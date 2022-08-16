Где в Новосибирске едят Билан и Наталья Орейро? И знает ли Стас Соколов толк в ризотто? Безумные истории рестораторов
Однажды бару даже пришлось спасать репутацию Новосибирска
Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС». Сегодня это представители номинации «Бар и ресторан года». Новосибирские заведения поделились интересными историями, которые произошли с их клиентами.
По данным 2ГИС, в Новосибирске существует 334 бара и 299 ресторанов.
Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!
Memories.Pizza&bar. Голосуйте!
— Во время празднования третьего дня рождения бара, которое растянулось аж на три дня, в баре оказался Михаил Шац. Всей командой мы гостеприимно приняли актера и в шутку попросили, можем ли мы рассказывать, что он приехал специально на день рождения, на что Шац дружелюбно согласился.
А вообще бар уже 4-й год является центром притяжения творческой молодежи города, местом, где можно здорово провести время как в будни, так и в выходные. То, что хранит в себе место, его история и связанные с ним воспоминания, и делает этот небольшой уютный бар не просто приятным местом, а целым творческим кластером.
В разное время в цоколе на Ленина, 20 находились бомбоубежище, школа английского, аптека, мастерская художника и самая обычная пивная, пока в 2018 году это место, как и место в сердцах жителей Новосибирска, не занял Memories Pizza&Bar.
За время своего существования команда бара провела около 40 выездов в разные заведения и мероприятия; 4 выставки современного искусства; 15 «Вечеров стыдных песен»; 13 коллабораций с друзьями бара, творческими инициативами и просто хорошими людьми; 2 раза пережила потоп и все ограничения пандемии с 3 месяцами локдауна.
Общая атмосфера и интерьер бара вдохновлены американской культурой. Меню предлагает различные вариации классического комфорт-фуда (мак-н-чиз, куриные крылья, сырные палочки), интересный выбор крафта и прохладные домашние лимонады и, конечно же, пиццу, — рассказали в баре.
Гастробар «Коробок». Голосуйте!
— Для наших гостей мы создаем радушный и гостеприимный сервис, атмосферу, работаем над меню. Черпаем идеи и учимся в Санкт-Петербурге и Москве, — рассказал Руслан Коробов.
Ресторан «Коробок» начал работать с 2020 года.
Lucky Pizza. Голосуйте!
— Само появление нашего ресторана — авантюра для основателей и событие для Новосибирска, если в западной части нашей страны гости давно уже готовы посещать рестораны, которые находятся в часе и более езды от города, то в Новосибирске никто на это не решался. Мы как оазис среди пустыни, только у нас вокруг лес и озеро. Гости приезжают к нам за атмосферой — это слово чаще всего звучит в отзывах.
Самый забавный случай был с корреспондентом НГС: мы только открылись, и к нам приехал Стас Соколов, в заказе было «ризотто с местными грибами». Белые грибы мы действительно собираем в нашем лесу, в поселке. Они шикарные. Но именно в этот день мы пробовали ризотто на покупных грибах, и Стасу досталась та самая порция. А они парниковые что ли. Ни запаха, ни вкуса. Мы сразу их забраковали. Стас тоже. Так и написал в своем материале на НГС. Плохая реклама тоже реклама.
В первые же выходные после статьи клиенты встали в очередь за ризотто! А ризотто-то снова было на «наших» шикарных грибах — гости в восторге и сказали, что Стас Соколов ничего не понимает в ризотто. Вот такая байка, — поделились в заведении.
Азиатский бар NO SPICY PLEASE. Голосуйте!
— Мы проводили «SPICY конкурс» для любителей острого: 10 участников пробовали рекордно острый том ям. Из 4-х существующих степеней остроты мы сделали 5. Для гостей было настоящее испытание: из всех участников только один смог осилить свой суп до конца. Но это привлекло любителей реально острой пищи, и сегодня мы ввели рекордную пятую степень для тех, кто готов «попробовать огонь на вкус».
