Курьер передал пиццу закрытым в квартире новосибирцам по веревке. 8 необычных историй о службах доставки

Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС»: сегодня это «Доставка года». Мы узнали, какие интересные истории произошли с ними и их клиентами.



По данным 2ГИС, в Новосибирске зарегистрировано 1483 доставки готовых блюд и 382 доставки продуктов и хозтоваров.

Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!

