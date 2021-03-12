«Люди были не готовы к тому, что разом рухнет всё». Ресторатор Денис Иванов — о ценах на продукты и сокращении персонала

С другой стороны, высокая ставка для арендаторов может быть оправдана необходимостью содержания и развития инфраструктуры аэропортов. Достаточно вспомнить, каким неприспособленным для комфортного прилета и вылета был когда-то аэропорт Толмачёво и каким чудесным местом он стал сейчас.



— В последнее время ваша активность связана в основном с Москвой. Нет ли желания вообще туда перебраться?



— Москва — это совершенно другие масштабы. В московском ресторане #СибирьСибирь у нас, например, средний чек вдвое выше, чем в новосибирском. После снятия ограничений в столице были заполнены гостиницы, в ресторанах при отелях у нас были полные залы. Но это не значит, что там всё идеально — в Москве есть свои проблемы. Это и космическая аренда, и более высокая конкуренция. У нас же не было какой-то цели покорить Москву. Например, [KU:] (сейчас в сети уже четыре заведения. — Прим. ред.) родился случайно, нам просто предложили дополнительные площади в гостинице «Азимут», где мы уже делали #СибирьСибирь. И уже получив это помещение, мы стали думать, как эту возможность использовать. Так родился новый проект, который изначально никто не планировал, но именно он оказался весьма востребован. И весь наш бизнес развивается именно так — от возможностей, появление которых нельзя рассчитать. Можно только быть к ним готовым.

