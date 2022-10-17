В погоне за Джонни Уокером: исчезнет ли с полок иностранный алкоголь — разбираемся с экспертами

Более того, ситуация подозрительно напоминает то, что происходило в июле этого года. Тогда тоже шел разговор о прекращении поставок и грядущем исчезновении импортного алкоголя. Причём в качестве примерного срока, когда это могло случиться, называлась осень этого года. И вот, осень давно наступила, а Jack Daniels и Martini никуда не делись.



Что вообще случилось?