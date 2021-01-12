В Новосибирске продают элитную усадьбу за 70 миллионов с подземным переходом между домом, гаражом и бассейном

В Новосибирске продают огромную усадьбу с оружейной комнатой за 70 млн
В загородном поселке «Лесная поляна» в Мочище выставили на продажу элитный двухэтажный коттедж — его предлагают приобрести за 70 миллионов рублей. Объявление появилось
Коттедж, как говорится в описании объекта, построен по технологии классической кирпичной кладки с толщиной стен от 72 до
— Усадьба состоит из трех строений: дом, гараж на
В гараже будущим владельцам предлагают хранить квадроциклы, снегоходы и спецтехнику, а на втором этаже (жилом) — разместить гостевую комнату или помещения для персонала. Тем более площадь позволяет — 182 квадрата.
В основном доме два этажа. Там располагаются четыре спальные комнаты, кабинет, кухня-столовая, сауна, гардеробная, гладильная и оружейная комнаты. Есть также зимний сад (или кальянная), кинотеатр и комната для хранения зимних заготовок.
Бассейн, судя по описанию в объявлении, еще не достроен. Планируется, что там появится SPA-зона и бассейн на
Усадьба в настоящее время является самым дорогим продающимся объектом в «Лесной поляне». Ранее в этом поселке искали покупателя для двухэтажного коттеджа с крытым бассейном и камином за 85 миллионов рублей. Кстати, он попал в нашу подборку самой дорогой элитной недвижимости, которую продавали в Новосибирске за минувший год.