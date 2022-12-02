Холодильник — 700 тысяч, телевизор — 7 миллионов. Что происходит в магазинах бытовой техники и почему она такая дорогая

Что случилось

После начала Россией боевых действий на территории Украины, целый ряд брендов объявили о прекращении или хотя бы «снижении активности» на российском рынке. Среди компаний, которые объявили нашей стране бойкот, такие гиганты как Samsung, Panasonic, Siemens, Braun, Hitachi, General Electric и другие.



Приостановка поставок, впрочем, не означает, что техника этих брендов исчезла из магазинов вовсе. Ритейлеры могут еще какое-то время распродавать складские запасы, существенно пополненные перед введением эмбарго. К тому же какое-то количество техники будет проникать на рынок в виде того, что называется «параллельный импорт». Хотя точнее было бы называть его просто неофициальным, потому что никакого другого импорта, которому он мог бы быть параллелен, просто не существует.

