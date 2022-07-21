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Спецоперация на Украине

H&M не будет проводить финальную распродажу в Новосибирске

Товары будут продаваться по полной цене

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В Новосибирске было 2 магазина H&M — в «Ауре» и «Галерее»

В Новосибирске было 2 магазина H&M — в «Ауре» и «Галерее»

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H&M будет продавать остатки товаров по полной цене. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене, — сообщили в H&M Group.

В службе поддержки H&M Online журналисту НГС сообщили, что точная дата открытия магазина в Новосибирске пока неизвестна.

Ранее компания сообщала, что продавать остатки товара начнут с 1 августа. До этого компания сообщила, что сворачивает бизнес в России из-за «операционных проблемам и непредсказуемого будущего».

H&M Group работала в России с 2009 года. В Новосибирске было 2 магазина H&M — в «Ауре» и «Галерее». С марта они не работают.

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