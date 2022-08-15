Курьер передал пиццу закрытым в квартире новосибирцам по веревке. 8 необычных историй о службах доставки
Упряжка хаски, пицца без начинки и роллы за 800 километров
Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС»: сегодня это «Доставка года». Мы узнали, какие интересные истории произошли с ними и их клиентами.
По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано 1483 доставки готовых блюд и 382 доставки продуктов и хозтоваров.
Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!
Пиццерия «Сыр, томат и аромат». Голосуйте!
— Однажды мы доставляли заказ на один из адресов в многоэтажку. Так получилось, что жильцы были закрыты на ключ и не могли выйти встретить курьера, чтобы забрать пиццу. Наш курьер включил смекалку и по веревке через окно доставил пиццу клиентам прямо в квартиру.
Иногда у клиентов бывают необычные пожелания к заказу. Например, приготовить пиццу без сыра. А недавно один из гостей забирал у нас пиццу самовывозом. Через несколько минут он вернулся с серьезными претензиями к кассирам и поварам: «Где в пицце начинка? Здесь просто кусок теста!» Оказалось, что гость открывал коробку вверх ногами, и вся начинка, естественно, была снизу, а основа пиццы, то есть тесто, оказалось сверху. Гость воспринял ситуацию с юмором.
Первую пиццерию мы открыли в 2017 году. Мы тогда были студентами СГУПС. Начиналось всё с простой кухни, которая работала только на доставку. Пиццерию открывали на кредитные деньги. Первые 2 года сами работали на кухне и готовили пиццу и сами же доставляли в надежде, что сможем в дальнейшем построить большую сеть, хотя долгое время работали в убыток.
За последний год мы открыли две полноценные пиццерии с посадочными местами. Новые пиццерии также работают на доставку. Кроме пиццы, в нашем меню есть фирменная шаурма и стандартный набор закусок, — рассказали основатели пиццерии Денис Полищук и Самат Тогушаев.
Сейчас в сети «Сыр, томат и аромат» работает 3 пиццерии. Ее владельцы открыты для обратной связи, оставляют свои номера телефонов и часто выходят на работу — за кассу или курьерами, чтобы посмотреть, есть ли недочеты, выслушать мнения.
«Империя Восходящего Солнца». Голосуйте!
— Курьезов в нашей работе, конечно, хватает. Например, 14 февраля, в самый пик заказов, курьер-стажер перепутал номера двух одинаковых соседних домов и доставил оплаченный заказ удивленной девушке. Конечно, она подумала, что кто-то сделал ей сюрприз в День всех влюбленных, а вот парень из соседнего дома, который просто заказал себе роллы на ужин, курьера так и не дождался. Когда всё выяснилось, мы быстро уладили инцидент со своей стороны… А девушка позвонила по незнакомому номеру в чеке от заказа, и, возможно, ошибка курьера дала начало новой романтической истории, — предположили в компании.
Доставка суши и роллов «Империя Восходящего Солнца» была создана в 2011 году молодыми предпринимателями Игорем Ильченко и Артемом Турковым. Сегодня открыто уже 8 филиалов в трех сибирских городах — Новосибирск, Барнаул, Бийск, это более 150 рабочих мест.
PANDA CHEF. Голосуйте!
— Наши блюда иногда доставляются в другие города, а еще случаются и романтические истории. Особенно запомнилась история любви со счастливым окончанием, в которой все приняли непосредственное участие.
Молодой человек жил в другом городе и просил не просто доставлять блюда, но и читать красивые, трогательные послания для любимой девушки. Так было в течение нескольких месяцев. Со временем вся наша команда уже ждала новых заказов от него и с невероятным трепетом и удовольствием выполняла эти просьбы. Все следили за их романтичной историей и были очень рады, получив однажды письмо благодарности, в котором говорилось, что они наконец-то снова вместе и счастливы.
PANDA CHEF — это семейный бизнес, создатели компании — пара с опытом работы в ресторанном деле. Сейчас к управлению компании присоединилась дочь. Путешествия по Азии вдохновили их своей культурой и кухней, но пришлось адаптировать аутентичные блюда под вкусы и предпочтения сибиряков. Компания работает с 2012 года и в этом году, в октябре, празднует
Сейчас у компании есть один филиал в районе площади Калинина с достаточно большими производственными площадями и пунктом выдачи заказов, где при желании можно присесть поесть. Многие ингредиенты компания готовит самостоятельно: есть цех по производству соусов, азиатской яичной лапши, десертов и не так давно запустили цех по производству римской пиццы.
