«За март ни одного заказа»: молодая пара вложила 1,5 млн в мастерскую, но лишилась дохода после начала спецоперации

Небольшая мастерская Theyellowroom, которую создали новосибирцы Влад и Кристина в 2020 году, делала сувенирную продукцию из дерева для бизнеса. Пара постепенно развивала свой небольшой проект и даже собиралась выходить на новый уровень, но в конце февраля у них исчезли все заказы. События в экономике оставили сибиряков без дохода и им пришлось срочно искать новые пути развития. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова поговорила с Владом и Кристиной и узнала, как это — уйти из офиса ради мечты о мастерской, но в итоге оказаться в тупике.
«Я понял, что не хочу так жить»
Мастерская Влада Поплавского и Кристины Ядыкиной — это две небольшие комнаты сарайчика на территории частного дома. В маленьких комнатах стоят разные инструменты и два больших станка и разносится запах дерева. Особенно когда включается лазерный станок, который вырезает на дощечках рисунки и слова.
Уютная мастерская два года назад была развалиной, которую после ухода с производства сувенирных изделий решил разобрать Влад. Уволился он в мае 2019 года.
— Это было утром в мае. Я иду и понимаю, что это день сурка, что я знаю до минуты, во сколько я приду, сколько я буду работать, сколько у меня займет времени дорога до метро, во сколько я буду дома и что я буду делать там. И от этого мне очень плохо стало. Я понял, что не хочу так жить. Я начал отгонять от себя эти мысли — у тебя работа, ты деньги получаешь. А почему я должен от себя эти мысли отгонять? Я не хочу работать, я хочу жить. И минут 15–20 я пытался с собой вести диалог, почему я должен прийти и сказать: всё, пока, я увольняюсь, — вспоминает те эмоции Влад.
После звонка своей девушке Кристине Влад решил поговорить со своим начальником и сообщил, что он увольняется. Кристина в это время работала на фрилансе. За год до увольнения Влада она тоже меняла профессию. В какой-то момент из офисного работника она решила переквалифицироваться в дизайнера и потратила год на обучение. К 2019 году дизайн начал приносить доход.
— Влад уволился, он искал себя: в фотографии, что-то еще пытался делать. В какой-то момент он поехал на участок к своей бабушке — здесь стояло два сарая. Это помещение, которое не выглядело так, как сейчас. Была просто крыша, две стенки и углярка на входе. Во второй комнате были остатки от фундамента. И все было завалено. Влад решил это разобрать. С мыслью, что раз не работает мозг, то пусть поработают руки. И он приехал сюда в первый раз, начал разбирать, потом его затянуло, и он в сарае увидел потенциал, что здесь можно что-то сделать. И за два месяца он все это разобрал, построил мастерскую, но до конца не было понятно, во что это выльется, — поделилась Кристина.
Влад с Кристиной после обустройства сарайчика начали думать, что делать и как совместить их знания и умения. Сначала они начали делать лайтбоксы. Для них даже был куплен лазерный станок. Многослойные картины с подсветкой плохо продавались и в производство не пошли.
— Перед началом пандемии к нам обратилась одногруппница Влада. У нее открывалась фотостудия, и ей нужен был стул и скамейка для предметной съемки. Влад сказал, что «я не знаю как, но можем попробовать, я никогда этого не делал, но предполагаю, как это можно сделать». И в итоге мы сделали туда стол, скамейку, и после этого к нам стали обращаться за мебелью. В том же году, летом, мы познакомились с фотографом и делали для него в офис мебель разную. И после этого мы и в столярку втянулись, и лазерная резка у нас больше стала пользоваться спросом, — объяснила Кристина.
После недолгих поисков сибиряки нашли себя в сувенирах для бизнеса.
— По сарафанному радио хорошо пошло, потому что я дизайнер и меня много кто знал. И клиенты, для которых я делала дизайн, стали к нам обращаться. И весь прошлый год основной товар был сувениры для компаний под заказ, сувениры из дерева, — поделилась девушка.
