Магазин H&M открылся в Новосибирске: очереди уже собрались в примерочную и на кассах
Распродажа началась 23 августа
Сегодня, 23 августа, магазин одежды H&M открылся в Новосибирске в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Информацию о дате открытии подтвердили в торговом центре, при этом в ТРЦ «Аура» магазин закрыт.
Как сообщает журналист НГС, к 12 часам в магазине была плотная загруженность, очереди были на кассы и примерочные. Количество людей в очереди достигало 30. Больше всего людей собралось в детском отделе на втором этаже. В магазине представили новую коллекцию, так же идёт распродажа вещей из прошлого сезона.
Компания будет продавать остатки товаров по полной цене. Об этом ранее сообщили пресс-службе. До этого сообщали, что крупнейшая сеть магазинов одежды H&M начнет распродажу 1 августа, но магазины в Новосибирске остались закрытыми.
Зато во время открытия в других города страны также наблюдались очереди из покупателей. Например, на открытие магазина H&M в ТРК «Галерея» Санкт-Петербурга выстроилась очередь до Московского вокзала, сообщала «Фонтанка».
Недавно НГС писал о том, что сеть магазинов одежды ищет нового владельца для бизнеса в России.