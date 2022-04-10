«Это глобальное ограбление». Экономисты — о том, что грозит россиянам в случае дефолта

Россия впервые выплатила внешний госдолг перед США рублями, об этом в Министерстве финансов РФ сообщили 6 апреля. Решение было связано с тем, что золотовалютные резервы Центробанка не были разморожены. Все замерли в ожидании: примет ли Америка долг в нашей валюте (в пересчете на доллары сумма составляет 649,2 миллиона)? США могут признать Россию банкротом и объявить технический дефолт. Причем он будет значительно отличаться от дефолта в 1998 году. Обсудили с экономистами, как эти события отразятся на жизни простых россиян.
«Вероятность высока»
Декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина считает, что вероятность дефолта высока, в первую очередь это отразится на деятельности российских компаний. Обычные граждане смогут беспрепятственно пользоваться рублями.
— Вероятность, что выплата в рублях будет сочтена нарушением условий контракта, довольно высока. Дальше обычно есть около месяца, чтобы технический дефолт устранить. Техническим дефолт считается потому, что страна является платежеспособной, но технически не имеет возможность совершить выплату. По истечении этого времени, если не будет найдена возможность провести выплату в необходимой валюте, будет признание дефолта, — объяснила Юлия Вымятнина. — Последствий для обычных граждан практически не будет. Все выплаты внутри страны будут проводиться в полном объеме, ведь мы тратим именно рубли, и возможность их выплачивать у правительства есть.
В этом важное отличие возможного дефолта от ситуации 1998 года, когда у правительства не было денег, чтобы платить по долгам. Сейчас средства есть, но России отключили техническую возможность, заморозив активы ЦБ.
Если Россию признают банкротом, то и к бизнесу отношение будет соответственное, как к неспособным расплатиться по долгам, считает эксперт.
— Поскольку государство всегда считается самым надежным плательщиком по долгам, все компании [внутри него] считаются более рискованными, — добавила Юлия Вымятнина. — Поскольку сейчас наш финансовый рынок фактически изолирован от внешнего мира, все наши компании, как и государство, останутся внутри страны платежеспособными. Проблемы будут в случае наличия у компаний внешнего долга, с выплатами по нему могут возникнуть такие же сложности.
Америка будет давить до последнего
Доктор экономических наук, профессор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин уверен, что дефолт объявят и таким образом Америка пытается нанести России серьезный экономический удар. Одним из последствий дефолта станет то, что российскую недвижимость за рубежом распродадут за копейки.
— Все обязательства России, в том числе и которые в будущем будут оплачиваться, могут быть предъявлены ко взысканию, потому что Россия — неплательщик, а это, в свою очередь, дает возможность кредиторам обратить взыскание на все имущество РФ за рубежом, продать и за счет этого погасить долги, — уверен Максим Марамыгин. — Если имущество описывается и выставляется на торги, то цена у него в разы меньше реальной. Фактически, это желание отмести всё имущество РФ в первую очередь в развитых странах. Я бы сказал, это глобальное ограбление.
Экономист пояснил, что дипломатические здания, например, посольства, не попадут на распродажу в случае дефолта из-за Венских конвенций — однако Америка может продать российские Дома дружбы и помещения других обществ, находящихся за рубежом, в том числе и полпредства.
— Далее — имущество, принадлежащее российским государственным компаниям, служебные квартиры. Набирается огромное количество недипломатической недвижимости, и Америка захочет отмести ее за 20–30% от стоимости, а потом по коммерческой цене продать, — ожидает Максим Марамыгин. — Во-первых, это делается с целью нанести прилюдное унижение и оскорбление, показав, кто в доме хозяин. Во-вторых, с целью еще и обогатиться. Показать, что будет, если не будут выполняться коммерческие интересы США.
Многое в этой ситуации будет зависеть от реакции кредиторов и того, пойдут ли они на то, чтобы признать или не признать долги в рублях. Экономист согласился с тем, что признание России банкротом отразится на работе нашего бизнеса, работающего за границей. Но это будут потери не фактические, а стратегические.
— Цена всех заимствований для России и для компаний будет колоссальная, — объяснил экономист. — Все контракты, которые будут заключаться с Россией, будут очень дорогие просто потому, что все международные контракты страхуются. Это обязательный элемент любого международного торгового контракта. Здесь у бизнеса будут проблемы.
Европе же дефолт России вовсе не выгоден, как и уже введенный пакет санкций.
— Я надеюсь, что к лету горячая фаза операции закончится, и тогда самые тяжелые санкции отойдут, — признался экономист. — Учитывая, как лихорадит все мировые рынки, Запад хотел бы снять жесткие санкции просто для того, чтобы восстановился рынок металла, удобрений, продовольствия и энергоносителей. На всех этих рынках они — покупатели.
Хуже уже не будет
Сергей Дробышевский, ведущий научный сотрудник Центра макроэкономический исследований ИПЭИ РАНХиГС и доктор экономических наук, уверен, что объявление дефолта никак не отразится на жизни россиян. Более существенные последствия могут возникнуть в связи с новыми санкциями, если таковые будут. Например, российским компаниям могут полностью запретить торговлю.
— Сложно представить, что это юридически значит, учитывая, что все наши активы заморожены, — рассуждает доктор экономических наук. — Дважды их заморозить и признать Россию банкротом? С экономической точки зрения никаких изменений я не вижу в результате этого. У обычных граждан тоже значительная часть активов заморожена: карточки не работают, счета блокированы, и не потому, что они в списке. Для бизнеса ограничения на торговлю уже существуют значительные, могут полностью запретить торговлю, хотя это не будет зависеть от того, будет ли Россия признана банкротом или нет, просто в рамках очередного раунда санкций.
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