Спустя два года Кристина с Владом вложили в мастерскую полтора миллиона. Столько стоили оба станка, ручной инструмент и обустройство комнат.
«Жизнь кардинально изменилась»
Мастерская открылась 15 марта 2020 года, 28 марта начался локдаун. До этого Кристина с Владом успели выполнить только один заказ для фотостудии.
— Когда случился локдаун, все напугались, у всех был шок, мы месяц в принципе просто дома сидели, потому что было страшно, непонятно. Через месяц мы начали выходить на работу, но заказов как таковых не было. Заказы нам стали приходить ближе к сентябрю. В сентябре более или менее вышло — мы стали видеть поток. И с сентября началась нормальная работа, а в феврале мы перестроились на сувенирку, — вспоминает Кристина.
Мастерская, по мнению ее создателей, — это место, где они просто занимаются любимым делом. Кристина слегка преображается, когда начинает говорить про работу с деревом. Она показывает, как работает новый станок, описывает, как она научилась с ним работать и сколько было вложено труда.
— Сама работа с деревом — это очень круто. Когда шлифуешь, покрываешь, обрабатываешь. Ты смотришь: вроде бы да, это гладкое деревянное, но рисунок еще не видно. Но когда ты маслом покрываешь, то подчеркивается вся структура дерева. Интересно всё, чем мы занимаемся. Но больше нравилось работать с компаниями, потому что общение очень легко и понятно строится. Мы обсуждаем детали и как предмет будет использоваться, чтобы исходя из этого понимать, какой материал нужен или покрытие, какая нагрузка должна выдерживаться коробкой. Но индивидуальные заказы тоже интересны, там можно покреативить больше, — рассуждает девушка.
У Влада и Кристины очень условное разделение труда. Девушка общается с клиентами и занимается 3D-моделированием.
— Мы вдвоем всем занимаемся, и в том числе дизайном. Общение с клиентами полностью на мне лежит, но в плане разработки макетов происходит так — я согласую с клиентами какие-то моменты по ТЗ, что там должно быть, если нужен графический дизайн. Когда мы делали игру для детей, я занималась графическим дизайном, а Владу передала размеры. Он делал технический макет, то есть тот, что пойдет в обработку станком. И вместе мы обсуждаем, как лучше конструкцию сделать, проектирование. И в том числе я делаю макет в ЗD, чтобы понять, как все состыкуется, чтобы минимизировать ошибки при резке, и потом, если какие-то детали вырезает станок, мы вместе обрабатываем. Влад шлифует или я, — описывает владелица мастерской.
Кристина и Влад помолвлены. Они должны были пожениться летом 2022 года, но пока не знают, получится ли.
— У нас до открытия мастерской был общий бюджет, и траты мы согласуем. А года три или четыре мы вообще ведем бюджет. За все то время, что мы работаем — нам комфортно. И мы все вместе делаем. Иногда бывает такое, что мы работаем вместе, каждый своим делом занимаемся, а потом приезжаем домой и у нас ощущение, что мы друг по другу соскучились. Хотя мы весь день друг с другом взаимодействовали, — поделилась Кристина.
Первое время возникали сложности и с родственниками, которые не понимали, что хотят сделать Влад и Кристина. Но после первых заказов они начали поддерживать пару.
— Тогда у родственников появилось понимание, что да, что-то делают нормально и у них что-то получается, и заказы есть. И стали поддерживать, и сейчас очень чувствуется, как нас поддерживают и финансово помогают. Мы вдвоем здесь работаем и наш семейный бюджет зависит от мастерской, и пока мы в процессе перестраивания, дохода нет, денег нет и нам помогают родители, бабушка с дедушкой, — рассказала Кристина.
Ребята могут задержаться в мастерской до самого вечера. Если у них интересный заказ, то время на работе совсем не замечают.
