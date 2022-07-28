Сеть H&M ищет нового владельца в Россиии

Сеть магазинов одежды H&M ищет нового владельца для бизнеса в России. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свой источник, знакомый с предложением сети.



Как сообщает сайт газеты, компания планирует продать права аренды на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 квадратных метров и товарные запасы стоимостью в 210 миллионов долларов.



По данным сервиса 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано два магазина сети H&M. Они находятся в ТРЦ «Галерея» и «Аура», сейчас они временно не работают. Магазины приостановили свою работу в марте этого года. На сайте H&M говорится о том, что все магазины сети начнут постепенно открываться в августе, чтобы продать остатки вещей. Цены на них снижать не будут. Даты открытия магазинов в Новосибирске пока неизвестны.

