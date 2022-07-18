H&M закроет все магазины в России, но перед этим проведет распродажу

Крупнейшая сеть магазинов одежды H&M начала сворачивать бизнес в России. Об этом говорится в официальном заявлении компании. Магазины H&M в стране и в Новосибирске не работают с марта.

Свое решение об уходе из России H&M Group объяснила «операционными проблемами и непредсказуемым будущим».

— Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет, — сказала гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

