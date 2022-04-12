Сахар — на 54%, а стиральные машины — на 41%: смотрим, как выросли цены в Новосибирске в марте 2022 года
Новосибирскстат опубликовал данные по росту цен
В Новосибирске на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с февралем цены в среднем повысились на 7,4%. Об этом в докладе рассказал Новосибирскстат 11 апреля. На продовольственные товары цены выросли на 7,5%, а на непродовольственные — на 10,7%. При этом стоимость услуг выросла всего на 0,2%.
Цены на продовольствие
— Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Наибольшее повышение цен отмечено на свежие помидоры на 46,7%, репчатый лук — на 45,7%, бананы — на 41,7%, белокочанную капусту — на 36,9%, груши — на 23,8%, свеклу — на 21,4%, морковь — на 19,5%, виноград — на 15,1%, — сообщил в докладе Новосибирскстат.
Но не всё дорожает в городе — снизились цены на свежие огурцы на 29,9%.
— В группе кондитерских изделий выросли цены на все наблюдаемые товары. Более всего подорожали карамель на 15,9%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 13,2%, шоколад — на 12,5%, торты — на 9,4%, печенье — на 9,2%, пряники — на 8%, — поделились в Новосибирскстате.
Все товары, за которыми новосибирские статистики наблюдают, в группе макаронных и крупяных изделий также подорожали. Более всего прибавили в цене гречневая крупа-ядрица — 14,4%, манная крупа — 12,2%, овсяная и перловая крупы — 10,6%, шлифованный рис — 10,3%, пшено — 6,8%, вермишель — 6,5%.
В группе масла и жиров выросли цены на маргарин на 17,8%, оливковое, подсолнечное и сливочное масла — на 10,2%, 9,3% и 6,8% соответственно.
В группе мяса и птицы стали дороже пельмени, равиоли — на 12,8%, говядина на кости — на 8,8%, говяжья печень — на 7,6%, бескостная говядина — на 6,5%, баранина — на 5,9%, куриные окорочка — на 5,5%, мясной фарш — на 5,4%. При этом снизились цены на охлажденных и мороженых кур на 0,3%.
Цены на непродовольственные товары
Значительно, по оценке Новосибирскстата, выросли цены на электротовары и другие бытовые приборы.
— Так, стиральная машина выросла в цене на 41%, холодильник — на 39,8%, швейная машина — на 38,2%, электропылесос — на 32,8%, миксер, блендер — на 31,2%, микроволновая печь — на 26,4%, электроутюг — на 24,8%, бытовая плита — на 23,8%, электрочайник — на 23,5%, дрель — на 22,7%, — сообщили статистики.
Среди телерадиотоваров, персональных компьютеров и средств связи увеличились цены на стационарный телефонный аппарат — на 37,1%, моноблок — на 32,3%, монитор — на 25,5%, флеш-накопитель USB — на 23,2%, смартфон — на 22,6%, телевизор — на 16,5%.
— В группе моющих и чистящих средств подорожали хозяйственное мыло на 20,8%, стиральный порошок — на 19,9%, туалетное мыло — на 18,4%, дезинфицирующее средство — на 16,9%, жидкие чистящие средства — на 8,2%, — сообщили статистики.
В Новосибирске подорожала и одежда. Мужская утепленная куртка стала дороже на 26,7%, детская футболка — на 22,7%, мужские сорочка и ветровка — на 20,7% и 20,3% соответственно, утепленная куртка для детей дошкольного возраста — на 18,9%, мужские джинсы — на 18,8%, детский спортивный костюм — на 17,1%, женское меховое пальто и дубленка — на 15,9%, детские сандалеты и брюки — на 13,5% и 12,8% соответственно, женская блузка — на 11,8%, кроссовки для взрослых — 10,7%.
— Цены на строительные материалы выросли в целом на 5,5%, в том числе на линолеум — на 28,2%, кухонную мойку — на 25,7%, ламинат — на 20,5%, масляные краски — на 9,9%, виниловые обои и керамическую плитку — на 8,5%, рубероид — на 7,6%, оконное стекло и еврошифер — на 5%. Снизились цены на металлочерепицу на 1,2%, — уточнили в Новосибирскстате.
Среди медицинских товаров больше всего подорожал мидокалм на 16,4%, троксерутин — на 14,4%, анальгин и экстракт валерианы — на 13,8%. На 12,8% выросла цена на активированный уголь и афобазол. Снизились цены на аллохол на 4,9%, эналаприл — на 2,7%, азитромицин — на 2,5%, гриппферон — на 2,3%, озельтамивир — на 1,6%.
Помимо этого, под подорожание на 5,4–59,9% попали зубная паста, стеклянная посуда, сухие корма для животных, кровать для новорожденных, зонт, школьная тетрадь, бельевые ткани, уголь, велосипеды для взрослых и детей, диван-кровать, часы, импортный легковой автомобиль, детская коляска, ковры и ковровые изделия, детские мягкие игрушки, легковой отечественный автомобиль, свежесрезанные цветы, женские прокладки, подгузники, фотоаппарат, шины для автомобиля, туалетная вода, ювелирные изделия.
Цены на услуги
Больше всего из услуг подорожали медицинские.
— Так, цена за лечебный массаж стала дороже на 10,6%, изготовление коронки — на 9,1%, лечение кариеса — на 8,4%. На 1,9–4,8% выросли цены на диагностику МРТ или КТ, УЗИ брюшной полости, гастроскопию, удаление зуба, пребывание в стационаре, физиотерапевтическое лечение, первичный прием у врача-специалиста, общий анализ крови, изготовление съемного протеза, — сообщили в Новосибирскстате.
При этом цена на первичный прием у стоматолога снизилась на 0,7%. Плата за пользование потребительским кредитом увеличилась в 1,4 раза.
— Среди услуг туризма и отдыха подорожали путевки на отдых в Турцию на 14,6%, ОАЭ — на 7,9%, санатории — на 4%. Одновременно на 4% снизилась стоимость поездки на отдых в Египет, — уточнили в докладе Новосибирскстат.
Дороже на 22,5% теперь обойдется ремонт телевизоров. Выросли цены на 3,3–9,3% — на постановку набоек на обувь, мойку легкового автомобиля, установку натяжного потолка, выполнение обойных работ, изготовление фотографий на документы, рытье могилы, печать цветных фотографий, замену элемента питания в наручных часах.
— Снизилась стоимость мужской модельной стрижки на 1,1%. Среди транспортных услуг цены повысились на проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного и нефирменного поездов на 11,5% и 11,4% соответственно, полет в самолете — на 6,3%, проезд в междугородном автобусе — на 2,8%. Проезд в купейном вагоне фирменного и нефирменного поездов снизился на 19,6% и 2,9% соответственно, — рассказали новосибирские статисты.
Повышение цен также отмечено на ксерокопирование документа на 15,4%, комиссию банка за перевод средств с карты на карту — на 5,2%, клинический осмотр животного — на 3,9%, посещение музея и выставки — на 3,4%, годовую стоимость полиса КАСКО — на 2,2%, аренду однокомнатной квартиры — на 1,8%.
— Снизились: абонентская плата за доступ к сети Интернет — на 22,2%, проживание в гостинице 4*-5* — на 13,8%, подписка на онлайн-видеосервисы — на 11%, плата за пакет услуг сотовой связи — на 3,9%, — поделились в Новосибирскстате.
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