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В Новосибирске продают элитную усадьбу за 70 миллионов с подземным переходом между домом, гаражом и бассейном

Публикуем 10 снимков с интерьерами дорогого жилья

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Кроме кирпичного дома, новые владельцы получат большой гараж с жилым этажом и бассейн, который располагается в отдельном строении

Кроме кирпичного дома, новые владельцы получат большой гараж с жилым этажом и бассейн, который располагается в отдельном строении

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В Новосибирске продают огромную усадьбу с оружейной комнатой за 70 млн

В загородном поселке «Лесная поляна» в Мочище выставили на продажу элитный двухэтажный коттедж — его предлагают приобрести за 70 миллионов рублей. Объявление появилось 10 января в базе N1.

Коттедж, как говорится в описании объекта, построен по технологии классической кирпичной кладки с толщиной стен от 72 до 100 см.

— Усадьба состоит из трех строений: дом, гараж на 8 авто с жилым вторым этажом на 4 комнаты, бассейн + SРА-зона. Все строения соединены между собой подземным переходом, что обеспечит комфортное передвижение в любую погоду, — уточняется в объявлении.

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В гараже будущим владельцам предлагают хранить квадроциклы, снегоходы и спецтехнику, а на втором этаже (жилом) — разместить гостевую комнату или помещения для персонала. Тем более площадь позволяет — 182 квадрата.

Усадьба занимает почти 700 квадратов, площадь участка — <nobr class="_">70 соток</nobr>

Усадьба занимает почти 700 квадратов, площадь участка — 70 соток

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«Участок правильной и ровной формы», — описывает продавец

«Участок правильной и ровной формы», — описывает продавец

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Фотографий гаража и бассейна в объявлении нет, вместо этого — детальные снимки участка с соснами

Фотографий гаража и бассейна в объявлении нет, вместо этого — детальные снимки участка с соснами

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В основном доме два этажа. Там располагаются четыре спальные комнаты, кабинет, кухня-столовая, сауна, гардеробная, гладильная и оружейная комнаты. Есть также зимний сад (или кальянная), кинотеатр и комната для хранения зимних заготовок.

Бассейн, судя по описанию в объявлении, еще не достроен. Планируется, что там появится SPA-зона и бассейн на 3 дорожки по 15 метров.

Кадров из коттеджа тоже не так много. В нем, по словам автора объявления, недавно завершен ремонт и установлена техника

Кадров из коттеджа тоже не так много. В нем, по словам автора объявления, недавно завершен ремонт и установлена техника

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Правда, в некоторых комнатах всё еще пустовато

Правда, в некоторых комнатах всё еще пустовато

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Интерьер одной из четырех спален

Интерьер одной из четырех спален

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В ванной комнате много позолоты и классических форм. Впрочем, в подобных объектах это не редкость

В ванной комнате много позолоты и классических форм. Впрочем, в подобных объектах это не редкость

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Так выглядит сауна в основном доме

Так выглядит сауна в основном доме

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А это — помещение при сауне в русском стиле

А это — помещение при сауне в русском стиле

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Усадьба в настоящее время является самым дорогим продающимся объектом в «Лесной поляне». Ранее в этом поселке искали покупателя для двухэтажного коттеджа с крытым бассейном и камином за 85 миллионов рублей. Кстати, он попал в нашу подборку самой дорогой элитной недвижимости, которую продавали в Новосибирске за минувший год.

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коттеджусадьба
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