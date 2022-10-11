Лучшие круассаны города: обозреватель НГС перепробовал пару десятков образцов, чтобы выбрать стоящие

В нынешнем виде пышные изделия из слоеного теста (который чаще всего и никакие не рогалики вовсе) появились только в середине 19-го века. При этом в самой Франции такого рода слоеная выпечка действительно называется «венской» (viennoiserie), но причина этого в том, что она появилась в парижской пекарне, открытой выходцами из Вены. И во французской столице публика была падка на иностранные модные новинки. Так что мировая слава круассана пошла именно из Франции. Где-то они давно стали частью местной традиции (как, например, в Барселоне), где-то до сих пор сохраняют некий флер французского имиджа. Но куда бы вы ни отправились, в любой мало-мальски развитой стране в большом городе вы найдете изрядное количество кофеен и кондитерских, где вас будет ждать эта сдоба.

