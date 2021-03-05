Известный ресторатор Денис Иванов задумал открыть необистро в Новосибирске — где оно будет

Ресторатор Денис Иванов после некоторого перерыва запускает в Новосибирске новый проект. В последние несколько лет его активность была сосредоточена в Москве.
Как рассказал ресторатор, новое заведение займет второй этаж исторического реконструированного здания на
— Это будет необистро, проект нового для нас формата, — пояснил Иванов.
Формат необистро был придуман во Франции, первые заведения, которые себя позиционировали таким образом, появились в Париже в середине прошлого десятилетия. Это кафе с авторской кухней, креативной подачей, но демократичной атмосферой. В Москве ярким примерном заведения этого формата является «Жеральдин» (совместный проект ресторатора Александра Раппопорта и телеведущего Владимира Познера).
Так выглядит кафе «Жеральдин»:
Денис Иванов является создателем 30 новосибирских ресторанных проектов: сеть кофеен «Чашка кофе», ресторанов Beerman, #СИБИРЬСИБИРЬ, «
Точная дата начала работы необистро пока неизвестна, но Иванов надеется открыть заведение в этом году. О том, как его компания пережила кризис, читайте в интервью, которое выйдет на НГС на следующей неделе.
Несмотря на тяжелые последствия пандемийных ограничений, новосибирские рестораторы активно запускают новые проекты. О самых ярких открытиях февраля можно прочитать в обзоре ресторанного обозревателя НГС.