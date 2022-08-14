«Неужели за 2 месяца столько набрала килограммов?»: уборщица фитнес-клуба в Новосибирске стала звездой «ТикТока»
10 историй из спортцентров — каких успехов и достижений добиваются горожане
Мы продолжаем знакомить вас с компаниями, которые попали в шорт-лист «Народной премии НГС». Сегодня это представители номинации «Спортивный центр года». Спортклубы поделились самыми интересными историями, которые произошли в их залах.
По данным 2ГИС, в Новосибирске существует 416 фитнес-клубов и 1280 спортивных секций.
Все компании приведены в случайном порядке! Количество выдвинувших их новосибирцев и количество голосов мы не раскрываем!
Фитнес-центр NivaFit
— Здание спортивного центра строилось как часть жилого комплекса «Золотая Нива», и на этапе покупки квартир жильцы распространили слух, что будет переход, соединяющий подземные паркинги. Любой житель может спуститься на лифте из квартиры, пройти через паркинг и переход до лифта спортивного центра, сразу оказавшись в здании.
Когда начались предпродажи клубных карт, люди уточняли, смогут ли они ходить в бассейн из квартиры сразу в купальнике и халате: «Ну а как же, мой внучек разве не сможет в трусиках и сланцах сразу?!» Спортивный комплекс открыт для всех жителей города, и, конечно, идея с переходом — веселая, но не безопасная. Правда, в клубе действительно есть два лифта, один из них ведет к подземной парковке.
А еще в нашем клубе тренируются железные люди. Это триатлонисты, которые готовятся к соревнованиям IronMan. Их немного, поскольку такое увлечение требует больших вложений в специальное оборудование и поездки на соревнования по всему миру. Когда идет тренировка в бассейне (обычно это пара дорожек в середине), обыватели замирают, глядя на технику и скорость плавания. Среди них есть и леди, удивляющие своей формой и физическими способностями. Одну из них мы весной поздравили с рождением пятого ребенка — до самых родов она приходила плавать в бассейне, — рассказали в клубе.
Официальное открытие прошло 1 апреля 2022 года, технический запуск — в январе. В ближайшие два года компания планирует открытие еще двух фитнес-клубов с бассейном в Новосибирске. Площадь комплекса составляет 8,5 тысячи квадратных метров, из которых сейчас под фитнес используется 4 тысячи. Готовятся к открытию детский центр физического развития, салон красоты и фитнес-кафе. В клубе есть бассейн на 6 дорожек, который может принимать молодых спортсменов на соревнования. Также здесь есть 4 сауны и гидромассаж, осенью добавятся дополнительные услуги для красоты и здоровья.
Спортивно-оздоровительный комплекс «АРМАДА». Голосуйте!
— Наш спортивно-оздоровительный комплекс — это не только фитнес-клуб, экстрим-парк и спа, это большая история об уникальных детях и взрослых, которые тренируются у нас. Так, например, Артем Юдин получил кандидата в мастера спорта по плаванию, став пятым ребенком в своей возрастной категории по России — в 15 лет.
А в минувшую «ПараСибириаду» Юлия Нагаева заняла второе место по жиму лежа, преодолевая себя ежедневно ради тренировок. Воспитанник секции бокса не так давно сразил нокаутом соперника на чемпионате СФО и стал абсолютным победителем в своей весовой категории, а ему всего 14 лет.
Глядя на все эти большие победы, мы понимаем, что работаем не зря, ведь ежедневно более 2500 человек посещают нас для того, чтобы достигать новых вершин. Мы объединили на 14 тысячах квадратных метров федерации художественной гимнастики, шахмат, водных видов спорта, самбо, бокса. Также даем возможность детям попробовать себя в греко-римской борьбе, футболе, скалолазании, танцах и вокале. А ведь начиналось всё с желания создать зал бокса, чтобы дети могли посещать секцию рядом с домом, — поделились достижениями своих воспитанников в «АРМАДЕ».
Городской теннисный центр. Голосуйте!
— В наших стенах воспитанники достигают результатов и двигаются дальше. Уезжая в другие города, не перестают идти к своей мечте. Например, родители привели 4-летнего сына попробовать игру в теннис, а у него оказался такой талант, что через несколько месяцев тренировок ребенок начал выигрывать турниры и сейчас продолжает свой путь в Москве.
Есть и такой случай: будучи маленькой девочкой, Ксюша тренировалась на наших кортах, занимала призовые места в турнирах и хотела стать тренером по теннису, когда вырастет. Мечта сбылась — сейчас Ксения успешно работает в нашей команде.
Кто-то приходит, чтобы научиться играть, кто-то просто ищет новых знакомств и общения, кто-то ищет любовь. Пары знакомятся, женятся и у них рождаются такие же любители большого тенниса.