«Самокат». Голосуйте!
— Присутствие в каждом городе — это для нас уникальный опыт работы с людьми. Из историй, связанных с Новосибирском, с особым теплом мы вспоминаем про один центр формирования заказов (ЦФЗ). Один из курьеров-партнеров, доставляющих заказы для «Самоката», — слабослышащий парень Максим. Он с детства имеет проблемы со слухом, поэтому использует слуховой аппарат, чтобы полноценно учиться и работать. Правда, тот уровень слуха, который обеспечивают бесплатные слуховые аппараты, подходит не для всех. Для курьера это серьезная проблема: не всегда удается расслышать номер дома или другие важные детали.
Развозить заказы было непросто. А хорошие слуховые аппараты стоят дорого, поэтому Максим поставил цель и решил копить. Накопления шли медленно. Тогда другие курьеры-партнеры и коллеги Максима решили ему помочь — они организовали добровольный сбор денег на слуховой аппарат. В курьерской комнате разместили плакат с номером карты Максима. Там каждый сотрудник и партнер мог поучаствовать в сборе. Недостающую сумму собрали меньше чем за три недели. Максим купил слуховой аппарат, позвонил директору ЦФЗ и радостно сказал, что теперь слышит.
Эта история хорошо известна в нашей компании, и мы рады, что с нами сотрудничают такие отзывчивые и чуткие люди, которые разделяют наши ценности, — радуются в компании.
Онлайн-ритейлер «Самокат» основан в 2018 году в Санкт-Петербурге Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. Сервис начинал работу в Москве и Петербурге, постепенно набирая популярность и расширяясь. В июне 2020 года «Самокат» запустил доставку в Московской и Ленинградской областях, в том же году впервые запустились в регионах — в Казани и Нижнем Новгороде. На 2021 год пришелся пик роста — сервис стал запускаться во многих городах-миллионниках, в том числе в марте прошлого года — в Новосибирске.
«Яндекс». Голосуйте!
В Новосибирске заказать доставку продуктов, готовой еды и горячего кофе можно сразу с помощью 2 сервисов «Яндекса» — «Еды» и «Маркета». Экспресс-доставка от 10 минут из дарксторов «Маркета» появилась в городе совсем недавно — меньше года назад.. А еще заказать доставку посылки и отследить курьера по карте можно с помощью сервиса «Доставка» в приложении «Яндекс GO».
«Лента Онлайн». Голосуйте!
«Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, где и сейчас находится головной офис компании. Сегодня это почти 60 тысяч сотрудников, 254 гипермаркета, 555 супермаркетов по всей стране и 14 распределительных центров.
Сибирь — один из крупнейших и стратегически значимых регионов присутствия торговой сети. Первый гипермаркет «Лента» появился в Новосибирске в октябре 2006 года.
Доставка «РЮМКИBAR».
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— «Я ненавижу ваш город, сделайте, пожалуйста, что-нибудь...» — с такими словами в бар зашла девушка лет 25. Посадили за столик у окна, вынесли меню. Раскрывать тайну, откуда приехала и чем же так расстроил наш город, девушка не стала. Это и неважно. Каждый дядя-бартендер и каждая тетя-барледи знают, что без улыбки выпускать никого нельзя независимо от того, в каком расположении духа к нам пришли. Приступили к выполнению плана спасения репутации Новосибирска.
Первым делом накормили гостью супом «В доме лесника», настроение стало подниматься. В нашем деле, как и в путешествии, самое трудное — это первые шаги, с ними справились, дальше дорога сама подскажет, в каком направлении двигаться. Так и произошло. Девушка попросила пиццу с собой, повара готовили «Дон Карлеоне», мы еще пообщались и открыли истину — хорошее настроение создают хорошие люди!
Собрали пиццу, на коробке написали пожелания от чистого сердца, провожали гостью уже сытой и счастливой. Поставили точку в борьбе с плохим настроением, прозвучало фирменное «солнце вниз — рюмки вверх», и лицо нашей гостьи озарилось улыбкой. Миссия выполнена.
