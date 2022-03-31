Упаковка казахстанская, тесты белорусские: как небольшой молочный заводик переживает санкции

Сельхозкооператив «Кирзинский» из одноименного села Ордынского района считается средним предприятием для Новосибирской области: не гигант вроде своего соседа — племзавода «Ирмень», но и не крошечная сельская фабрика. При этом молоко, йогурты и сыр с производства в Новосибирске найти непросто: несмотря на то, что 4/5 объема продукции уходит именно в столицу Сибири, торгуют ей в основном на ярмарках, часть поступает в школы и детские сады. С торговыми сетями кооператив не работает. Как переживает санкции и их экономические последствия предприятие — в репортаже НГС.
Каждый день сотрудники маленького завода перерабатывают 10–12 тонн молока. Его подвозят утром и вечером с фермы, которая находится буквально в двух шагах от комбината. Время от дойки до начала переработки — меньше 15 минут. 25 рабочих трудятся посменно, два дня через два.
— Работаем до последнего литра, — рассказывает директор-технолог молочного производства СПК «Кирзинский» Лариса Переляхина. — Потому что утром нам уже подвезут новое [молоко]. Ежедневно у нас подходит молочко утром и вечером в пределах 12–13 тонн, а летом будет подходить еще больше, 15–16 тонн.
Проблем с закупками у комбината нет, разве что из-за подорожания сахара пришлось повысить отпускные цены. И секрет этого очень прост.
Молочный цех открыли в 1997 году. Лишних денег у кооператива не было, и производство с самого начала развивали по принципу минимальных вложений. Танки (специальные емкости для молока. — Прим. ред.) здесь еще советского производства и замены не требуют, технику и расходники по максимуму закупали отечественные. Если не удавалось что-то найти в России, выбирали самые дешевые импортные предложения. Например, упаковку берут в Казахстане, а тест-системы закупают у белорусских фирм.
Набор из 90 тест-полосок для определения антибиотиков из Белоруссии стоит 23 тысячи рублей, такое же количество реагентов бельгийского производства сегодня обходится на 9 тысяч дороже.
— Изначально вся наша технология была настроена [на производство] из натуральных продуктов, из того, что у нас есть. Поэтому наше производство не страдает ничем. Единственное, вот немножко сахар у нас на рынке задержали, немножко подождали. Но вот сейчас выровнялось всё, — объясняет Лариса Переляхина.
Другого импорта на молочном производстве вообще не используют. Упаковочные автоматы производят на Урале, щелочные растворы для мытья емкостей закупают в Новосибирске у представителей подмосковной компания «ЭкоХимМаш», закваски для йогуртов используют столичные.
Летом молока всегда становится больше. В «Кирзинском» надои растут до 15–16 тонн, и еще в прошлом году справиться с таким объемом молокозавод самостоятельно не мог. Часть сдавали на переработку. В этом году надеются справиться своими силами: помимо молока, кисломолочной продукции и сыров, кирзинцы начали сбивать масло.
Сейчас комбинат представляет собой настоящий завод, хоть и очень маленький.
— В мини-миниатюре, — шутит Лариса Переляхина. — У нас тут всё свое. Своя котельная, своя компрессорная, свои инженерные связи, то есть всё, как у большого завода.
Спрос на продукцию стабильно превышает предложение. По словам Ларисы Переляхиной, заявку они выполняют только на 80% и очень хотят расширять производство. В прошлом году уже начали осваивать новые направления, в планах — продукты для здорового питания, с повышенным содержанием белка и пониженным — жиров и безлактозная молочка.
Но амбициозные планы могут так и остаться планами: на вопрос об увеличении производства молока Владимир Селезнев, который в течение последних 40 лет занимает пост председателя СПК, отвечает, что рисковать он не хочет:
— [Увеличенное] поголовье мы можем прокормить, но нам негде его размещать. А сегодня проводить реконструкцию — дорогое удовольствие. И особенно при этой ситуации, которая сегодня складывается, вещь очень опасная. Не дай бог куда-то заскочить и под удар поставить всё предприятие… 670 — это оптимальное количество коров и наиболее рациональное, наиболее эффективное.
Все кормовые культуры в Кирзе производят сами, обеспечивая и кооперативный скот, и животных из подсобных хозяйств. Урожая хватает, несмотря на то что на удобрения, по словам Владимира Селезнева, в хозяйстве денег нет: вместо этого земля по старинке отдыхает «под парами».
Пока изменений в «Кирзинском» не заметили: даже технику, использующуюся в посевной, подготовили к сезону и отремонтировали до 24 февраля, по старым ценам. Председатель говорит: повезло, сейчас это обошлось бы почти вдвое дороже.
Основная проблема кооператива — не санкции или рост цен, а люди. Как и на любом сельском предприятии, молодых специалистов здесь отчетливо не хватает.
— У нас тяжело с кадрами: приходят молодые, мы их учим, они уходят. Приходят новые, мы их снова учим… — объясняет Лариса Переляхина.
Зарплата рабочего на молокозаводе колеблется от 20 до 30 тысяч рублей, точная сумма зависит от квалификации человека и объема производства. В Новосибирске, разумеется, можно получать больше, и многие молодые кирзинцы уезжают в город. Некоторые потом возвращаются, иногда даже с семьями. И это касается не только молочного производства, но и всего большого хозяйства.
Главному ветеринарному врачу СПК Николаю Серебрякову — 29 лет. Он родился и вырос в Кирзе, высшее образование получил в Новосибирске, но в кооперативе работает всего два месяца: до этого жил в Центральной России и много путешествовал. В итоге вернулся в родное село вместе с женой Анастасией, тоже ветеринаром по образованию.
По словам Николая, его история не уникальна: почти все его деревенские сокурсники вернулись в родные села и работают там по специальности. Правда, их изначально было всего пять человек на целую группу городских студентов, которые в деревню ехать не захотели. Нельзя исключать и самое простое объяснение: работа ветврача в сельском хозяйстве — очень тяжелая.
— Девушки, когда приходят к нам, могут отработать три-четыре года, а потом либо декрет, либо у них начинает болеть спина. Потому что когда делаешь манипуляции, нужно фиксировать животное. Средний вес коровы — 550 килограммов, попробуйте ее заломать. Это тяжело. Даже известные нам с давних времен повалы всё равно требуют усилий. Тяжело физически работать. Плюс сельское хозяйство — это корма, это, извините за выражение, фекальные массы, — объясняет Николай.
В Кирзинских коровниках эти самые массы регулярно убирают, есть и специальные дневные дежурные, которые следят, чтобы животные не ложились в то, что не успели убрать.
В навозных проходах — массивные еще советские чугунные решетки. Говорят, во многих других хозяйствах их еще в девяностые сдали в чермет.
По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, производить больше молока от областных хозяйств и в частности от СПК «Кирзинский» не требуется:
— В целом у нас задача стоит по увеличению переработки в Новосибирской области, потому что даже с учетом роста производства молока в регионе мы далеко не всё его перерабатываем в нашем регионе, и это соответственно влияет на выработку добавочной стоимости, создание рабочих мест, налогооблагаемой базы.
Как говорит Лещенко, за прошлый год в области переработали 330 тысяч тонн, половину произведенного в области молока. Еще половину отправляют в соседние регионы, где перерабатывают и возвращают в Новосибирскую область уже в готовом виде.
С такой задачей работники «Кирзинского» должны справиться, несмотря на все экономические трудности. По крайней мере, они очень стараются.
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