Городской теннисный центр начал свою работу в апреле 2011 года. Сейчас в нём проводятся соревнования и праздники. Есть кафе с возможностью полноценно пообедать, наблюдая за игрой на всех кортах, и игровая зона для самых маленьких. Шесть просторных раздевалок с полноразмерными шкафчиками, полотенцами и всем необходимым. Дополнительная раздевалка повышенной комфортности с финской сауной. Парковка на 58 мест только для клиентов центра.
В числе знаменитых гостей — Анастасия Мыскина, победительница French Open в одиночном разряде в 2004 году и бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Анастасия провела мастер-класс для детей, ответила на все вопросы родителей и тренеров, поделилась своим опытом и знаниями.
Футбольный клуб «Джуниор». Голосуйте!
— Логотип «Джуниор» олицетворяет семейные ценности: мишка, мама и футбольный мяч. У нас есть интересная история про семью. Наш тренер Александр Салтыков три года назад поехал на футбольные сборы и познакомился там со своей будущей женой, которая работала вожатой. В 2021 году у них уже была свадьба.
У меня своих 4 дочки, но я всегда говорю, что у меня есть еще больше 2 тысяч мальчишек: это наши ученики. Мы хотим дать нашим мальчишкам и девчонкам шанс выйти в большой футбол. Помню, когда в прошлом году мы возили на просмотр двух мальчишек в академию «Локомотив», потому что у нас с ними заключено соглашение о сотрудничестве. Я позвонила маме одного из них и предложила воспользоваться такой возможностью: и она, и я ревели минут 20 в трубку друг другу! Мама благодарила нас, что мы дали такой шанс ее ребенку и что даже она ни разу не была в Москве, — описала историю создательница клуба Ксения Новоградская.
История клуба началась в 2018 году: тогда еще с другим логотипом, но уже со своей футбольной формой. Сейчас существует 26 филиалов, к сентябрю будет открыто еще как минимум 2.
Теннисный клуб Discovery Arena. Голосуйте!
— Уже больше трех лет мы проводим детские турниры. Поддержать детей приходят их родители. Эти «диванные критики» всегда самые умные! Они постоянно дают советы и критикуют. Со всем уважением к родителям, но я и сама из таких болельщиков.
Очень просто кричать ребенку с трибуны: «Шевели ногами!», «Давай двигайся быстрее!», «Ты что, аут не видишь?!» А вот сам возьми в руки ракетку и попади!
Наблюдая всё это, мы и придумали формат семейных турниров, где на парные состязания выходят команды с родителем и ребенком.
Благодаря такому семейному тимбилдингу у родителей происходит полная переоценка ценностей. Каждый первый потом подходит и говорит: «Я понял, что не надо кричать на ребенка. Я осознал, насколько это сложно! Теперь я буду всегда его поддерживать, потому что он и так молодец и всё знает».
Мы можем давать ребенку сколько угодно напутствий, но только наше поведение для них — пример, потому что дети нас зеркалят. Если ты борешься до конца, ребенок это видит. Если ты психуешь, он это чувствует.
Одна из наших мам проиграла турнир и очень расстраивалась и злилась на себя, потому что подвела ребенка, потому что надеялась всех победить. А потом решила, что хочет стать для него примером, и пошла тренироваться. Сейчас она участвует не только в семейных, но и во взрослых турнирах и уже занимает призовые места.
А побочный эффект этого всего — новые друзья, классное хобби, отличные отношения с ребенком. Благодаря семейным турнирам и общая атмосфера в клубе стала теплой и дружеской.
Наша мечта сегодня — чтобы наши нынешние спортсмены когда-то привели своих детей играть в Discovery Arena, потому что здесь мы воспитываем не только спортивный дух, но и общечеловеческие качества. Это наша большая идея, путеводная звезда, — уверена директор клуба Светлана Бороздунова.
Теннисный клуб открылся на левом берегу Новосибирска в 2018 году.
Сеть спортивных клубов MetroFitness. Голосуйте!
— Первый клуб был открыт в 2015 году в городе Екатеринбурге. Поскольку в нескольких метрах от клуба располагается станция метро, решено было назвать зал «MetroFitness». Останавливаться на одном зале мы не стали и начали активно расширять охват. Сейчас сеть присутствует в 23 городах и насчитывает 44 клуба. «Мы делаем спорт доступным» — так звучит миссия сети спортклубов, — говорит управляющий сети спортклубов MetroFitness в Новосибирске, Томске и Барнауле Дарий Серов.
Фитнес-клуб «Апельсин». Голосуйте!
— Наш персональный тренер Евгений Руссу пригласил через друзей Михаила Алояна в наши два клуба — провести мастер-класс. Михаил Алоян — это боксер, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России в любителях.
На самом мероприятии присутствовали люди абсолютно всех возрастов: это было очень впечатляюще, что спорт объединяет и детей, и взрослых, при этом неважно, какого возраста, — все были учениками и слушали внимательно мастера своего дела.