— Когда работа идет нон-стопом и тиражи большие, тогда да, тогда мы делаем все в рамках и рассчитываем по-другому. Как начали этим заниматься, жизнь кардинально изменилась. У нас тут ни часов, ни окон. Времени не замечаем, — смеется Влад.
— Если бы у нас тут было где спать, мы бы вообще отсюда не выходили, — вторит Кристина.
«Сфера типографии и сувениров застыла»
Как признаются ребята, за этот год они почувствовали рост. Стали работать с компаниями, нашли свое направление. У них выросло количество заказов и увеличился доход. В феврале Влад с Кристиной собирались выходить на новый уровень, включать рекламу и расширять аудиторию. Они купили новый станок.
— Мы до 24 февраля рассуждали, как лучше выходить на больший рынок, подавать рекламу на аудиторию бизнес для бизнеса. Там же сложнее, длина сделки гораздо дольше. И потом случилось это. У нас изначально блог был в Инстаграме*, там был хороший отклик, но таргет там прекратился. Мы экстренно начали переводить все во «ВКонтакте». Но там вообще группа мертвая была, потому что аудитории нашей не было, — рассуждает Кристина.
За март в мастерскую не поступило ни одного заказа. Ребята доделывали брелоки в форме сердца — заказ, который поступил в феврале.
— Когда началась спецоперация, это был шок для многих компаний, и они начали перекраивать бюджет и по максимуму урезать свои доходы. А сувенирка — это первое, что срезается. Поэтому у нас был резкий спад — просто нет заказов. Были компании, с которыми мы напрямую работаем, и были типографии, которые передавали нам клиентов как субподрядчикам, — у них такая же тишина. Сфера типографии и сувениров застыла, — поясняет Кристина.
Раньше в мастерскую поступали 10–15 заказов в месяц, а оборот доходил до 100 тысяч в месяц. Когда Кристина с Владом осознали, что эффект от спецоперации будет длительным и компании будут долго оправляться, они задумали перестроиться на другую аудиторию и перепрофилироваться. Ребята решили перейти на маркетплейсы и ввести новые товары: доски, менажницы, детские игрушки.
— Это тяжело: денег и заказов нет. Но я написал другу, чтобы привлечь его инвестировать в мастерскую, чтобы какую-то альтернативу сувенирам найти. И он оказался заинтересован. Как-то все сложилось в единую цепочку, и можно двигаться, почва под ногами появилась. Понимаешь, что не все так безнадежно и есть смысл развиваться. И после этого нормально стало, — поделился Влад.
Еще одной проблемой стала подорожавшая техника. Ребята боятся, что оборудование может сломаться.
— Мы состоим в чате с другими предпринимателями. Условно объединились, чтобы кризис пережить. И все говорят, что из-за отмены таргета в Инсте* у всех доход настолько упал, что пришлось сокращать сотрудников. И при этом ребята делились, что сотрудники тоже все понимают. Не могут кого-то нормально сократить — отправляют в неоплачиваемый отпуск. И все это обговаривают и все понимают, что тяжело и за счет этой возможности — отправить кого-то в отпуск — можно выйти на обороты, — рассказала Кристина.
Настроение у владельцев мастерской боевое. Они вспоминают время, когда начался локдаун и как было тяжело тогда. Тогда они были в самом начале и даже думали пойти работать курьерами.
— Хочется бороться за то, что тебе нравится. Когда ты уже попробовал, что тебе нравится, не хочется от этого отказываться. Ты будешь искать любые возможности, чтобы это сохранить. И у нас так с мастерской: это дело, которое строилось из любви и продолжает развиваться. Окей, мы будем делать другие товары, но мы будем делать это для людей. Это классно, столько сил и энергии дает от осознания, — рассуждает Кристина.
Для девушки все проблемы уходят на задний план, когда она шлифует. Она сравнивает это с медитацией.
* Социальная сеть Instagram запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.
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