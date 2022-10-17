В погоне за Джонни Уокером: исчезнет ли с полок иностранный алкоголь — разбираемся с экспертами
Что можно будет поставить на новогодний стол и что имеет смысл купить уже сейчас
Ритейлеры опять пугают исчезновением из продажи импортного алкоголя известных брендов. Такая вероятность действительно есть — крупнейшие мировые производители спиртного прекратили официальные поставки в Россию. Однако реальное положение вещей позволяет предположить, что торговцы просто хотят таким образом подстегнуть продажи подорожавшего из-за нарушения привычных логистических цепочек товара.
Что, опять?
О том, что к декабрю торговые сети якобы ждет дефицит импортного алкоголя, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) газете «Известия». Сделано это было, видимо, чтобы как-то помочь инициативе Минпромторга, который предложил разрешить параллельный импорт премиальных зарубежных напитков. Заявление АКОРТ разнеслось по СМИ. Однако любой человек, который прямо сейчас дойдет до супермаркета, может своими глазами увидеть, что на полках магазинов никакого особенного дефицита не наблюдается.
Более того, ситуация подозрительно напоминает то, что происходило в июле этого года. Тогда тоже шел разговор о прекращении поставок и грядущем исчезновении импортного алкоголя. Причём в качестве примерного срока, когда это могло случиться, называлась осень этого года. И вот, осень давно наступила, а Jack Daniels и Martini никуда не делись.
Что вообще случилось?
Проблема с ввозом в Россию импортных алкогольных напитков возникла не из-за каких-то административных ограничений (как это было, например, в 2014 году, когда Россия ввела эмбарго на импорт целого ряда продуктов из стран ЕС, США и
Что в магазинах?
Знакомство с содержимым алкогольных полок в супермаркетах пока подтверждает опасения ритейлеров лишь частично. Вымывание импортного алкоголя заметней, например, в сети Metro Cash&Carry, где покупатели, во-первых, в принципе более осведомлены о происходящих в отрасли процессах, во-вторых, покупают куда большими объемами. Похожая ситуация в «Ашане». Пустоты на полках здесь вроде бы нет, но большинство известных брендов или вовсе исчезли, или представлены буквально несколькими бутылками. А то, что есть, расставлено пошире.
Значительно поредел ассортимент импортного алкоголя и у крупных федеральных сетей, но здесь многое зависит от расположения магазина на карте города. В «Пятерочке» на Горького (это тихий центр, по соседству немало дорогого жилья), например, иностранные бренды буквально можно сосчитать по пальцам. Похожая ситуация в расположенной по соседству «Ленте» на Депутатской. При этом уже где-нибудь в районе площади Маркса выбор будет ощутимо больше. Просто там у покупателей потребности поскромнее.
Ещё лучше дела обстоят у немногочисленных оставшихся местных сетей и отдельных магазинов. В «Быстрономе» на площади Маркса иностранным алкоголем заставлен целый длинный стеллаж. Один только виски «Гуляка Джонни» присутствует в шести видах — от массовой «красной этикетки» до достаточно редких региональных блендов. Эти бленды, впрочем, и представлены-то одной-двумя бутылкам по 5 тысяч рублей каждая.
Более массовые бренды тоже стоят дороговато. Литровая бутылка виски «Белая Лошадь», которую год назад можно было купить за 1000–1200 рублей, сейчас стоит больше 1500 рублей. За текилу «Олмека» просят и вовсе 2800, хотя минувшей осенью ее предлагали за 2000. И это при том, что в 2021 году доллар стоил в среднем 73 рубля, а сейчас официальный курс ЦБ — 63 рубля. Обычная же цена той же «Олмеки» в европейских интернет-магазинах — 20–25 долларов (1260 — 1575 рублей).
Однако никакого ощущения пустоты на полках нет и в помине. Человек, который в принципе не очень интересуется такого рода напитками, вообще не заметит разницы, потому что перед ним стоят ряды бутылок с привычными названиями и этикетками на английском языке. А вот поклоннику скотча и бурбона большинство этих этикеток будет незнакомо. Что не удивительно. Та же «Пятерочка» предлагает с десяток наименований «виски» и рома по непривычно низким ценам. Но есть нюанс — вся эта продукция российского производства. Если посмотреть контрэтикетку, то там даже честно написано: «напиток ромовый», «крепкий висковый напиток» и
На полках уже можно найти больше двух десятков наименований российского джина, есть примеры виски, рома, самбуки, аналогов Апероля и
Исчезнут ли виски и текила?
Бренд-амбассадор в Сибири алкогольного дистрибьютора «Винотерра» Кристина Татьянкина подтверждает: действительно, когда запасы известных брендов на складах закончатся, они просто исчезнут и из магазинов, и из ресторанных винных карт. Но это не значит, что пропадёт весь импортный алкоголь.
— Никто не мешает импортёрам заключить договоры с производителями поменьше. Например, у нас из восьми шампанских домов, с которыми мы работали, отказались поставлять в Россию продукцию два, но мы довольно быстро нашли им замену. Да, у нас на Новый год не будет новых поставок Moёt&Chandon (самый известный бренд шампанского. — Прим. ред.), но в Шампани есть и более интересное вино. Такая же ситуация с коньяками. А рынок вин эти перемены пока вообще почти не затронули. У нас из 300 поставщиков в этом году выпали только десять.
В сети магазинов вина и крепких напитков «Сомелье» тоже признают, что дефицит уже ощущается. Причем прежде всего это касается раскрученных брендов.
— Например, шампанское Moёt&Chandon и коньяк Hennessy точно больше поставляться не будет. Так что если вы хотите, например, встретить с ними Новый год, то покупать лучше сейчас. На российском алкогольном рынке наблюдается невиданный подъем производства, многие поставщики считают, что могут заменить ушедшие с рынка бренды отечественными аналогами, у кого-то получается, у кого-то, откровенно говоря, не очень. Но это, конечно, заметят не все. Обычная, неискушенная публика легко перейдёт с Егермейстера на «Багульму» и с Бейлиса на «Лавстори».
Сотрудник одной из торговых сетей говорит так же, что ритейлеры сейчас активней начали работать с собственными марками.
— Крупные сети давно торгуют настоящим, импортным алкоголем, названия которого могут быть мало кому известны там, где их сделали. Это может быть действительно британский бренд, но выпускающее его предприятие практически весь объем сразу отгружает в Россию, своему единственному клиенту. Такие поставки могут прекратиться, только если появятся запреты, введенные на государственном уровне, — говорит собеседник НГС.
Настоять на своём
Если ритейлерам приходится иметь дело с тем ассортиментом, который готовы предложить поставщики, то рестораторы могут расширить свою алкогольную карту самостоятельно. Едва ли не самый мощный тренд последних лет — настойки. Взяв за основу обычную водку (использовать спирт легально без соответствующей лицензии заведение не может), можно получить практически бесконечное количество вкусов, ароматов и цветов. С одной стороны, заведение может таким образом предложить своим посетителям что-то относительно уникальное. С другой — сырье для подобных напитков всегда будет доступно.
Если исчезновение шампанского «Моэт Шандо» (название читается именно так) вас сильно опечалило, то, возможно некоторым утешением для вас будет то, что в Новосибирске уже научились печь круассаны не хуже, чем во Франции. И обозреватель НГС нашел сразу несколько достойных мест.