«Чиновники переживают, когда бизнес зарабатывает больше» — интервью с главой новосибирской «Опоры России»

Игорь Салов с 1983 года работает в строительной сфере. Начинал с разнорабочего на стройке, в данный момент является гендиректором ООО «ЗАО СМС». Три срока — с 2005 по 2020 год — отработал депутатом горсовета Новосибирска, где возглавлял профильную комиссию по предпринимательству. С октября 2021 года руководит новосибирским областным отделением общественной организации «Опора России».



Российская общественная организация «Опора России» работает с 2002 года. Специализируется на защите прав и законных интересов малого и среднего бизнеса. На данный момент включает в себя около 400 тысяч предпринимателей, ее отделения присутствуют в 85 регионах России.



— Мы живем в новой реальности уже 1,5 месяца, насколько сильно изменилась конкретно ваша работа и работа всего отделения за это время?



— В нашей работе не поменялось ничего. Мы и раньше пытались создать комфортные условия для развития малого бизнеса. Для этого перманентно формулировали инициативы в разных отраслях и направлениях бизнеса. Но изменилось отношение власти к нашей работе. Если раньше с нами в лучшем случае консультировались и приглашали на разного рода совещания, то сегодня эта работа приобрела абсолютно другой смысл. Сегодняшней целью и задачей органов власти стала максимальная экономическая свобода. Это достаточно понятная всем и очевидная истина.

