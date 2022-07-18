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Спецоперация на Украине

H&M закроет все магазины в России, но перед этим проведет распродажу

Торговые точки не работают в Новосибирске с начала марта

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С марта магазины компании закрыты, на витринах — рольставни

С марта магазины компании закрыты, на витринах — рольставни

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Крупнейшая сеть магазинов одежды H&M начала сворачивать бизнес в России. Об этом говорится в официальном заявлении компании. Магазины H&M в стране и в Новосибирске не работают с марта.

Свое решение об уходе из России H&M Group объяснила «операционными проблемами и непредсказуемым будущим».

— Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет, — сказала гендиректор H&M Group Хелена Хельмерссон.

Компания намерена временно открыть магазины, чтобы распродать остатки продукции. Как сообщили НГС в службе поддержки H&M Online, сроки распродажи пока неизвестны:

— Мы пока не получили информации, как только она появится, мы обязательно опубликуем на сайте, — сообщили по телефону.

H&M Group работала в России с 2009 года. В Новосибирске было 2 магазина H&M — в «Ауре» и «Галерее».

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5 июля о распродаже объявляла компания IKEA, дав недельную фору своим сотрудникам, которые могли купить товары без спешки и со скидкой. Россияне хлынули в онлайн-магазин, и распродажа моментально застопорилась. Но некоторым удалось что-то заказать, в том числе с самовывозом непосредственно из магазина. Журналист НГС Мария Тищенко отправилась проверить, много ли таких счастливчиков, и поговорила с ними.

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