А еще мы делаем амбассадорами бренда своих гостей. За всё время существования бара мы никогда не привлекали сторонних моделей. Все фото в социальных сетях — реальные гости бара. Мы прислушиваемся к обратной связи и корректируем меню с учетом пожеланий. Тех гостей, которые вдохновили нас на новинки, мы приглашаем первыми попробовать их и дарим им сертификаты в наш бар. Так, нашими верными друзьями стали лидеры мнений и теперь официально являются лицом бара, — уверены в заведении.
Первый бар был открыт 4 года назад и сразу стал заметен на площади Ленина, одним из первых обозначив себя ярким неоном с логотипом заведения. Создатели азиатской истории — опытные путешественники, и они всегда привозят из стран-прародителей авторские секреты классических блюд: том ям, пад тай, воки и другие.
В декабре 2021 года бар открыл второй филиал на левом берегу, расширив общую концепцию. В период активных гастролей в социальных сетях успели засветиться такие звезды, как Дима Билан, Мумий Тролль, Наталья Орейро и даже Баста. Но главными звездами были, есть и остаются гости бара, — уверены в заведении.
Пивной ресторан Brasserie Lambic. Голосуйте!
— Мы совсем молодой ресторан, и запоминающих историй мы пока не собрали, но есть очень приятные моменты и обратная связь от гостей! Например, один известный ресторатор после посещения сказал, что у него появилось желание поехать к себе в заведение и обучить персонал работать так, как работают наши официанты, — утверждают в баре.
Пиццерия «Сыр, томат и аромат». Голосуйте!
— Когда мы только открыли первую кухню на доставку и еще не знали, что такое настоящая работа в праздничные дни, то приходилось выполнять заказы, например, на 50 пицц. Нам даже не хватало термосумок, чтобы доставить такой заказ. Приходилось укутывать пиццы в чехлы, одеяла, собственные куртки и так далее и забивать курьерский автомобиль пицце под самую крышу.
Первую пиццерию мы открыли в 2017 году. Мы тогда были студентами СГУПС. Начиналось всё с простой кухни, которая работала только на доставку. Пиццерию открывали на кредитные деньги. Первые 2 года сами работали на кухне и готовили пиццу и сами же доставляли в надежде, что сможем в дальнейшем построить большую сеть, хотя долгое время работали в убыток.
За последний год мы открыли две полноценные пиццерии с посадочными местами. Новые пиццерии также работают на доставку. Кроме пиццы, в нашем меню есть фирменная шаурма и стандартный набор закусок, — рассказали основатели пиццерии Денис Полищук и Самат Тогушаев.
«РЮМКИBAR». Голосуйте!
— «Я ненавижу ваш город, сделайте, пожалуйста, что-нибудь...» — с такими словами в бар зашла девушка лет 25. Посадили за столик у окна, вынесли меню. Раскрывать тайну, откуда приехала и чем же так расстроил наш город, девушка не стала. Это и неважно. Каждый дядя-бартендер и каждая тетя-барледи знают, что без улыбки выпускать никого нельзя независимо от того, в каком расположении духа к нам пришли. Приступили к выполнению плана спасения репутации Новосибирска.
Первым делом накормили гостью супом «В доме лесника», настроение стало подниматься. В нашем деле, как и в путешествии, самое трудное — это первые шаги, с ними справились, дальше дорога сама подскажет, в каком направлении двигаться. Так и произошло. Девушка попросила пиццу с собой, повара готовили «Дон Карлеоне», мы еще пообщались и открыли истину — хорошее настроение создают хорошие люди!
Собрали пиццу, на коробке написали пожелания от чистого сердца, провожали гостью уже сытой и счастливой. Поставили точку в борьбе с плохим настроением, прозвучало фирменное «солнце вниз — рюмки вверх», и лицо нашей гостьи озарилось улыбкой. Миссия выполнена.
К нам часто заходят в гости люди из разных уголков нашей необъятной страны: Томск, Омск, Кемерово, Казань, Уфа, даже Норильск и Уссурийск, гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Для каждого из них создаем атмосферу, которая поможет почувствовать себя в гостях у бабушки и дедушки, что так сильно ждут встречи.
