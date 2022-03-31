Новосибирский бизнес готов сократить больше 1,5 тысячи сотрудников — опрос общественников

По ее словам, под сокращения попадут примерно 20% сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. По результатам опросов на 22 марта, компании сократили почти 300 сотрудников, еще больше полутора тысяч скоро попадут под сокращение. При этом новых сотрудников приняли на работу только 13% компаний.

Глава регионального отделения «Опоры России» Игорь Салов отметил, что их данные часто не совпадают с данными официальной статистики, потому что, вероятно, «используются разные алгоритмы изучения и прогнозирования».



Данные пресс-службы hh.ru Сибирь подтверждают изменения на рынке труда в Новосибирской области. Из-за снижения числа вакансий и роста количества резюме продолжает расти конкуренция за работу.

— Тренд на повышение конкуренции за работу продолжается: в среднем по Сибири она составила на прошлой неделе 4,4 резюме на вакансию, тогда как в период 14–20 февраля (последняя «спокойная» неделя) этот показатель был на уровне 3,3. Таким образом, рост за четыре недели составил 1,1 процентного пункта. В Новосибирской области на неделе с 21 по 27 марта на одну вакансию, в среднем, приходилось 4,8 резюме (14–20 февраля этот показатель был на уровне 3,4), — привели данные аналитики hh.ru.