«Неужели за 2 месяца столько набрала килограммов?»: уборщица фитнес-клуба в Новосибирске стала звездой «ТикТока»

Сама Сара тоже поделилась своей историей:

— Хочется, чтобы люди не ленились, ведь спорт — это круто! Уборщицей быть тоже круто, потому что уборщики — это самые главные люди в зале. Мы всегда поддерживаем спортсменов, помогаем им, убираем за ними.

У нас есть тренера — очень хорошие люди. Они мне как братья. Они меня заметили, и один из них подошел, предложил мне посниматься. Первое видео было про весы. Я была худенькая сама по себе. Помыла полы и решила встать на весы. Смотрю: они показывают 112 или 120 килограммов, точно не помню. Поворачиваюсь, а там ребята ногами нажимают на весы. Я очень испугалась, подумала: неужели за 2 месяца столько набрала килограммов?!

Теперь неожиданные видео получаются лучше, чем запланированные: они более живые и качественные. Если же потом пытаемся переснять, это уже совсем не то получается. В половине роликов есть мое стеснение, но за счет него и получаются более смешные видео. Вот даже сейчас заиграла эта скромность, — замечает сама Сара.