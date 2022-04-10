«Это глобальное ограбление». Экономисты — о том, что грозит россиянам в случае дефолта

Если Россию признают банкротом, то и к бизнесу отношение будет соответственное, как к неспособным расплатиться по долгам, считает эксперт.

— Поскольку государство всегда считается самым надежным плательщиком по долгам, все компании [внутри него] считаются более рискованными, — добавила Юлия Вымятнина. — Поскольку сейчас наш финансовый рынок фактически изолирован от внешнего мира, все наши компании, как и государство, останутся внутри страны платежеспособными. Проблемы будут в случае наличия у компаний внешнего долга, с выплатами по нему могут возникнуть такие же сложности.

Америка будет давить до последнего

Доктор экономических наук, профессор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин уверен, что дефолт объявят и таким образом Америка пытается нанести России серьезный экономический удар. Одним из последствий дефолта станет то, что российскую недвижимость за рубежом распродадут за копейки.



— Все обязательства России, в том числе и которые в будущем будут оплачиваться, могут быть предъявлены ко взысканию, потому что Россия — неплательщик, а это, в свою очередь, дает возможность кредиторам обратить взыскание на все имущество РФ за рубежом, продать и за счет этого погасить долги, — уверен Максим Марамыгин. — Если имущество описывается и выставляется на торги, то цена у него в разы меньше реальной. Фактически, это желание отмести всё имущество РФ в первую очередь в развитых странах. Я бы сказал, это глобальное ограбление.