«Раньше их не пускали на рынок». Какими брендами в России заменят Zara, H&M и Stradivarius: вы удивитесь
На место западного массмаркета предсказуемо идут восточные компании
Торговые центры, представители fashion-ритейла и стилисты утверждают, что нашли замену европейским брендам одежды. Если всё пойдет по плану, то массмаркет займут китайские марки.
— В Китае есть классные бренды на уровне Zara, — говорит стилист Ксения Гузанова. — Это не то, что мы привыкли видеть, по типу Shein или AliExpress. Это качественные вещи со своим уникальным дизайном. Просто раньше их не пускали на российский рынок. Но в течение двух-трех лет китайские бренды из низкого ценового сегмента всё-таки придут к нам.
Прогноз стилиста в неофициальных беседах подтверждают и представители торговых центров по всей стране. MSK1.RU поговорил с сотрудниками ТЦ в Москве, Екатеринбурге и Казани. Первые уже знакомы с китайскими поставщиками (например, JNBY работает в столице с
Сейчас российские ТЦ ведут переговоры с Metersbonwe (поставляет уличные образы по типу
При этом региональным ТЦ поддержку в переговорах оказывают местные власти. Обычно не слишком интересовавшиеся бизнес-процессами чиновники сейчас стараются вникать в проблемы рыночных игроков. Совместная работа на китайском направлении не всегда приносит эффект, но отраслевиков такое рвение радует.
К освободившимся нишам примеряются и российские производители. Сложность в том, что отечественный производитель пока не наладил мощности для массового производства недорогих вещей. Марки «сделано в РФ» пока ориентированы в основном на средний и высокий ценовые сегменты.
— В России качественный, хороший пошив, — объясняет Ксения Гузанова. — Минус в том, что российские бренды предлагают одежду по более высокой цене, нежели, например, тот же
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