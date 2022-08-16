Где в Новосибирске едят Билан и Наталья Орейро? И знает ли Стас Соколов толк в ризотто? Безумные истории рестораторов

Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС». Сегодня это представители номинации «Бар и ресторан года». Новосибирские заведения поделились интересными историями, которые произошли с их клиентами.



По данным 2ГИС, в Новосибирске существует 334 бара и 299 ресторанов.



Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!