«Раньше их не пускали на рынок». Какими брендами в России заменят Zara, H&M и Stradivarius: вы удивитесь

Торговые центры, представители fashion-ритейла и стилисты утверждают, что нашли замену европейским брендам одежды. Если всё пойдет по плану, то массмаркет займут китайские марки.



— В Китае есть классные бренды на уровне Zara, — говорит стилист Ксения Гузанова. — Это не то, что мы привыкли видеть, по типу Shein или AliExpress. Это качественные вещи со своим уникальным дизайном. Просто раньше их не пускали на российский рынок. Но в течение двух-трех лет китайские бренды из низкого ценового сегмента всё-таки придут к нам.

