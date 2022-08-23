Магазин H&M открылся в Новосибирске: очереди уже собрались в примерочную и на кассах

Сегодня, 23 августа, магазин одежды H&M открылся в Новосибирске в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Информацию о дате открытии подтвердили в торговом центре, при этом в ТРЦ «Аура» магазин закрыт.



Как сообщает журналист НГС, к 12 часам в магазине была плотная загруженность, очереди были на кассы и примерочные. Количество людей в очереди достигало 30. Больше всего людей собралось в детском отделе на втором этаже. В магазине представили новую коллекцию, так же идёт распродажа вещей из прошлого сезона.