрыта и охраняется, — говорится в описании объекта.

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В доме четыре этажа, три спальни и четыре санузла

В доме четыре этажа, три спальни и четыре санузла

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«Земельный участок —&nbsp;<nobr class="_">0,60 га</nobr>, из них естественный сосновый лес — <nobr class="_">0,4 га</nobr>», — говорится в объявлении

«Земельный участок — 0,60 га, из них естественный сосновый лес — 0,4 га», — говорится в объявлении

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Из панорамных окон открывается вид на сосны и Бердский залив&nbsp;

Из панорамных окон открывается вид на сосны и Бердский залив 

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На первом этаже коттеджа располагаются каминный зал с живым огнем и спальня с санузлом. На втором этаже есть гостиная с обеденной зоной, кухня, туалетная комната и холл с панорамным остеклением (открывается вид на сосны и залив), на третьем — две спальни, два санузла, гардеробная и рабочий кабинет. Четвертый этаж занимают тренажерный зал, комната отдыха, зона джакузи, сауна и хаммам.

В коттедже не менее 10 комнат

В коттедже не менее 10 комнат

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Так выглядит зона кухни на втором этаже

Так выглядит зона кухни на втором этаже

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Одна из спален

Одна из спален

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Еще одна спальня, на этот раз куда более компактная

Еще одна спальня, на этот раз куда более компактная

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В комнате есть собственная гардеробная и иконка

В комнате есть собственная гардеробная и иконка

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Минималистичная обстановка рабочего кабинета

Минималистичная обстановка рабочего кабинета

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Впрочем, поработать можно и на открытом воздухе

Впрочем, поработать можно и на открытом воздухе

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Один из санузлов

Один из санузлов

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А вот четвертый этаж, полностью отведенный под комнату отдыха и SPA-зону. Правда, без бассейна

А вот четвертый этаж, полностью отведенный под комнату отдыха и SPA-зону. Правда, без бассейна

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Экстравагантная ванная комната с красным диваном. И всё те же панорамные окна&nbsp;

Экстравагантная ванная комната с красным диваном. И всё те же панорамные окна 

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Хоть баня есть и на самом участке, но владельцы дома не отказали себе в удовольствии и оборудовали сауну в самом доме

Хоть баня есть и на самом участке, но владельцы дома не отказали себе в удовольствии и оборудовали сауну в самом доме

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Также здесь есть хаммам

Также здесь есть хаммам

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Узнать больше про элитную недвижимость, которую продают в Новосибирске, вы можете в нашем специальном разделе.

В начале января в загородном поселке «Лесная поляна» в Мочище выставили на продажу элитный двухэтажный коттедж с подземным переходом между домом, гаражом и бассейном. Стоимость такого особняка — 70 миллионов рублей.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

На прошлой неделе мы предложили нашим внимательным читателям сравнить интерьеры самого известного дворца в России с обстановкой новосибирских коттеджей — проверьте, сможете ли вы отличить дворцовую классику от сибирского люкса.

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Бердсккоттеджэлитная недвижимость
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