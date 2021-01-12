В Новосибирске продают элитную усадьбу за 70 миллионов с подземным переходом между домом, гаражом и бассейном

В загородном поселке «Лесная поляна» в Мочище выставили на продажу элитный двухэтажный коттедж — его предлагают приобрести за 70 миллионов рублей. Объявление появилось 10 января в базе N1.



Коттедж, как говорится в описании объекта, построен по технологии классической кирпичной кладки с толщиной стен от 72 до 100 см .