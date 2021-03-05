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Известный ресторатор Денис Иванов задумал открыть необистро в Новосибирске — где оно будет

Такой формат заведения предполагает авторскую кухню, креативную подачу, но при этом демократичную атмосферу

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Необистро станет уже третьим заведением в этом здании

Необистро станет уже третьим заведением в этом здании

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Ресторатор Денис Иванов после некоторого перерыва запускает в Новосибирске новый проект. В последние несколько лет его активность была сосредоточена в Москве.

Как рассказал ресторатор, новое заведение займет второй этаж исторического реконструированного здания на Ленина, 11. Там уже работают два проекта Иванова — изакая-бар «Жан Хуан Лу» (на первом этаже) и летний ресторан «Веранда» (во дворе).

— Это будет необистро, проект нового для нас формата, — пояснил Иванов.

Формат необистро был придуман во Франции, первые заведения, которые себя позиционировали таким образом, появились в Париже в середине прошлого десятилетия. Это кафе с авторской кухней, креативной подачей, но демократичной атмосферой. В Москве ярким примерном заведения этого формата является «Жеральдин» (совместный проект ресторатора Александра Раппопорта и телеведущего Владимира Познера).

Так выглядит кафе «Жеральдин»:

Денис Иванов является создателем 30 новосибирских ресторанных проектов: сеть кофеен «Чашка кофе», ресторанов Beerman, #СИБИРЬСИБИРЬ, «Т.Б.К. Лонж», «Пельмениssimo» и т. д. В последние годы ресторатор активно развивает бизнес в Москве, где у него работает сеть японских кафе [KU:] ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ и пивной ресторан Krombacher. Последним новым проектом ресторатора в Новосибирске был паназиатский ресторан Aziatush в гостинице «Азимут», открытый в 2018 году.

Точная дата начала работы необистро пока неизвестна, но Иванов надеется открыть заведение в этом году. О том, как его компания пережила кризис, читайте в интервью, которое выйдет на НГС на следующей неделе.

Несмотря на тяжелые последствия пандемийных ограничений, новосибирские рестораторы активно запускают новые проекты. О самых ярких открытиях февраля можно прочитать в обзоре ресторанного обозревателя НГС.

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Денис Ивановбары и рестораны
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