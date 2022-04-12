«За март ни одного заказа»: молодая пара вложила 1,5 млн в мастерскую, но лишилась дохода после начала спецоперации

— Перед началом пандемии к нам обратилась одногруппница Влада. У нее открывалась фотостудия, и ей нужен был стул и скамейка для предметной съемки. Влад сказал, что «я не знаю как, но можем попробовать, я никогда этого не делал, но предполагаю, как это можно сделать». И в итоге мы сделали туда стол, скамейку, и после этого к нам стали обращаться за мебелью. В том же году, летом, мы познакомились с фотографом и делали для него в офис мебель разную. И после этого мы и в столярку втянулись, и лазерная резка у нас больше стала пользоваться спросом, — объяснила Кристина.

После недолгих поисков сибиряки нашли себя в сувенирах для бизнеса.