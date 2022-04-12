Сахар — на 54%, а стиральные машины — на 41%: смотрим, как выросли цены в Новосибирске в марте 2022 года

Но не всё дорожает в городе — снизились цены на свежие огурцы на 29,9%.

— В группе кондитерских изделий выросли цены на все наблюдаемые товары. Более всего подорожали карамель на 15,9%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 13,2%, шоколад — на 12,5%, торты — на 9,4%, печенье — на 9,2%, пряники — на 8%, — поделились в Новосибирскстате.

Все товары, за которыми новосибирские статистики наблюдают, в группе макаронных и крупяных изделий также подорожали. Более всего прибавили в цене гречневая крупа-ядрица — 14,4%, манная крупа — 12,2%, овсяная и перловая крупы — 10,6%, шлифованный рис — 10,3%, пшено — 6,8%, вермишель — 6,5%.

В группе масла и жиров выросли цены на маргарин на 17,8%, оливковое, подсолнечное и сливочное масла — на 10,2%, 9,3% и 6,8% соответственно.

В группе мяса и птицы стали дороже пельмени, равиоли — на 12,8%, говядина на кости — на 8,8%, говяжья печень — на 7,6%, бескостная говядина — на 6,5%, баранина — на 5,9%, куриные окорочка — на 5,5%, мясной фарш — на 5,4%. При этом снизились цены на охлажденных и мороженых кур на 0,3%.