Новосибирский бизнес готов сократить больше 1,5 тысячи сотрудников — опрос общественников

Новосибирские предприятия планируют сокращать сотрудников — об этом говорят данные опроса, проведенного новосибирским отделением общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Его результаты общественники озвучили на бизнес-завтраке с участием СМИ.
— Мы провели мониторинг среди предприятий по предстоящим сокращениям. Было опрошено 459 предпринимателей. По сферам бизнеса: торговля, производство, услуги, строительство. 13% предпринимателей уже сократили свой персонал — это было на 22 марта. 25% предпринимателей планируют сокращения, — озвучила итоги опроса предпринимателей руководитель комитета по промышленности «Опоры» Евгения Чавкина.
По ее словам, под сокращения попадут примерно 20% сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. По результатам опросов на 22 марта, компании сократили почти 300 сотрудников, еще больше полутора тысяч скоро попадут под сокращение. При этом новых сотрудников приняли на работу только 13% компаний.
Глава регионального отделения «Опоры России» Игорь Салов отметил, что их данные часто не совпадают с данными официальной статистики, потому что, вероятно, «используются разные алгоритмы изучения и прогнозирования».
Данные пресс-службы hh.ru Сибирь подтверждают изменения на рынке труда в Новосибирской области. Из-за снижения числа вакансий и роста количества резюме продолжает расти конкуренция за работу.
— Тренд на повышение конкуренции за работу продолжается: в среднем по Сибири она составила на прошлой неделе 4,4 резюме на вакансию, тогда как в период 14–20 февраля (последняя «спокойная» неделя) этот показатель был на уровне 3,3. Таким образом, рост за четыре недели составил 1,1 процентного пункта. В Новосибирской области на неделе с 21 по 27 марта на одну вакансию, в среднем, приходилось 4,8 резюме (14–20 февраля этот показатель был на уровне 3,4), — привели данные аналитики hh.ru.
Активнее всего на рынке труда в Новосибирской области соискатели сферы IT, начинающие специалисты и административный персонал. Что касается активности работодателей, за неделю количество вакансий сократилось на 22% по сравнению с докризисной неделей. В лидерах по снижению спроса сфера страхования (-45%), а также направление HR (-40%). Также спрос на новых сотрудников снизился в сфере продаж (-23%), строительстве (-14%), для рабочего персонала (-21%).
Между тем, по данным сайта правительства Новосибирской области, ситуация на рынке труда в регионе стабильная.
— По сравнению с предыдущей неделей численность безработных граждан и количество предложений в региональном банке вакансий, практически не изменились. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,2% от численности рабочей силы. Этот показатель ниже уровня начала текущего года на треть и в три раза меньше уровня аналогичного периода прошлого года, — сообщается на сайте правительства Новосибирской области в публикации от 30 марта.
В марте правительство выпустило постановление, которое облегчает доступ к социальным контрактам тем, кто потерял работу после 1 марта, и их семьям. Здесь можно почитать, кто и на каких условиях может получить помощь от государства.