К нам часто заходят в гости люди из разных уголков нашей необъятной страны: Томск, Омск, Кемерово, Казань, Уфа, даже Норильск и Уссурийск, гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Для каждого из них создаем атмосферу, которая поможет почувствовать себя в гостях у бабушки и дедушки, что так сильно ждут встречи.
Еще запомнился мужчина, который живет в Питере и приезжает в командировку каждые полгода. Когда он был у нас в третий раз, сказал следующую фразу: «Санкт-Петербург хоть и барная столица, чего стоит только Невский, но ни разу я не встречал во всём большом городе ни одного бармена, который может также быстро придумать коктейль, просто выслушав мои пожелания, и так точно их воспроизвести».
Однажды позвонили на рабочий телефон, попросили приготовить бургеры и запаковать их так, чтобы они пережили долгую поездку. Забирала девушка, сказала что ее друзья на Алтае скучают по нашей кухне, бургеры она повезла им, — рассказали в баре.
FOOD FACTORY CATERING. Голосуйте!
— Один раз клиент перепутал даты. Заказал на
А вообще мы — Александр и Елена Тютюнниковы. Кейтеринг появился случайно, мы не планировали. Сначала Food Factory был в виде маленькой кухни, а единственным клиентом был наш детский клуб PRYATKI. Наши гости в детском клубе подтолкнули нас к этому в 2017 году, чему мы очень рады!
Сегодня кейтеринг — это серьезный игрок на рынке. Нашими услугами пользуются и на дни рождения, и на юбилеи, и на свадьбы, и на корпоративы, и на выпускные — на любое мероприятие в любое место.
У нас очень много крутых кейсов, нам приходилось накрывать столы в самых необычных местах: в горах Алтая и на берегах Катуни; на пшеничных полях Новосибирской области; на крышах зданий; на полузаброшенных заводах и даже в трамвае.
Среди наших клиентов очень много громких имен: S7, ВТБ24, «Райффайзен», РЖД, «Авиценна», KIA Motors, «Европа плюс», Huawei, Schwarzkopf, Estel и другие.
SAYORI. Голосуйте!
— Как-то к нам пришел заказ на доставку в Красный Яр. Приготовили, курьер выехал. Всё вовремя. Проходит час или полтора, поступает звонок от гостя. Сообщает, что курьера всё еще нет. Мы удивились, звоним курьеру:
— Ром, ты где?
— К Болотному подъезжаю, — отвечает он.
— Эм-м-м, куда?
— Ну к Болотному подъезжаю, а что такое?
— Ром, доставка в Красный Яр. Ты куда поехал?
— Блин, я думал Красноярск.
Вот настолько у нас ребята ответственно подходят к работе, что даже расстояния в 800 километров их не смущают.
А началось всё 11 лет назад с того, что мы с мужем пытались готовить роллы дома. Вроде всё получалось. Еще и интересный вечер вдвоем. На то время попробовать японскую кухню в нашем городе можно было только в парочке мест, и закралась в голову мысль: «А, может, свою доставку открыть? Делов-то: рисоварка да ножик!» Наивные.
Первый филиал мы, можно сказать, вручную собирали. Я сама стояла на кассе. С тех пор, конечно, значительно выросли. Сейчас у нас уже пять филиалов: четыре в городе и один в Краснообске. А еще один готовим к открытию в Кольцово, — поясняет директор Регина Васина.
«СберМаркет». Голосуйте!
— Наша компания доставляет продукты и товары более чем в 150 городов по всей России, поэтому практически для каждого уголка страны у нас есть своя забавная история. Например, был такой случай: наш курьер доставлял заказ в один из современных ЖК. Он приехал, позвонил в домофон, ему открыл клиент, ожидающий свой заказ. И всё бы ничего, если бы не одно «но»: оказалось, что лифт в подъезде не работал, и заказ пришлось доставлять аж на
А зимой 2021 года мы доставляли продукты в Сибири на упряжках с хаски, благодаря которым курьеры привозили заказы в одни из самых отдаленных мест России. Например, наши курьеры отвезли продукты сотрудникам архитектурно-этнографического музея «Тальцы», который находится на
Сервис создан на базе российского фудтех-стартапа Instamart, который был основан в 2013 году. В
Если ваша компания попала в шорт-лист и еще не дала свой комментарий по этому поводу, свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко и расскажите, чем же отличается ваш бизнес: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону:
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