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Сеть H&M ищет нового владельца в Россиии

Товары на складах компании оценивают 210 миллионов долларов

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Предполагается, что магазины временно возобновят работу в августе

Предполагается, что магазины временно возобновят работу в августе

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Сеть магазинов одежды H&M ищет нового владельца для бизнеса в России. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свой источник, знакомый с предложением сети.

Как сообщает сайт газеты, компания планирует продать права аренды на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 квадратных метров и товарные запасы стоимостью в 210 миллионов долларов.

По данным сервиса 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано два магазина сети H&M. Они находятся в ТРЦ «Галерея» и «Аура», сейчас они временно не работают. Магазины приостановили свою работу в марте этого года. На сайте H&M говорится о том, что все магазины сети начнут постепенно открываться в августе, чтобы продать остатки вещей. Цены на них снижать не будут. Даты открытия магазинов в Новосибирске пока неизвестны.

Ранее наши коллеги из MSK1.RU поговорили с сотрудниками торговых центров в нескольких городах России. Они рассказали, какие бренды могут заменить ушедшие с рынка Zara, Pull&Bear и H&M. Читайте об этом в нашем материале.

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