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Кризис-2022

«Раньше их не пускали на рынок». Какими брендами в России заменят Zara, H&M и Stradivarius: вы удивитесь

На место западного массмаркета предсказуемо идут восточные компании

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После ухода западных и европейских брендов закрылись сотни магазинов по всей стране

После ухода западных и европейских брендов закрылись сотни магазинов по всей стране

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Торговые центры, представители fashion-ритейла и стилисты утверждают, что нашли замену европейским брендам одежды. Если всё пойдет по плану, то массмаркет займут китайские марки.

— В Китае есть классные бренды на уровне Zara, — говорит стилист Ксения Гузанова. — Это не то, что мы привыкли видеть, по типу Shein или AliExpress. Это качественные вещи со своим уникальным дизайном. Просто раньше их не пускали на российский рынок. Но в течение двух-трех лет китайские бренды из низкого ценового сегмента всё-таки придут к нам.

Прогноз стилиста в неофициальных беседах подтверждают и представители торговых центров по всей стране. MSK1.RU поговорил с сотрудниками ТЦ в Москве, Екатеринбурге и Казани. Первые уже знакомы с китайскими поставщиками (например, JNBY работает в столице с 2020-го), однако с игроками, ориентированными на массовый сегмент, они пока не сотрудничали.

Сейчас российские ТЦ ведут переговоры с Metersbonwe (поставляет уличные образы по типу Pull&Bear), Giordano (повседневные образы по типу H&M) и Urban Revivo (те же повседневные образы). Наибольшую заинтересованность к работе в России, по данным источников наших московских коллег, сейчас проявляют Urban Revivo.

Metersbonwe работает в сегменте с <nobr class="_">1995 года</nobr>. У компании более <nobr class="_">2000 магазинов</nobr>

Metersbonwe работает в сегменте с 1995 года. У компании более 2000 магазинов

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Giordano основан в 1981 году. Сеть насчитывает около <nobr class="_">2400 магазинов</nobr>

Giordano основан в 1981 году. Сеть насчитывает около 2400 магазинов

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Urban Revivo открылся в <nobr class="_">2006 году</nobr>. В Китае у сети около <nobr class="_">200 магазинов</nobr>

Urban Revivo открылся в 2006 году. В Китае у сети около 200 магазинов

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При этом региональным ТЦ поддержку в переговорах оказывают местные власти. Обычно не слишком интересовавшиеся бизнес-процессами чиновники сейчас стараются вникать в проблемы рыночных игроков. Совместная работа на китайском направлении не всегда приносит эффект, но отраслевиков такое рвение радует.

К освободившимся нишам примеряются и российские производители. Сложность в том, что отечественный производитель пока не наладил мощности для массового производства недорогих вещей. Марки «сделано в РФ» пока ориентированы в основном на средний и высокий ценовые сегменты.

— В России качественный, хороший пошив, — объясняет Ксения Гузанова. — Минус в том, что российские бренды предлагают одежду по более высокой цене, нежели, например, тот же H&M. Но средний и высокий сегменты российские марки занимают уверенно.

С обострением внешнеполитической обстановки российский рынок покинули (либо приостановили работу на нем) свыше десятка представителей бюджетного fashion-сегмента. Среди них H&M, Uniqlo, Stradivarius и другие. Мы поговорили с сотрудником H&M из Екатеринбурга о том, когда объявят распродажу и как уйдет компания.

Санкции и уход брендов, по прогнозам экспертов, затронут минимум 8 миллионов человек. И речь не о том, что нам будет нечего покупать. Часть этих людей уже осенью могут остаться без работы. Почитайте про возможные сокращения и всплеск безработицы.

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