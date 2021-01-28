В Бердске продают роскошный коттедж с собственным пирсом — смотрим, что внутри элитного дома за 65 миллионов

В Бердске выставили на продажу четырехэтажный коттедж, расположенный на берегу Бердского залива. За дом площадью 380 квадратов с экстравагантными интерьерами и панорамными окнами просят 65 миллионов рублей.

Объявление о продаже элитной недвижимости было опубликовано сегодня в базе N1.