Еще запомнился мужчина, который живет в Питере и приезжает в командировку каждые полгода. Когда он был у нас в третий раз, сказал следующую фразу: «Санкт-Петербург хоть и барная столица, чего стоит только Невский, но ни разу я не встречал во всём большом городе ни одного бармена, который может также быстро придумать коктейль, просто выслушав мои пожелания, и так точно их воспроизвести», — рассказали в баре.
Бар-ресторан DOSKI. Голосуйте!
— Однажды нам позвонила гостья и сказала: «Хотим заказать вашу пиццу с доставкой». Мы выполнили этот заказ, погрузили в машину и поехали в пункт назначения. На тот момент в нашем штате не было курьеров, поэтому заказ повезли молодые парни-официанты и, как выяснилось, пицца была заказана на девичник. Девушки, увидев симпатичных парней, не захотели их отпускать и стали всячески задерживать, поэтому нашим официантам пришлось позвонить директору и объяснить ситуацию. Руководство связалось с гостьями, и, спустя некоторое время после этого разговора, парни вернулись на рабочее место.
Был случай, когда у нас проходила тематическая вечеринка, посвященная женскому дню, щедрый гость заказал на барной стойке 50 бутылок игристого, которым угощал всех дам. Девушки сразу прониклись к гостю и желали составить ему компанию за столом. В самый разгар вечеринки за мужчиной приехала его девушка и увидела своего молодого человека в окружении красивых девушек. Она решила закатить ему скандал, но так как они находились недалеко от ведущего, тот подхватил ситуацию и объявил о том, что конкурс «собери как можно больше девушек за своим столом» окончен, и наш гость стал его победителем. Девушка немного успокоилась и присоединилась к своему молодому человеку. Таким образом, мы избавили пару от ссоры и подарили гостям хороший вечер, — отмечают в баре.
Бар-ресторан DOSKI открыл двери своего первого заведения в 2010 году и недавно отпраздновал 12-й день рождения. Компания пережила несколько тяжелых кризисов и каждый день совершает трудовые подвиги для того, чтобы обеспечить гостям качественный и доступный отдых.
История компании началась в Новосибирске, на данный момент насчитывает 11 баров-партнеров, работающих по франшизе. Заведения представлены в крупных городах России, таких как Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Пермь, Самара, Челябинск, Омск, Новокузнецк и Кемерово.
SABAI BAR. Голосуйте!
— Ресторан расположен в центре Новосибирска. Над дизайном интерьера и деталями владельцы работали долгий период времени. В результате ресторан стал не только достопримечательностью городского парка, но и местом для предложений о замужестве.
Гости проявляли фантазию как могли: прятали кольцо в коктейль «Роза холостяка», в салаты. Однажды девушка даже не нашла кольцо, так как оно «пропало» в зелени. Вдохновившись идеей, шеф ресторана Николай Эм, создал «коробку с сюрпризом». Это куб из специальной бумаги, который сгорает за 1 секунду. Что в нем — при подаче знает только повар: там может быть десерт, тар-тар или кольцо. Девушка, ожидая свое блюдо в эффектной подаче, чаще всего снимая это на телефон, «невольно» запечатлеет на камеру свое предложение руки и сердца! Благодаря нашим гостям и их потребностям появляются и реализуются те или иные красивые идеи, — поделились в ресторане.
Ирландский паб HARAT'S PUB. Голосуйте!
— Ирландский паб плохо ассоциируется с романтикой, но совсем недавно к нам пришли молодожены в день своей свадьбы! Девушка — в шикарном платье, парень — в костюме. Они заказали по пинте пива и рассказали, что познакомились на обеде в Harat's! Приятно осознавать, что наша работа так сильно влияет на судьбы гостей! — радуются в пабе.
Если ваша компания попала в шорт-лист и еще не дала свой комментарий по этому поводу, свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко и расскажите, чем же отличается ваш бизнес: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
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