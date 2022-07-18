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Спецоперация на Украине

Распродажа в H&M начнется 1 августа — открывать магазины будут постепенно

Магазины не работают в Новосибирске с начала марта

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В службе поддержки сообщили, что сроки распродажи неизвестны

В службе поддержки сообщили, что сроки распродажи неизвестны

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1 августа крупнейшая сеть магазинов одежды H&M начнет распродажу, об этом сообщает издание «РИА Новости», ссылаясь на службу поддержку компании.

— С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов, — цитируют пресс-службе компании «РИА Новости».

При этом в службе поддержки H&M Online пока заявляют, что сроки распродажи пока еще неизвестны. H&M Group работала в России с 2009 года. В Новосибирске было 2 магазина H&M — в «Ауре» и «Галерее».

О том, что сеть магазинов одежды H&M начала сворачивать бизнес в России стало известно сегодня из официального заявления компании.

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5 июля о распродаже объявляла компания IKEA, дав недельную фору своим сотрудникам, которые могли купить товары без спешки и со скидкой. Россияне хлынули в онлайн-магазин, и распродажа моментально застопорилась. Но некоторым удалось что-то заказать, в том числе с самовывозом непосредственно из магазина. Журналист НГС Мария Тищенко отправилась проверить, много ли таких счастливчиков, и поговорила с ними.

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