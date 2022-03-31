Упаковка казахстанская, тесты белорусские: как небольшой молочный заводик переживает санкции

Каждый день сотрудники маленького завода перерабатывают 10–12 тонн молока. Его подвозят утром и вечером с фермы, которая находится буквально в двух шагах от комбината. Время от дойки до начала переработки — меньше 15 минут. 25 рабочих трудятся посменно, два дня через два.

— Работаем до последнего литра, — рассказывает директор-технолог молочного производства СПК «Кирзинский» Лариса Переляхина. — Потому что утром нам уже подвезут новое [молоко]. Ежедневно у нас подходит молочко утром и вечером в пределах 12–13 тонн, а летом будет подходить еще больше, 15–16 тонн.