И самое интересное — после мастер-класса Михаил Алоян добровольно решил стать клиентом нашего клуба, так как ему очень понравилось у нас, в том числе атмосфера клуба.
Клуб образован в 2017 году. Второй филиал открыт в ноябре 2021 года.
Сеть фитнес-клубов EXTREME FITNESS. Голосуйте!
— В 2022 году сеть отмечает 17-летие. Первый клуб был открыт в 2005 году на Советской, а сейчас работает уже 6 филиалов на левом и правом берегах Оби по линии метро. В каждом клубе есть сауна или тепидариум (теплая сухая комната в классических римских термах). В клубах на Ипподромской и Геодезической есть сквош и настольный теннис.
У нас в клубе работает звезда «ТикТока», у которой более 70 тысяч подписчиков. Сара — обычный сотрудник клининговой компании, которая в один момент покорила сердца больше десятка тысяч людей своей харизмой.
Ей 50 лет, она давно приехала в Новосибирск из Таджикистана. Работает в клубе около 5 лет. Больше всего ей нравится убираться, общаться с людьми, помогать им и смотреть, как они занимаются. Правда, хочется, чтобы люди были душевные, спортивные. На спорт не обязательно приходить хмурыми, надо приходить с улыбкой, чтобы другие тоже заряжались таким настроением, уверена Сара, — объяснили в клубе.
Сама Сара тоже поделилась своей историей:
— Хочется, чтобы люди не ленились, ведь спорт — это круто! Уборщицей быть тоже круто, потому что уборщики — это самые главные люди в зале. Мы всегда поддерживаем спортсменов, помогаем им, убираем за ними.
У нас есть тренера — очень хорошие люди. Они мне как братья. Они меня заметили, и один из них подошел, предложил мне посниматься. Первое видео было про весы. Я была худенькая сама по себе. Помыла полы и решила встать на весы. Смотрю: они показывают 112 или 120 килограммов, точно не помню. Поворачиваюсь, а там ребята ногами нажимают на весы. Я очень испугалась, подумала: неужели за 2 месяца столько набрала килограммов?!
Теперь неожиданные видео получаются лучше, чем запланированные: они более живые и качественные. Если же потом пытаемся переснять, это уже совсем не то получается. В половине роликов есть мое стеснение, но за счет него и получаются более смешные видео. Вот даже сейчас заиграла эта скромность, — замечает сама Сара.
Велнес-центр SТРОЙ. Голосуйте!
— Мы уже на протяжении 4 лет помогаем достигать результатов спортсменам, ученикам, клиентам. У нас настоящий семейный центр развития как физического, так и ментального. Родители и дети занимаются каждый на своих занятиях и при этом могут наблюдать друг за другом. Для малышей иногда это очень важно, чтоб мама или папа были в поле зрения.
Зачастую наши клиенты говорят: «Мы проводим время в центре больше, чем дома!» Это действительно частое явление: приводят детей на предмет подготовки к школе, далее ребенок может пойти на английский язык и/или рисование в ИЗО-студию. После идет на спортивные направления — в единоборства или танцы. Зачастую, когда к нам приводят ребенка, мы слышим такую фразу: «Наш ребенок слабенький…» Через 3–4 месяца этот же ребенок уже стоит на пьедестале с медалью и кубком!
Клуб функционального тренинга Crossbox Kontora. Голосуйте!
— Не будем скрывать, что про нас можно услышать что-то в таком духе: «В "Конторе" слишком жестко». Отчасти это правда: заходя в наш зал, вы, скорее всего, услышите, как кто-то орет, пытаясь закрыть комплекс, и увидите общий бешеный темп. У нас редко бывает спокойно! Но кого вы только не встретите: совсем юных клиентов 12–14 лет с их первой штангой и людей 60+, которые учатся ходить на руках. Хоккеистов на межсезонной подготовке и молодых девчонок, которые поднимают в 2 раза больше собственного веса. Тех, кто стремится к соревнованиям мирового уровня или восстанавливается после серьезной операции; семейные пары на турнике, беременные с гантелями, клиенты, которые скинули больше 30 килограммов. Список можно продолжать очень долго. Всё потому, что работа на результат — основная ценность нашего зала.
История нашей клиентки Нади Марковой отлично это показывает. Ранее из-за недостатка мышечной массы у девушки был перелом позвоночника и постоянные жалобы на боли в спине. Прошло чуть больше 2 лет — и сейчас Надя тренируется с серьезными весами, уже учится ходить на руках и выступала на наших командных соревнованиях. Наших клиентов объединяют характер и желание достичь поставленных целей.
Если ваша компания попала в шорт-лист и еще не дала свой комментарий по этому поводу, свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко и расскажите, чем же отличается ваш бизнес: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
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