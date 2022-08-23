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СрочноМагазин H&M открылся в Новосибирске
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Магазин H&M открылся в Новосибирске: очереди уже собрались в примерочную и на кассах

Распродажа началась 23 августа

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H&M начал распродажу в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

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Сегодня, 23 августа, магазин одежды H&M открылся в Новосибирске в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Информацию о дате открытии подтвердили в торговом центре, при этом в ТРЦ «Аура» магазин закрыт.

Как сообщает журналист НГС, к 12 часам в магазине была плотная загруженность, очереди были на кассы и примерочные. Количество людей в очереди достигало 30. Больше всего людей собралось в детском отделе на втором этаже. В магазине представили новую коллекцию, так же идёт распродажа вещей из прошлого сезона.

Очередь собралась уже на кассу

Очередь собралась уже на кассу

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Очередь в примерочную на первом этаже

Очередь в примерочную на первом этаже

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Очередь в кассу в детском отделе

Очередь в кассу в детском отделе

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Пока сеть открылась только в «Галерее», в ТРЦ «Аура» сообщили, что там магазин закрыт

Пока сеть открылась только в «Галерее», в ТРЦ «Аура» сообщили, что там магазин закрыт

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Компания будет продавать остатки товаров по полной цене. Об этом ранее сообщили пресс-службе. До этого сообщали, что крупнейшая сеть магазинов одежды H&M начнет распродажу 1 августа, но магазины в Новосибирске остались закрытыми.

Зато во время открытия в других города страны также наблюдались очереди из покупателей. Например, на открытие магазина H&M в ТРК «Галерея» Санкт-Петербурга выстроилась очередь до Московского вокзала, сообщала «Фонтанка».

Недавно НГС писал о том, что сеть магазинов одежды ищет нового владельца для бизнеса в России.

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